सात घोड़ों पर पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं भगवान भास्कर, पूजा से इन रोगों से मिलती है मुक्ति

गया में परिवार के साथ विराजमान हैं सूर्यनारायण ( ETV Bharat )