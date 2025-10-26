छठ पूजा 2025: छठी मईया को अर्पित किए जाने वाले हर फल और प्रसाद का है विशेष महत्व, जानिए क्यों किया जाता है समर्पित
छठ पूजा के प्रसाद में समर्पित किए जाेन वाले हर फल का एक खास धार्मिक महत्व है. इस रिपोर्ट मे जानिए हर चीज का महत्व.
Published : October 26, 2025 at 6:36 PM IST
पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे बिहार के साथ दुनियाभर में श्रद्धा और शुद्धता के साथ मनाया जा रहा है. यह चार दिवसीय पर्व नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के रूप में सम्पन्न होता है. छठ महापर्व में खास बात यह है कि छठी मईया को अर्पित किए जाने वाले फलों, प्रसादों और पूजन सामग्रियों का हर एक हिस्सा गहरी धार्मिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है. इस पर्व में भक्ति के साथ-साथ पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आभार भी समाहित है.
छठ पूजा में प्रसाद का महत्व: प्रसाद छठ महापर्व का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है. नहाय-खाय के दिन से ही उपासक अपनी रसोई और घर को शुद्ध कर लेते हैं. पूजा में उपयोग किए जाने वाले हर पदार्थ को बिना किसी मिलावट, पूर्ण शुद्धता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है. परंपरा के अनुसार, छठी मईया को जो भी अर्पण किया जाता है, वह "नैवेद्य" कहलाता है और उसे बनाने या छूने से पहले स्नान और शुद्धाचार का पालन आवश्यक है.
“छठ पर्व में प्रसाद और फल केवल भेंट नहीं हैं, बल्कि यह प्रकृति और सूर्य देव को धन्यवाद देने का माध्यम हैं. हर फल और प्रसाद का एक धार्मिक अर्थ है जो जीवन, ऊर्जा और समृद्धि से जुड़ा है.”- हृदय नारायण झा, वरिष्ठ साहित्यकार और लोक संस्कृति विशेषज्ञ
ठेकुआ, आस्था का स्वाद और परंपरा की मिठास: छठ पूजा का सबसे प्रमुख प्रसाद ठेकुआ है. इसे गेहूं के आटे, गुड़ या शक्कर, नारियल और घी से बनाया जाता है. हृदय नारायण झा कहते हैं कि “ठेकुआ लोक जीवन का प्रतीक है, जो मेहनत, शुद्धता और सादगी का संदेश देता है. गुड़ मिठास और प्रेम का प्रतीक है, जबकि गेहूं धरती की उपजाऊ शक्ति का संकेत है.” ठेकुआ देसी घी में पकाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता. यही कारण है कि यह प्रसाद शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है.
