छठ पूजा 2025: अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य, छठ घाटों पर उमड़ा जनसैलाब

कोरबा: सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. इस दौरान ऊर्जाधानी कोरबा के 23 छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा. कोरबा को मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है, जहां न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी समाज और कोरबा में निवास करने वाले दक्षिण भारत सहित अलग-अलग प्रांत के लोग छठी मैया को अर्घ्य देने छठ घाटों पर पहुंचे. सभी की छठ पर्व के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली. सर्वाधिक भीड़ आईटीआई चौक से लेकर बालको जाने वाले रास्ते पर रही. जहां ढेंगुरनाला पुल पर लगभग 3 किलोमीटर तक जाम लग गया था. इसके दर्री के हसदेव नदी के तट पर भी काफी भीड़ रही. इसके अलावा बालको, दीपका के साथ ही उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डूबते सूर्य को देकर व्रतियों ने मनचाहा वरदान छठी मैया से मांगा.



डूबते सूरज को दिया गया पहला अर्घ्य: छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना कहा जाता है. मान्यता है कि इस समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं. इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं. इसी तरह उषा अर्घ्य, छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है. इस दिन भक्त उगते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसके साथ ही अपना चार दिवसीय उपवास पूरा करते हैं.मान्यताओं के अनुसार उषा अर्घ्य प्रकृति की असीम ऊर्जा के आस्था और कृतज्ञता प्रकट करने का एक प्रतीक है.



महापर्व का कल होगा समापन: छठ व्रती प्रेमा सिंह ने बताया कि छठ पर्व के प्रति हमारी गहरी आस्था है. नहाय खाय से पर्व शुरू होता है. 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के साथ कई नियमों का पालन करना पड़ता है. आज हमने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया है. छठी मैया हमारे सूर्य देव की बहन हैं, जो अपने मायके आती हैं, तो हम उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं. कल हम उगते सूरज को अर्घ्य देंगे और इसके साथ ही इस पर समापन होगा, बहुत धूमधाम और पवित्र तरीके से हम यह पर्व मानते हैं. छठी मैया से मनचाहा वरदान मांगते हैं, छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.