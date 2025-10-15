ETV Bharat / state

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व को लेकर फरीदाबाद प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, सभी घाटों पर सुरक्षा बलों की होगी तैनाती

4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व को लेकर फरीदाबाद में पुलिस-प्रशासन के साथ-साथ नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है.

Chhath Puja In Faridabad
फरीदाबाद में छठ की तैयारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 15, 2025 at 7:29 AM IST

फरीदाबाद: छठ महापर्व को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है. 25 अक्टूबर को नहाए खाए से शुरू होने वाले इस यह महापर्व का 28 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो जायेगा. छठ महापर्व देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है और यही वजह है कि हर जगह छठ महापर्व की धूम अभी से देखने को मिल रही है.

छठ पूजा 2025 प्रमुख तिथियां

  1. 25 अक्टूबर को नहाय खाय
  2. 26 अक्टूबर को खरना
  3. 27 अक्टूबर को संध्या कालीन अर्घ्य
  4. 28 अक्टूबर को प्रात कालीन अर्घ्य

सभी घाटों पर सुरक्षा बलों की होगी तैनातीः फरीदाबाद में लगभग 7 से 8 लाख लोग छठ महापर्व मानते हैं. यही वजह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा भी अलग-अलग घाटों पर पुलिस की तैनाती रहेगी. इस मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि "छठ महापर्व को देखते हुए पुलिस की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है. फरीदाबाद के जितने भी मुख्य घाट है, वहां पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी. इसके अलावा यमुना किनारे भी पुलिस की तैनाती रहेगी."

छठ महापर्व को लेकर फरीदाबाद में तैयारी (Etv Bharat)

इमरजेंसी सुविधाओं की रहेगी उपलब्धः पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि "दूसरी ओर बात की जाए पल्ला पुल, एत्मादपुर पुल, गुरुग्राम कैनाल, सेक्टर 8 बाईपास, यमुना किनारे सहित और भी जितने मुख्य छठ घाट हैं वहां पर पुलिस के साथ-साथ फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, गोताखोर, की टीम मुस्तैद रहेगी. इसको लेकर हम जिला उपयुक्त को लेटर लिखने जा रहे हैं. इसके अलावा हर मुख्य घाटों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की जाएगी. इसके अलावा पल्ला, भुपानी, छायंसा थाना प्रभारी को यमुना किनारे विशेष निगरानी करने के लिए कहा गया है. इसके पीछे मुख्य वजह इसी एरिया से यमुना नदी गुजरती है और यमुना नदी में लाखों के तादाद में लोग छठ महापर्व मनाने आते हैं."

Chhath Puja 2025
फरीदाबाद में छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारी (Etv Bharat)

बाजारों में भी पुलिस की रहेगी तैनाती: पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की छठ घाट के एरिया में सड़कों पर मुस्तैद रहेगी. छठ घाट पर हजारों के तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में जाम की स्थिति उत्पन्न न हो जाए, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जाएगी और खास तौर पर जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है. वहां पर अत्यधिक ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी तैनात रहेंगे. इसके अलावा बाजारों में भी पुलिस की तैनाती रहेगी क्योंकि छठ पर्व को लेकर खरीदारी के लिए लोग बाजारों में जाएंगे.

ट्रैफिक पुलिस यातायात नियंत्रण के लिए रहेगी तैनातः पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हमारी पुलिस कर्मी पूरे मुस्तैदी के साथ श्रद्धालुओं के सेवा में उपलब्ध रहेगी छठ घाट पर किसी भी तरह से कोई अनहोनी ना हो इसको लेकर भी हमारी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहने वाली है इसके अलावा महिला पुलिसकर्मी की भी ड्यूटी छठ घाटों पर लगाई जाएगी क्योंकि छठ घाट पर ज्यादा संख्या में महिलाएं आती है.

Chhath Puja 2025
छठ पूजा के लिए घाटों पर तैयारी (Etv Bharat)

घाटों की साफ-सफाई को दिया जा रहा है अंतिम रूप: आपको बता दें जहां छठ घाटों की सफाई हो रही है. वहीं स्थानीय लोगों द्वारा यमुना किनारे की साफ-सफाई की गई है. हाल ही में आई यमुना नदी में बाढ़ की वजह से यमुना नदी के किनारे कूड़ा इकट्ठा हो गया था. वहीं जगह-जगह मिट्टी का ढेर (टीला) भी बन गया था जिसे ट्रैक्टर के द्वारा अब ठीक कर दिया गया है. यमुना नदी के तट को समतल कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न आए. इसके अलावा यमुना नदी किनारे साफ सफाई की भी विशेष व्यवस्था की गई है. यमुना नदी के किनारे जितने भी कूड़े इकट्ठा हुए थे उसको भी वहां से हटा दिया गया है. ऐसे में छठ पूजा को लेकर जहां एक ओर प्रशासन तैयार है. वहीं श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

