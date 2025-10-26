ETV Bharat / state

लखनऊ और कानपुर में 27-28 को कई इलाकों में रूट डायवर्जन, इन रास्तों से न निकलें

छठ पूजा के कारण ट्रैफिक में किया गया बदलाव, पूजा समाप्त होने के बाद डायवर्जन खत्म होगा.

chhath puja 2025 route diversion lucknow kanpur 27 and 28 october
लखनऊ और कानपुर में 27-28 को कई इलाकों में रूट डायवर्जन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:52 AM IST

|

Updated : October 26, 2025 at 8:07 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/कानपुर: छठ पूजा के चलते 27 और 28 अक्तूबर को लखनऊ और कानपुर में कई रूटों पर डायवर्जन लागू किया गया है. यह डायवर्जन 28 को छठ पूजा समाप्त होने तक लागू रहेगा. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.



लखनऊ वाले कहां से निकलें और कहां से नहीं?

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि डायवर्जन 27 अक्टूबर को सूर्यास्त अर्घ्य और बड़ी छठ यानी 28 अक्टूबर को कार्यक्रम समाप्ति तक लागू रहेगा. 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक और 28 अक्टूबर को भोर तीन बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक डायवर्जन लागू रहेगा.

1. हजरतगंज क्षेत्र (लक्ष्मण मेला मैदान की ओर)

  • चिरैयाझील तिराहा से लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ जाने वाला सभी यातायात। सहारागंज तिराहा, सिकन्दरबाग चौराहा, दैनिक जागरण चौराहा, पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा या क्लार्क अवध तिराहा से होकर जा सकेगा.
  • सिकन्दरबाग चौराहा से संकल्प वाटिका कटिंग होकर चिरैयाझील तिराहा की तरफ जाने वाला सामान्य यातायात निशातगंज, महानगर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.

  • 1090 चौराहा से पीएनटी (बालू अड्डा) चौराहा, बैकुण्ठधाम तिराहा और संकल्प वाटिका ओवरब्रिज की ओर जाने वाला सामान्य यातायात, रोडवेज/सिटी बसें। गोल्फ क्लब चौराहा और बन्दरियाबाग चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • समतामूलक चौराहा से बैकुण्ठधाम तिराहा, लक्ष्मण मेला मैदान की तरफ जाने वाले रोडवेज/सिटी बसें और सामान्य यातायात 1090 चौराहा, गोल्फ क्लब चौराहा, बन्दरियाबाग चौराहा, कैण्ट होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.

    2. महानगर क्षेत्र (झूलेलाल पार्क की ओर)

  • नदवा बन्धा मोड़ से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात आईटी चौराहा या सुभाष चौराहा होकर जा सकेगा.
  • इक्का तांगा स्टैण्ड चौराहा से झूलेलाल पार्क की ओर सामान्य यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग, आई0टी0 चौराहा या डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा.
  • आईटी चौराहा से हनुमान सेतु मंदिर, सुभाष चौराहा की ओर सामान्य यातायात डालीगंज रेलवे क्रासिंग, डालीगंज इक्का तांगा स्टैण्ड चौराहा, डालीगंज चौराहा होकर जा सकेगा.

    3. अन्य घाट क्षेत्र (कुड़ियाघाट की ओर)
  • रूमीगेट पुलिस चौकी चौराहा से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य यातायात पक्के पुल की तरफ न जाकर टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर जा सकेगा.
  • नया पक्का पुल से कुड़ियाघाट की तरफ सामान्य यातायात। टीले वाली मस्जिद तिराहा होकर जा सकेगा.
  • घैला पुल से ग्रीन कॉरीडोर मार्ग से कुड़ियाघाट की तरफ यातायात। छन्दोईया बाईपास तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा.
  • रोडवेज बसों के लिए विशेष निर्देश (सीतापुर रूट)


    कैसरबाग से सीतापुर (जाने वाली बसें): कुड़ियाघाट होकर नहीं जाएंगी. इनका रूट पक्का पुल चौराहा, इमामबाड़ा के सामने से, रूमीगेट पुलिस चौकी चौराहा, घण्टाघर तिराहा, कोनेश्वर चौराहा, बालागंज चौराहा, दुबग्गा तिराहा, और छन्दोईया बाईपास तिराहा से दाहिने होकर रहेगा.
  • सीतापुर से कैसरबाग (आने वाली बसें): मड़ियाँव, खदरा होते हुये नया पक्का पुल तिराहा, पक्का पुल चौराहा, शहमीना तिराहा, और डालीगंज चौराहा होते हुये कैसरबाग बस अड्डा पहुंच सकेंगी.

