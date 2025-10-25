ETV Bharat / state

लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू, श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर की भगवान सूर्य की पूजा

धनबाद: अनुशासन, पवित्रता और आस्था का प्रतीक चार दिवसीय महापर्व छठ पूजा शनिवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया. धनबाद, झरिया, सिंदरी, गोविंदपुर, बलियापुर, निरसा और कोयलांचल के आसपास के इलाकों में श्रद्धालु बड़े उत्साह और भक्ति के साथ इस पर्व को मना रहे हैं. सुबह से ही व्रती महिलाओं और पुरुषों ने विभिन्न नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान कर सूर्य देव की पूजा-अर्चना कर अपने पवित्र व्रत की शुरुआत की. दामोदर नदी पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई.

नहाय-खाय छठ पर्व का पहला और पवित्र चरण है. छठ पूजा का पहला दिन, नहाय-खाय, अत्यंत पवित्र माना जाता है. यह चरण इस बात का प्रतीक है कि भक्त अब सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर भक्ति और अनुशासन के मार्ग पर चल पड़े हैं. इस दिन, भक्त नदी या तालाब में स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं और कद्दू भात और चने की दाल का सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं. ऐसा माना जाता है कि यह भोजन तन और मन दोनों को शुद्ध करता है.

लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाय के साथ शुरू (Etv Bharat)

छठ पूजा चार दिनों तक अत्यंत सादगी और पवित्रता के साथ मनाई जाती है.