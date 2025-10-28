ETV Bharat / state

छठ पूजा 2025: ITO यमुना घाट पर टेंटों के नीचे हजारों श्रद्धालुओं ने गुजारी रात, सुबह उगते सूर्य को दिया अर्घ्य

दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट किनारे बने मॉडल छठ घाट में हजारों श्रद्धालुओं ने रात गुजारी, सभी श्रद्धालु सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए.

ITO MODEL CHHATH GHAT
छठ पूजा 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 11:40 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में छठी मैया के प्रति श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिली. आईटीओ छठ घाट पर सोमवार की रात आस्था का अद्भुत संगम रहा. हजारों श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे टेंट में पूरी रात गुजारी. श्रद्धालुओं में भक्ति का आलम ये था कि अधिकांश श्रद्धालु सोमवार को घर नहीं लौटे. उन्होंने नदी किनारे टेंटों में और कई ने खुले आसमान के नीचे ही पूरी रात गुजार दी. इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी श्रद्धालु थे.

मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही श्रद्धालुओं ने अपने घर को प्रस्थान किया. यमुना नदी के किनारे टेंटों के नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी रात जागते रहे. देर रात तक छठी मैया के गीतों पर आराधाना करते रहे. मंगलवार सुबह होते ही लोग पूजा के लिए तैयार हो गए. हाथों में फल-सूप, दिल में श्रद्धा और आंखों में भक्ति दिखाई दी. मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन किया.

श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य (SOURCE: ETV BHARAT)

लक्ष्मी नगर से आईं छोटी देवी ने बताया कि हम करीब दस लोग आए थे, सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हमने रात आईटीओ घाट पर ही बिताई. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी, ठंड से बचने के लिए कंबल साथ लाए थे. एक नन्हीं श्रद्धालु नंदनी कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं परिवार के साथ आईटीओ घाट आई थी. रात टेंट के नीचे कंबल ओढ़कर सोई. ठंड नहीं लगी. सुबह मम्मी-पापा के साथ छठी मैया की पूजा की. इसके बाद घर गई.

ITO MODEL CHHATH GHAT
श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य (ETV BHARAT)

वहीं, आनंद पर्वत निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि वे सोमवार दोपहर तीन बजे ही घाट पहुंच गए थे. उनके साथ लगभग दस लोग थे, रात आईटीओ घाट में यहीं रुके. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी. ऐसे में किसी तरह की असुविधा नहीं हुई.

वहीं, मधु कुमारी ने बताया कि उन्होंने छठ व्रत रखा हुआ है. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ सोमवार दोपहर से ही घाट पर आए थे. पूरा परिवार साथ में था. ऐसे में घर पर ताला लगाकर आए थे. परिवार के साथ रात यहीं गुजारी. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी.

ITO MODEL CHHATH GHAT
यमुना किनारे टेंटों के नीचे श्रद्धालु (ETV BHARAT)

पटेल नगर निवासी विजय ने बताया कि टेंट में जगह नहीं मिली तो खुले आसमान के नीचे ही बिस्तर बिछाकर कंबल ओढ़ लिया. हम करीब 20 लोग हैं, पहली बार आईटीओ घाट पर छठ पूजा में शामिल हुए हैं. किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई. सबकुछ अच्छे से हो गया.

chhath puja 2025
मॉडल घाट किनारे टेंटों में श्रद्धालुओं ने रात गुजारी (ETV BHARAT)

मॉडल घाट की सुविधाएं व व्यवस्थाएं
राजधानी दिल्ली के आईटीओ घाट को इस बार मॉडल घाट के रूप में विकसित किया गया. यहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया. पहले केवल नदी के पश्चिमी किनारे पर छठ पूजा होती थी, लेकिन इस बार पूर्वी घाट पर भी इंतजाम किए गए, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान हुआ. श्रद्धालुओं को कीचड़ में पूजा सामग्री न रखनी पड़े, इसके लिए लकड़ी के टेबल लगाए गए. नदी में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जिससे कोई गहरे पानी में न जाए. पूजा के बाद कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय व टेंट की व्यवस्था भी की गई है. पूरे क्षेत्र में पुलिस, अर्धसैनिक बल, अग्निशमन कर्मी व गोताखोर तैनात थे. सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से लगातार निगरानी की गई. इस सुनियोजित व्यवस्था से श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित व सुरक्षित माहौल में छठ पर्व के पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए.

ITO MODEL CHHATH GHAT
आईटीओ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV BHARAT)

TAGGED:

CHHATH PUJA 2025
LIVE CHHATH PUJA
CHHATH ARAG TIME 2025
ITO MODEL CHHATH GHAT