    अत्यावश्यक सेवाओं की विशेष छूट: यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि डायवर्जन के बावजूद, चिकित्सा संबंधी अपरिहार्यता की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्गों पर भी एम्बुलेन्स, फायर सर्विस, स्कूली वाहन और शव वाहन को ट्रैफिक पुलिस/नागरिक पुलिस द्वारा जाने की अनुमति होगी. किसी भी असुविधा या आपातकालीन स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.

    कानपुर में छठ पूजा पर 27 और 28 को लागू रहेगा ये डायवर्जन


    डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था 27 अक्टूबर की दोपहर 2:00 बजे से पूजा समाप्ति तक यानी 28 अक्टूबर तक लागू रहेगी.

    ये रहे प्रमुख ट्रैफिक डायवर्जन
  • गंगा बैराज चौराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अटल घाट व कर्बला चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगे, ऐसे वाहन गंगा बैराज से सीधे यश कोठारी मंधाना चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • कंपनी बाग चौराहा से लेकर जाजमऊ बीमा चौराहा वीआईपी रोड पर सर्किट हाउस होते हुए कोई भी मध्यम व भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे. ये वाहन रावतपुर से रामादेवी जीटी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • गुरुदेव चौराहा से आने वाले चार पहिया वाहन जिन्हें मैनावती मार्ग तिराहा होकर कर्बला चौराहा गंगा बैराज की तरफ जाना है ऐसे वाहन मैनावती मार्ग तिराहा से आगे की ओर नहीं जा सकेंगे ये सभी वाहन मैनावती मार्ग तिराहा से बाय मुड़कर एनआरआई सिटी होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • कंपनी बाग चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें गंगा बैराज की तरफ जाना है कर्बला चौराहा से आगे की ओर नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन कर्बला चौराहा से बाय मुड़कर मैनावती मार्ग तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • शारदा नगर 9 नंबर क्रॉसिंग से आने वाले चार पहिया वाहन जिन्हें नमक फैक्ट्री चौराहा की तरफ जाना है वे छपेड़ा पुलिया से आगे की ओर नहीं जा सकेंगे ऐसे सभी वाहन छपेड़ा पुलिया से बाय मुड़कर काकादेव थाना होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • विजयनगर चौराहा की तरफ से आने वाले वाहन जिन्हें नमक फैक्ट्री चौराहा की तरफ जाना है डबल पुलिया से आगे की ओर नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन डबल पुलिया से दाहिने मुड़कर नहर रोड मनोज पान भंडार होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • विजयनगर चौराहा से भौंती बाईपास चौराहा की और मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन विजयनगर चौराहा से बाय मुड़कर दादा नगर चौराहा व एलएमएल चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • पनकी पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी मंदिर व आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट एलएमएल चौराहा से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
  • न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से विजयनगर चौराहा की ओर कोई भी मध्यम व भारी वाहन नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन न्यू ट्रांसपोर्ट नगर भौंती बाईपास से दाहिने मुड़कर गैस प्लांट एलएमएल चौराहा से अपने गंतव्य की ओर जा सकेंगे.
  • भाटिया तिराहा से कोई भी मध्यम व भारी वाहन अर्मापुर नहर व पनकी मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन भाटिया तिराहा से दाहिने मुड़कर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • पनकी शताब्दी द्वार से कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन गंगागंज क्रॉसिंग होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • कल्याणपुर क्रॉसिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन आवास विकास नहर की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन जीटी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • बगिया क्रॉसिंग व दलहन क्रॉसिंग से कोई भी मध्यम व भारी वाहन पनकी रोड मसवानपुर की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन जीटी रोड रावतपुर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • पनकी रोड से कोई भी मध्यम व भारी वाहन नमक फैक्ट्री की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग दलहन क्रॉसिंग से जीटी रोड रावतपुर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • फूलबाग से आने वाले चार पहिया वाहन मेघदूत तिराहा से दाहिने मुड़कर सरसैया घाट की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन बड़ा चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • ग्रीनपार्क चौराहा की तरफ से आने वाले चार पहिया वाहन डीएवी तिराहा से आगे सरसैया घाट की ओर नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन ग्रीनपार्क चौराहा से दाहिने मुड़कर एमजी कॉलेज होते हुए या डीएवी तिराहा से दाहिने मुड़कर मधुबन तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  • नंदलाल चौराहा व सीटीआई चौराहा की तरफ से आने वाले मध्यम व भारी वाहन दीप तिराहा से बर्रा बाईपास की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन दीप तिराहा से बाय मुड़कर गौशाला चौराहा होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.


    ये भी पढ़ेंः छठ पर्व का आज दूसरा दिन, जानिए खरना के बारे में, कल डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
Last Updated : October 26, 2025 at 8:07 AM IST

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025
LUCKNOW ROUTE DIVERSION
KANPUR ROUTE DIVERSION
छठ पूजा लखनऊ कानपुर रूट डायवर्जन
CHHATH PUJA ROUTE DIVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.