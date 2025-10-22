ETV Bharat / state

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तक भेजे जा रहे बिहार के सूप और डगरा, जानें खासियत और कीमत

समस्तीपुर के बने सूप-दौरे से विदेशों में छठ मनाया जाएगा. खास बात ये कि रंग ना देख पाने वाले कलाकार ने इसमें रंग भरा है.

Chhath Puja 2025
समस्तीपुर के सूप की विदेशों में मांग (ETV Bharat)
समस्तीपुर: छठ महापर्व नजदीक आ रहा है, बाजारों में इसकी रौनक भी देखने को मिल रही है. इस बार छठ महापर्व में पारंपरिक सूप और डगरा पर उकेरी जा रही मिथिला पेंटिंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बिहार के समस्तीपुर में तैयार की जा रही ये कलात्मक सामग्री केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. तभी तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका सहित अन्य देशों में भी इन रंगीन और कलात्मक सूपों की डिमांड काफी बढ़ गई है.

समस्तीपुर के सूपों से विदेशों में मनेगा छठ: इस छठ पूजा में सूप पर उकेरी जा रही मिथिला पेंटिंग ने न सिर्फ देश, बल्कि विदेशो में रहने वाले छठ व्रतियों को भी आकर्षित किया है. समस्तीपुर के युवा कलाकार कुंदन ने इन खूबसूरत पेंटिंग्स को सूपों में उकेरा है. मिथिला पेंटिंग से सजी सूप इस पर्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर ख़ास पहचान बना रही है.

कलाकार कुंदन कुमार राय ने दिलायी पहचान (ETV Bharat)

सूपों में मिथिला पेंटिंग: मिथिला पेंटिंग के बलबूते अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा कलाकार कुंदन कुमार राय ने कहा कि, यह पर्व काफी अलग है. बिहारी इस पर्व को मनाते नहीं इस पर्व को जीते हैं. छठ को लेकर कुछ खास करने की वर्षो से इच्छा थी. बिहार की धरोहर मिथिला पेंटिंग के जरिये हमने सूप पर सूर्य , चंद्रमा , पानी , आदि को उकेरा है.

"जैसे ही हमने इन खास सूपों और डगरा को सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया, मुझे भी अचरज हुआ कि, देश के विभिन्न हिस्से से ही नहीं बल्कि विदेशों सिडनी , आस्ट्रेलिया , सिंगापुर से भी मुझे सूप के ऑर्डर मिलने लगे. यही नहीं हमने अबतक कई सूप इन देशो में विभिन्न माध्यमों के जरिये भेज भी दिया है."- कुंदन कुमार राय , कलाकार

Chhath Puja 2025
समस्तीपुर के सूपों से विदेशों में मनेगा छठ (ETV Bharat)

कितनी है सूपों की कीमत?: वहीं कुंदन ने बताया कि इन सूपों पर सूर्य, चंद्रमा, देवी-देवताओं, कमल, मछली और पारंपरिक मिथिला डिज़ाइनों के चित्र रंग-बिरंगे उकेरे गए हैं. गंगाजल, आम, केले के पत्ते और नरकट जैसी पूजन सामग्री के प्रतीक भी कलात्मक रूप से दर्शाए गए हैं. इन विशेष सूप चित्रों की कीमत 1,500 रुपये से शुरू होकर डिज़ाइन और मेहनत के आधार पर 3,000-5,000 रुपये तक जाती है. ये सूप विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के पसंदीदा हैं.

Chhath Puja 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

जन्म से कलर ब्लाइंडनेस : जन्म से कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कुंदन को सिर्फ सफेद व काला रंग की पहचान होती है, लेकिन वर्षो के अनुभव का असर है कि , वे सभी चटक रंगों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं. कई सम्मान से सम्मानित यह कलाकार देश व विदेश से जुड़ी कई गतिविधियों को अपने इस मिथिला पेंटिंग के जरिये कागजों पर उकेर कर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं.

क्या है कलर ब्लाइंडनेस?: कलर ब्लाइंडनेस को रंग अंधापन की एक ऐसी स्थिति कहा जाता है जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों को ठीक से नहीं देख पाता है, जिससे उन्हें रंगों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है. यह आमतौर पर एक वंशानुगत स्थिति है जो जन्म से मौजूद होती है, लेकिन मस्तिष्क या आंखों को चोट लगने के कारण भी हो सकती है.

Chhath Puja 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कब है छठ पूजा?: इस साल छठ पूजा का त्योहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा. यह पर्व दिवाली के बाद मनाया जाता है, जो कि मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में मनाया जाता है.

क्या है सूप का महत्व?: छठ के दौरान सूप का इस्तेमाल किया जाता है. मान्यता के अनुसार सूप के बिना छठ पर्व अधूरा माना जाता है, यह परंपरा सदियों पुरानी है. सूप का प्रकृति से जुड़ाव रहता है.

Chhath Puja 2025
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

मिथिला पेंटिंग की खासियत: मिथिला पेंटिंग इसके जीवंत रंग, जटिल ज्यामितीय पैटर्न और प्राकृतिक रंगों का उपयोग है. इसमें धार्मिक और पौराणिक कथाओं, प्रकृति, देवी-देवताओं और सामाजिक जीवन के दृश्यों को दर्शाया जाता है. एक प्रमुख विशेषता यह है कि पेंटिंग में कहीं भी जगह खाली नहीं रहती है. खाली स्थानों को फूल, जानवर या ज्यामितीय आकृतियों से भर दिया जाता है.

SAMASTIPUR NEWS
छठ पूजा
बिहार में छठ
SAMASTIPUR SOOP
CHHATH PUJA 2025

