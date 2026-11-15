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जेल की सलाखों के पीछे गूंजा छठी मैया का जयकारा, झारखंड के विभिन्न जेलों में बंदियों ने दिया अर्घ्य

अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते जेल आईजी सुदर्शन मंडल ( Etv Bharat )

रांची: महापर्व छठ की आस्था जेल की चारदीवारी के भीतर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ देखने को मिली. झारखंड की विभिन्न जेलों में रविवार को छठ व्रत कर रहे बंदियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. जेलों में छठी मैया के जयकारे गूंजते रहे. राज्य की अलग-अलग जेलों में कुल 85 बंदी छठ महापर्व कर रहे हैं, इनमें 36 महिला और 49 पुरुष बंदी शामिल हैं. घर-परिवार से दूर रहने के बावजूद बंदियों ने पूरे विधि-विधान और पारंपरिक तरीके से छठ पूजा की.

रांची जेल में आईजी ने दिया अर्ध्य