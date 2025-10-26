सात घोड़ों पर पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं भगवान भास्कर, पूजा से इन रोगों से मिलती है मुक्ति
गया में दुनिया में इकलौती सूर्य प्रतिमा है, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं. छठ के दौरान श्रद्धालु पूजा करने आते हैं.
Published : October 26, 2025 at 4:47 PM IST
गया: सूर्य उपासना का महापर्व छठ प्रारंभ हो गया है. बिहार का गया जी सूर्य उपासना का बड़ा केंद्र रहा है. लोक आस्था का महापर्व छठ का जुड़ाव अति प्राचीन काल से गया जी से है, जिसकी कई कथाएं भी है. गया जी में सतयुग कालीन भगवान सूर्य की प्रतिमा है. यह प्रतिमा अलौकिक और दुर्लभ है. कहा जाता है कि इस तरह की भगवान सूर्य की प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है. इस प्रतिमा में भगवान सूर्य नारायण सात घोड़े पर सवार पूरे परिवार के साथ विराजमान है.
युग-युग बीते, प्रतिमा का स्वरूप यथावत: युग-युग बीते पर भगवान सूर्य की सपरिवार यह प्रतिमा यथावत है. बताया जाता है कि यह प्रतिमा सतयुग कालीन है. इस प्रतिमा का जिक्र वायु पुराण में भी है. गया जी के ब्राह्मणी घाट के तट पर स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा के दर्शन करने देश भर से लोग आते हैं.
दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता: गया जी के ब्राह्मणी घाट के तट पर स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा के पूजन दर्शन से भक्तों को अनेकों-अनेक लाभ होते हैं. पुजारी की मानें तो भगवान सूर्य नारायण के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता. यहां आने वाले भक्तों में अपवाद को छोड़कर शत प्रतिशत लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है. दरिद्रता दूर होने, संतान सुख की कामना की मन्नते यहां पूर्ण पूरी होती है. यही वजह है, कि भगवान सूर्य की इस प्रतिमा के दर्शन पूजन करने के लिए गया, बिहार से ही नहीं, बल्कि देश भर से लोग आते हैं.
सतयुग कालीन है यह प्रतिमा: ब्राह्मणी घाट के तट पर स्थित भगवान सूर्य की प्रतिमा सतयुग कालीन है. मान्यता है कि गयासुर ने इस प्रतिमा को स्थापित किया था. यहां भगवान सूर्य अपने पर्याय नाम विरंची के नाम से विख्यात हैं. पुजारी बताते हैं कि भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, जिसमें एक नाम भगवान विरंची भी है. भगवान सूर्य की यह अलौकिक, अद्भुत और चमत्कारिक प्रतिमा है. भगवान सूर्य की प्रतिमा के साथ उनके पुत्र शनि, यम, पत्नी संज्ञा और सारथी के रूप में अरुण मौजूद हैं. सभी सात घोड़े के रथ पर सवार हैं. अन्य और भी प्रतिमाएं हैं.
गया सुर ने किया था स्थापित: इस संबंध में पुजारी मनोज मिश्रा बताते हैं कि यहां जो विग्रह है, वह काफी पौराणिक है. इस प्रतिमा को गयासुर के द्वारा स्थापित किया गया था. गयासुर के द्वारा भगवान सूर्य की तीन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था. इसमें प्रातः कालीन, मध्याह्न कालीन और संध्याकालीन प्रतिमा हैं. प्रात: कालीन प्रतिमा मानपुर में है. मध्याहन कालीन ब्राह्मणी घाट में और संध्या कालीन प्रतिमा विष्णुपद में है.
परिवार के साथ भगवान भास्कर: वे बताते हैं कि ब्राह्मणी घाट में जो सूर्य प्रतिमा है, उसमें उनकी पत्नी संज्ञा, बड़े पुत्र शनि, छोटे पुत्र यम, सात घोड़े के रथ के सारथी अरुण, विग्रह के ऊपर में दो देवियां उषा और प्रत्युषा हैं, जो प्रातः काल और संध्या काल में उनके साथ चलती है और अंधकार को दूर करती है. बीच में सैनिक हैं, जो धनुष बाण लेकर अंधकार को दूर करते हैं. प्रातः काल और संध्या काल में उनके साथ चलते है. नीचे में दो सेवक हैं, जो उनकी सेवा में बराबर तत्पर रहते हैं.
क्या है महत्व?: यहां की मान्यता यह है कि जो कोई भी यहां पर अपने कष्ट से परेशान हैं, वह लोग यहां उपासना करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कामना की प्राप्ति होती है. नेत्र रोग, चर्म रोग के लिए भी उपासना काफी फलदाई है. शास्त्रों में वर्णन भी है कि यदि सूर्य की प्रार्थना करें तो भयंकर से भयंकर चर्म रोग और नेत्र रोग में सफलता मिलती है. यह प्राचीन सूर्य मंदिर का काफी माहात्म्य है. भगवान सूर्य के विग्रह में दोनों हाथों में कमल है. गले में चंद्रहार है. ऊपर माथे पर मुकुट है. दोनों बाहों में बाजूबंद है. कान में सोने का कंगन है. जो शास्त्रों में विग्रह का वर्णन किया गया है, वह है.
"यह शालिग्राम पत्थर से निर्मित काफी प्राचीन प्रतिमा है. एक बार भक्त को अवश्य दर्शन करना चाहिए. यह 7 फुट से ऊंची प्रतिमा है और भगवान सपरिवार हैं. सपरिवार होने कारण वर्ल्ड में यह इकलौती ऐसी प्रतिमा है. इस प्रतिमा की स्थापना गयासुर के द्वारा की गई थी. यह प्रतिमा सतयुग कालीन है. यहां भगवान सूर्य के दर्शन व पूजन करने देश भर से लोग आते हैं."- मनोज कुमार मिश्रा, पुजारी, ब्राह्मणी घाट, सूर्य मंदिर
