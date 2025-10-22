ETV Bharat / state

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर तक भेजे जा रहे बिहार के सूप और डगरा, जानें खासियत और कीमत

समस्तीपुर: छठ महापर्व नजदीक आ रहा है, बाजारों में इसकी रौनक भी देखने को मिल रही है. इस बार छठ महापर्व में पारंपरिक सूप और डगरा पर उकेरी जा रही मिथिला पेंटिंग ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बिहार के समस्तीपुर में तैयार की जा रही ये कलात्मक सामग्री केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है. तभी तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका सहित अन्य देशों में भी इन रंगीन और कलात्मक सूपों की डिमांड काफी बढ़ गई है.

समस्तीपुर के सूपों से विदेशों में मनेगा छठ: इस छठ पूजा में सूप पर उकेरी जा रही मिथिला पेंटिंग ने न सिर्फ देश, बल्कि विदेशो में रहने वाले छठ व्रतियों को भी आकर्षित किया है. समस्तीपुर के युवा कलाकार कुंदन ने इन खूबसूरत पेंटिंग्स को सूपों में उकेरा है. मिथिला पेंटिंग से सजी सूप इस पर्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर ख़ास पहचान बना रही है.

सूपों में मिथिला पेंटिंग: मिथिला पेंटिंग के बलबूते अपनी अलग पहचान बनाने वाले युवा कलाकार कुंदन कुमार राय ने कहा कि, यह पर्व काफी अलग है. बिहारी इस पर्व को मनाते नहीं इस पर्व को जीते हैं. छठ को लेकर कुछ खास करने की वर्षो से इच्छा थी. बिहार की धरोहर मिथिला पेंटिंग के जरिये हमने सूप पर सूर्य , चंद्रमा , पानी , आदि को उकेरा है.

"जैसे ही हमने इन खास सूपों और डगरा को सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया, मुझे भी अचरज हुआ कि, देश के विभिन्न हिस्से से ही नहीं बल्कि विदेशों सिडनी , आस्ट्रेलिया , सिंगापुर से भी मुझे सूप के ऑर्डर मिलने लगे. यही नहीं हमने अबतक कई सूप इन देशो में विभिन्न माध्यमों के जरिये भेज भी दिया है."- कुंदन कुमार राय , कलाकार

कितनी है सूपों की कीमत?: वहीं कुंदन ने बताया कि इन सूपों पर सूर्य, चंद्रमा, देवी-देवताओं, कमल, मछली और पारंपरिक मिथिला डिज़ाइनों के चित्र रंग-बिरंगे उकेरे गए हैं. गंगाजल, आम, केले के पत्ते और नरकट जैसी पूजन सामग्री के प्रतीक भी कलात्मक रूप से दर्शाए गए हैं. इन विशेष सूप चित्रों की कीमत 1,500 रुपये से शुरू होकर डिज़ाइन और मेहनत के आधार पर 3,000-5,000 रुपये तक जाती है. ये सूप विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के पसंदीदा हैं.