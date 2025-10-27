ETV Bharat / state

धनबाद: BCCL सीएमडी आवास पर मनाया गया छठ महापर्व, कोल कर्मियों की सुख समृद्धि की कामना

धनबाद में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल की धर्मपत्नी अर्चना अग्रवाल ने पूरे श्रद्धाभाव के साथ छठ पर्व कर रही हैं.

CHHATH MAHAPARVA CELEBRATED AT BBCL
BBCL सीएमडी आवास पर मनाया गया छठ महापर्व (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 4:54 PM IST

3 Min Read
धनबाद: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे कोयलांचल में उत्साह का माहौल है. क्या आम और क्या खास हर कोई इस महापर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मना रहा है. इसी क्रम में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सीएमडी मनोज अग्रवाल की धर्मपत्नी अर्चना अग्रवाल छठ पर्व पूरे श्रद्धाभाव के साथ कर रही है.

सीएमडी आवास पर छठ पर्व खरना पूजन विधि विधान से संपन्न हुई. सीएमडी आवास में खरना महाप्रसाद ग्रहण करने को लेकर बीसीसीएल के तमाम अधिकारी, विभिन्न संस्थान के अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए. बीसीसीएल सीएमडी की धर्मपत्नी अर्चना अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि जैसे सदियों से छठ की परंपरा रही है, ठीक उसी तरह से विधि विधान के साथ छठ पूजा की जा रही है.

BBCL सीएमडी आवास पर छठ महापर्व की धूम (Etv Bharat)

परायान के साथ संपन्न होगा छठ पर्व

नहाय खाय के साथ छठ की शुरुआत हुई थी. खरना का महाप्रसाद ग्रहण के साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा. सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा. मंगलवार को उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाना है. उसके बाद परायान के साथ ही चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हो जाएगा.

छठी मईया से मांगी बीसीसीएल परिवार के लिए खुशियां

उन्होंने कहा कि बीसीसीएल परिवार की सुख शांति और बीसीसीएल परिवार खूब आगे बढ़े, इसकी कामना छठी मईया से की है. धनबाद में सुख शांति अमन चैन के साथ लोग छठ पूजा मना रहे हैं.

हम सभी कर्मियों के लिए कामना करते हैं

वहीं बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल ने बताया कि हमारे समाज और देश वसुधैव कुटुम्बकंब है. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 14 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी की जिंदगी सुखमय हो, यही छठी मईया से कामना करते हैं. बीसीसीएल दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े, जिससे समाज का भी निरंतर विकास हो.

बीसीसीएल के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना

उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में बीसीसीएल के अंदर कुछ बैड हैबिट्स चल रहे थे. वह सभी अब दूर हो रहे हैं, जिससे कि कोयले की गुणवत्ता में सुधार आएगा. जिसका लाभ बीसीसीएल को मिलेगा और बीसीसीएल को लाभ होगा तो कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा. सुधार रूप से कोयला निकले और कोयले की बिक्री सही जगह पर हो और गलत तरीके से खनन ना हो बस यही छठी मईया से प्रार्थना हैं.

