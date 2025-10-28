छठ पूजा 2025: ITO यमुना घाट पर टेंटों के नीचे हजारों श्रद्धालुओं ने गुजारी रात, सुबह उगते सूर्य को दिया अर्घ्य
Published : October 28, 2025 at 11:40 AM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में छठी मैया के प्रति श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिली. आईटीओ छठ घाट पर सोमवार की रात आस्था का अद्भुत संगम रहा. हजारों श्रद्धालुओं ने नदी के किनारे टेंट में पूरी रात गुजारी. श्रद्धालुओं में भक्ति का आलम ये था कि अधिकांश श्रद्धालु सोमवार को घर नहीं लौटे. उन्होंने नदी किनारे टेंटों में और कई ने खुले आसमान के नीचे ही पूरी रात गुजार दी. इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी श्रद्धालु थे.
मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही श्रद्धालुओं ने अपने घर को प्रस्थान किया. यमुना नदी के किनारे टेंटों के नीचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी रात जागते रहे. देर रात तक छठी मैया के गीतों पर आराधाना करते रहे. मंगलवार सुबह होते ही लोग पूजा के लिए तैयार हो गए. हाथों में फल-सूप, दिल में श्रद्धा और आंखों में भक्ति दिखाई दी. मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व का समापन किया.
लक्ष्मी नगर से आईं छोटी देवी ने बताया कि हम करीब दस लोग आए थे, सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हमने रात आईटीओ घाट पर ही बिताई. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी, ठंड से बचने के लिए कंबल साथ लाए थे. एक नन्हीं श्रद्धालु नंदनी कुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं परिवार के साथ आईटीओ घाट आई थी. रात टेंट के नीचे कंबल ओढ़कर सोई. ठंड नहीं लगी. सुबह मम्मी-पापा के साथ छठी मैया की पूजा की. इसके बाद घर गई.
वहीं, आनंद पर्वत निवासी महेंद्र कुमार ने बताया कि वे सोमवार दोपहर तीन बजे ही घाट पहुंच गए थे. उनके साथ लगभग दस लोग थे, रात आईटीओ घाट में यहीं रुके. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी. ऐसे में किसी तरह की असुविधा नहीं हुई.
वहीं, मधु कुमारी ने बताया कि उन्होंने छठ व्रत रखा हुआ है. उन्होंने कहा कि परिवार के साथ सोमवार दोपहर से ही घाट पर आए थे. पूरा परिवार साथ में था. ऐसे में घर पर ताला लगाकर आए थे. परिवार के साथ रात यहीं गुजारी. सरकार की व्यवस्था अच्छी थी.
पटेल नगर निवासी विजय ने बताया कि टेंट में जगह नहीं मिली तो खुले आसमान के नीचे ही बिस्तर बिछाकर कंबल ओढ़ लिया. हम करीब 20 लोग हैं, पहली बार आईटीओ घाट पर छठ पूजा में शामिल हुए हैं. किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई. सबकुछ अच्छे से हो गया.
मॉडल घाट की सुविधाएं व व्यवस्थाएं
राजधानी दिल्ली के आईटीओ घाट को इस बार मॉडल घाट के रूप में विकसित किया गया. यहां पर श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया. पहले केवल नदी के पश्चिमी किनारे पर छठ पूजा होती थी, लेकिन इस बार पूर्वी घाट पर भी इंतजाम किए गए, जिससे भीड़ प्रबंधन आसान हुआ. श्रद्धालुओं को कीचड़ में पूजा सामग्री न रखनी पड़े, इसके लिए लकड़ी के टेबल लगाए गए. नदी में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जिससे कोई गहरे पानी में न जाए. पूजा के बाद कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय व टेंट की व्यवस्था भी की गई है. पूरे क्षेत्र में पुलिस, अर्धसैनिक बल, अग्निशमन कर्मी व गोताखोर तैनात थे. सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन से लगातार निगरानी की गई. इस सुनियोजित व्यवस्था से श्रद्धालुओं ने व्यवस्थित व सुरक्षित माहौल में छठ पर्व के पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न किए.
