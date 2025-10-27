ETV Bharat / state

बिहार के सूर्यकुंड सरोवर और सूर्य मंदिर का है प्राचीन इतिहास, मुस्लिम शासक फिरोजशाह तुगलक ने 1372 में करवाया था जीर्णोद्धार

फिरोजशाह तुगलक और सूर्यकुंड का जीर्णोद्धार: सूर्यकुंड सरोवर और सूर्य मंदिर की महिमा से मुस्लिम शासक फिरोजशाह तुगलक भी प्रभावित हुए थे. इतिहासकारों के अनुसार, फिरोजशाह तुगलक ने इस पवित्र स्थल की महत्ता को स्वीकार करते हुए वर्ष 1372 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था. इस कार्य का नेतृत्व गया के तत्कालीन गवर्नर ठाकुर कुल चंद्र ने किया. यह जीर्णोद्धार सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर के प्रति शासकों के सम्मान और इसकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है.

सूर्य मंदिर की ऐतिहासिकता: सूर्यकुंड सरोवर के पास स्थित सूर्य मंदिर की स्थापना प्राचीन काल से मानी जाती है. मंदिर में स्थापित भगवान सूर्य की प्रतिमा अति प्राचीन और चमत्कारिक है. इस मंदिर की प्रसिद्धि न केवल भारत में, बल्कि विदेशों में भी है. यहां आने वाले भक्तों का मानना है कि सूर्य नारायण की कृपा से संतान सुख सहित हर मनोकामना पूर्ण होती है. मंदिर और सरोवर का आध्यात्मिक महत्व इसे गया जी के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक बनाता है.

गया: बिहार के गयाजी में स्थित सूर्यकुंड सरोवर एक अति प्राचीन तीर्थस्थल है, जो सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है. यह सरोवर तीन पहाड़ों उदिची, कनखल और दक्षिण मानस के बीच स्थित है, जिसके किनारे प्राचीन सूर्य मंदिर स्थापित है. सूर्यकुंड की महिमा देश-विदेश में विख्यात है. यहां छठ पर्व के दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है. मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान और सूर्य पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है.

छठ पर्व और सूर्यकुंड की महत्ता: छठ पर्व के दौरान सूर्यकुंड सरोवर का महत्व और भी बढ़ जाता है. इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहां एकत्रित होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा के अनुसार, सूर्यकुंड में स्नान कर सूर्य पूजा करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि विभिन्न व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है. इस पर्व के दौरान सरोवर का दृश्य भक्ति और आस्था से सराबोर रहता है.

गयाजी के सूर्यकुंड सरोवर में स्नान (ETV Bharat)

सूर्यकुंड की अनूठी संरचना: सूर्यकुंड सरोवर तीन पहाड़ों के बीच स्थित है, जो इसे एक अनूठी प्राकृतिक संरचना प्रदान करता है. सरोवर की चाहरदीवारी का निर्माण 1811 में टिकारी के महाराज द्वारा करवाया गया था, जिसने इस स्थल को और भी भव्य बनाया. सरोवर के निकट स्थित सूर्य मंदिर की प्राचीनता और वास्तुकला भी भक्तों को आकर्षित करती है. यहां की शांत और पवित्र वातावरण भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है.

सूर्यकुंड की महिमा देश-विदेश में विख्यात (ETV Bharat)

ऋषि-मुनियों से जुड़ा इतिहास: गयापाल पंडा किशोर कुमार गुर्दा के अनुसार, सूर्यकुंड सरोवर और सूर्य मंदिर का इतिहास ऋषि-मुनियों और देवी-देवताओं से जुड़ा है. कई प्राचीन ग्रंथों में इस स्थल का उल्लेख मिलता है, जहां ऋषि-मुनियों ने तपस्या कर विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाई थी. यहां की चमत्कारिक शक्ति और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है.

छठ पर्व में भक्तों का सैलाब (ETV Bharat)

आज भी जीवंत है सूर्यकुंड की महिमा: सूर्यकुंड सरोवर और सूर्य मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां स्नान और पूजा करने से न केवल शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है. फिरोजशाह तुगलक से लेकर टिकारी के महाराज तक, इस स्थल का जीर्णोद्धार और संरक्षण इसकी महत्ता को और भी रेखांकित करता है. सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर गया जी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के प्रतीक हैं, जो आज भी लाखों भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

फिरोजशाह तुगलक ने कराया जीर्णोद्धार (ETV Bharat)

"सूर्यकुंड सरोवर और सूर्य मंदिर की अनूठी महिमा है. यहां सूर्यकुंड सरोवर से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हर मनोकामना पूर्ण होती है."- किशोर कुमार गुर्दा, गयापाल पंडा

