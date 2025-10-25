ETV Bharat / state

यमुना में छठ पूजा के आयोजन पर सौरभ भारद्वाज बोले- पानी साफ है तो पीकर दिखाएं सीएम

AAP ने यमुना को साफ करने का दावा कर रहीं सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं को पानी पीने की दी चुनौती

यमुना में पानी को लेकर आप का प्रदर्शन
यमुना में प्रदूषित पानी को लेकर आप का प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 25, 2025 at 7:57 PM IST

नई दिल्ली: छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है. इधर दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर बवाल जारी है. सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, सांसद पुरजोर तरीके से यमुना की घाटों पर छठ पूजा के आयोजन भव्य करने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं विपक्ष बार-बार कह रहा है यमुना का पानी दूषित है. इसमें नहाना और पूजा करना जान के साथ खिलवाड़ है.

यमुना का पानी न पीने लायक है और न नहाने लायक

शनिवार को आम आदमी पार्टी ने यमुना को साफ करने का दावा कर रहीं सीएम रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि अगर पानी साफ है तो वे इसे पीकर दिखाएं. पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा समेत अन्य नेता यमुना का प्रदूषित पानी बोतल में लेकर सीएम रेखा गुप्ता के घर पहुंचे और उन्हें चुनौती दी कि अगर यमुना साफ हो गई तो ये पानी पीकर दिखाएं. हालांकि दिल्ली पुलिस ने आप नेताओं को बैरिकेट्स लगाकर कुछ दूर पहले ही रोक दिया. इस दौरान सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रदूषण की रिपोर्ट बता रही है कि यमुना का पानी न पीने लायक है और न नहाने लायक है.

आप नेता सौरभ भारद्वाज (ETV Bharat)

यमुना का पानी जान लेवा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का झूठ बेहद खतरनाक है. यमुना का पानी पीने से बच्चों व गर्भवती महिलाओं की जान जा सकती है. भाजपा सिर्फ बिहार चुनाव में वोट लेने के लिए पूर्वांचल के लोगों को गुमराह कर उनकी जान से खेल रही है. झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया व अन्य मीडिया के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि वे झूठ बोलना बंद करें. अगर भाजपा चाहती है कि पूर्वांचल के छोटे-छोटे बच्चे यमुना का गंदा पानी पिएं, तो पहले रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा स्वयं इस पानी को पीकर दिखाएं. भाजपा नेता सोशल मीडिया पर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे और नौटंकी कर रहे हैं. वे पानी भरकर दिखाते हैं, लेकिन उसे गिरा देते हैं और पीते नहीं हैं.

यमुना के पानी को लेकर आप का प्रदर्शन
यमुना के पानी को लेकर आप का प्रदर्शन (ETV Bharat)

डीपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि यमुना का पानी प्रदूषित

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यमुना का पानी लेकर रेखा गुप्ता के घर पहुंचे थे, ताकि वे इसे पीकर साबित करें कि यमुना साफ हो गई है. भाजपा सरकार की अपनी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट कहती है कि यमुना का पानी प्रदूषित है. भाजपा ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हथिनीकुंड से ईस्टर्न कैनाल का पानी यमुना में डायवर्ट किया, ताकि यह दिखाया जाए कि यमुना साफ हो गई है. लेकिन इसके बावजूद यमुना उतनी ही प्रदूषित है. पिछले पांच सालों तक भाजपा ने छठ के दौरान यमुना में पानी रोककर इसे प्रदूषित करने की कोशिश की, ताकि पूर्वांचल के लोग पूजा न कर सकें. अब वही सरकार बिहार चुनाव के लिए झूठी वाहवाही लूटने के लिए दूसरी नहरों का पानी यमुना में डाल रही है, फिर भी यमुना मैली की मैली हो. उन्होंने, जनता से अपील की कि वे भाजपा के झूठ में न आएं और यमुना के पानी का आचमन या उपयोग न करें, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

यमुना का प्रदूषित पानी
यमुना का प्रदूषित पानी (ETV Bharat)

डीपीसीसी की रिपोर्ट भाजपा सरकार की है- संजीव झा

23 अक्टूबर को आई दिल्ली सरकार की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट में कहा गया है कि यमुना के विभिन्न स्थानों से लिए गए नमूने प्रदूषित हैं और उनमें मल मौजूद है. यह पानी ज्यादातर जगहों पर पीना तो दूर की बात है, नहाने के लायक भी नहीं है. आप विधायक संजीव झा ने कहा कि डीपीसीसी की रिपोर्ट भाजपा सरकार की ही है. यह रिपोर्ट वजीराबाद, आईटीओ, कालिंदी कुंज, लक्ष्मी नगर और ओखला जैसे घाटों पर पानी की स्थिति को दर्शाती है, जहां मल की मात्रा सैकड़ों-हजारों गुना अधिक है.

दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर बवाल
दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर बवाल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि हम इस बोतल और रिपोर्ट के साथ रेखा गुप्ता को यह दिखाने आए थे कि अगर यह पानी आचमन के लायक है, तो वे सबके सामने वह इसे पीकर दिखाएं. अगर रेखा गुप्ता इस पानी को पी लेती हैं, तो पूर्वांचली भाई-बहन छठ घाटों पर अर्घ्य देने आएंगे, वो आश्वस्त हो जाएंगे कि पानी साफ है. अन्यथा, यह एक अपराध है कि भाजपा गरीब पूर्वांचलियों को गुमराह कर उनकी जान से खिलवाड़ कर रही है.

