छठ पूजा 2025: अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य, छठ घाटों पर उमड़ा जनसैलाब

कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.

CHHATH PUJA 2025
छठ घाटों पर उमड़ा जनसैलाब (ETV Bharat)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 8:48 PM IST

कोरबा: सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. इस दौरान ऊर्जाधानी कोरबा के 23 छठ घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा. कोरबा को मिनी भारत की संज्ञा दी जाती है, जहां न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी समाज और कोरबा में निवास करने वाले दक्षिण भारत सहित अलग-अलग प्रांत के लोग छठी मैया को अर्घ्य देने छठ घाटों पर पहुंचे. सभी की छठ पर्व के प्रति गहरी आस्था देखने को मिली. सर्वाधिक भीड़ आईटीआई चौक से लेकर बालको जाने वाले रास्ते पर रही. जहां ढेंगुरनाला पुल पर लगभग 3 किलोमीटर तक जाम लग गया था. इसके दर्री के हसदेव नदी के तट पर भी काफी भीड़ रही. इसके अलावा बालको, दीपका के साथ ही उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी डूबते सूर्य को देकर व्रतियों ने मनचाहा वरदान छठी मैया से मांगा.

डूबते सूरज को दिया गया पहला अर्घ्य: छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देना कहा जाता है. मान्यता है कि इस समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं. इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं. इसी तरह उषा अर्घ्य, छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है. इस दिन भक्त उगते सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसके साथ ही अपना चार दिवसीय उपवास पूरा करते हैं.मान्यताओं के अनुसार उषा अर्घ्य प्रकृति की असीम ऊर्जा के आस्था और कृतज्ञता प्रकट करने का एक प्रतीक है.

महापर्व का कल होगा समापन: छठ व्रती प्रेमा सिंह ने बताया कि छठ पर्व के प्रति हमारी गहरी आस्था है. नहाय खाय से पर्व शुरू होता है. 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने के साथ कई नियमों का पालन करना पड़ता है. आज हमने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया है. छठी मैया हमारे सूर्य देव की बहन हैं, जो अपने मायके आती हैं, तो हम उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं. कल हम उगते सूरज को अर्घ्य देंगे और इसके साथ ही इस पर समापन होगा, बहुत धूमधाम और पवित्र तरीके से हम यह पर्व मानते हैं. छठी मैया से मनचाहा वरदान मांगते हैं, छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

''साउथ इंडियन हूं लेकिन छत के प्रति गहरी आस्था'': शहरवासी और श्रद्धालु रुकमणि नायर कहती हैं, वैसे तो मैं साउथ इंडियन हूं लेकिन मेरी पैदाइश यहीं की है, पूर्वांचल के लोगों के साथ मिलकर मैं प्रत्येक वर्ष छठ का पर्व मानती हूं और मनाती हूं. व्रत रखने वाली महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं. मुझे इस पर्व के सारे विधि विधान भी मालूम हैं. छठी मैया के प्रति मेरी भी गहरी आस्था है. सूर्य उपासना का यह महापर्व है और सभी प्रांत के लोग इस पर मानते हैं.शहर में भक्तिमय रहा माहौल: शहर में छठ पूजा का भक्तिमय माहौल रहा. नहाय-खाय से शुरू हुए इस महापर्व में रविवार को महिलाओं ने पूरे दिन पूजा अर्चना कर शाम को खरना का प्रसाद तैयार किया. गुड़ की खीर और सादी रोटी बनाकर सूर्य भगवान की आराधना की. इसके बाद व्रती महिलाओं ने देर शाम प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत की. सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया. इस दौरान महिलाएं जल तक ग्रहण नहीं करेंगी. छठ घाटों में रही गोताखोरों की तैनाती: जिला प्रशासन द्वारा छठ पर्व पर प्रमुख छठ घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया. प्रशासन की पहल पर घाटों की साफ-सफाई, रंग-रोगन,वाहन पार्किंग, लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई है. शहर में पहली बार प्रमुख घाटों पर निगम की ओर से अस्थाई चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं.वहीं पुलिस द्वारा भी नगरवासियों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल, यातायात बल व गोताखोर तैनात किए गए हैं. बड़े छठ घाट में पुलिस सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है. वाहनों से लगने वाले जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक के जवानों को भी तैनात किया गया था. छठ पर्व के मद्देनज़र सोमवार को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे और 28 अक्टूबर को तड़के 3 बजे से सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों का कोरबा, बालको, दर्री , दीपका कुसमुंडा, हरदीबाजार नगर क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है.

