भिलाई में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर, सेक्टर 2 तालाब बनेगा मुख्य पूजा स्थल

भिलाई\दुर्ग: दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद अब छठ महापर्व की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गई हैं. सूर्य उपासना का यह पर्व इस वर्ष 25 अक्टूबर से शुरू होगा. चार दिवसीय छठ पर्व का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होगा, 26 अक्टूबर को लोहंडा और खरना का व्रत रखा जाएगा. 27 अक्टूबर को व्रतधारी भगवान भास्कर को संध्याकालीन अर्घ्य देंगे, 28 अक्टूबर को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ व्रत का पारायण होगा.

सेक्टर 2 में छठ पूजा: दुर्ग जिले में इस पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं. भिलाई टाउनशिप का सबसे बड़ा तालाब सेक्टर-2 तालाब छठ पूजा का मुख्य केंद्र रहेगा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु छठ पूजा पर एकत्रित होते हैं. यहां भक्तों ने बेदी सजाने और रंगाई-पुताई का काम लगभग पूरा कर लिया है. जिन्होंने अभी तक बेदी नहीं बनाई, उन्होंने अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए घाट पर अपने नाम और पते लिख दिए हैं ताकि पूजा के दिन कोई असुविधा न हो. भिलाई नगर निगम और बीएसपी प्रबंधन तालाबों की सफाई युद्ध स्तर पर कर रहे हैं.