चार दिनों तक आस्था और भक्ति में डूबा रहा देवघर, रामगढ़, जामताड़ा और बोकारो! उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न
देवघर में छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही संपन्न हो गया. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : November 16, 2026 at 10:21 AM IST
देवघर/रामगढ़/जामताड़ा/बोकारो: छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ समाप्त हो गया. इसी के साथ लोक आस्था के इस महापर्व का समापन हुआ. देवघर शहर से लेकर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों तक छठ पूजा को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला. सुबह होते ही छठ व्रती विभिन्न तालाबों, नदियों और जलाशयों के घाटों पर पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान व्रतियों ने भगवान भास्कर से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और समाज के कल्याण की कामना की.
व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य
देवघर के शिवगंगा घाट, नंदन पहाड़ घाट सहित जिले के विभिन्न छठ घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. छठ व्रती पूरी श्रद्धा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उदीयमान सूर्य की प्रतीक्षा करते नजर आए, जैसे ही सूर्य की पहली किरण दिखाई दी. घाटों पर मौजूद व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान पूरा वातावरण छठी मैया के पारंपरिक गीतों, भक्ति और आस्था से सराबोर रहा.
विभिन्न घाटों पर गंगा आरती
वहीं, छठ महापर्व के अवसर पर जिले के विभिन्न घाटों पर गंगा आरती का भी आयोजन किया गया. आरती के दौरान घाटों पर आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल देखने को मिला. दीपों की रोशनी, छठी मैया के गीत और भगवान सूर्य की उपासना ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल
छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए थे. सुबह के अर्घ्य के दौरान विभिन्न घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ NDRF की टीम को भी मुस्तैद रखा गया था, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. इसके अलावा घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही और अन्य व्यवस्थाओं पर भी नजर रखी गई.
पुलिस की निगरानी में घाटों की सुरक्षा
देवघर के वरीय अधिकारियों और संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने छठ पर्व के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया. सुबह के अर्घ्य के साथ ही पूजा संपन्न होने के बाद व्रतियों ने परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों के बीच छठ का प्रसाद बांटा.
लोगों ने एक-दूसरे को प्रसाद खिलाकर छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं. घाटों पर आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और पारिवारिक एकजुटता की भी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली.
लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू
वहीं, छठ महापर्व के संपन्न होते ही अब रोजगार और कामकाज के सिलसिले में दूसरे शहरों और राज्यों में रहने वाले लोगों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है. बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ छठ मनाने के लिए देवघर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में पहुंचे थे. चार दिनों तक परिवार के साथ पर्व मनाने के बाद अब लोग धीरे-धीरे अपने-अपने कार्यस्थलों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं. ऐसे में छठ के समापन के साथ ही एक बार फिर देवघर में सामान्य जनजीवन की रफ्तार लौटने लगी है.
विभिन्न घाटों पर आस्था का अद्भुत नजारा
रामगढ़ में लोक आस्था और सूर्य उपासना के चार दिवसीय महापर्व छठ का सोमवार की सुबह भगवान भास्कर को उदीयमान सूर्य का अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही विधिवत समापन हो गया. सोमवार सुबह रामगढ़ जिले के विभिन्न नदी घाटों और तालाबों के किनारे आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति, आरोग्य और विश्व कल्याण की कामना की.
अजय नदी के किनारे छठ व्रतियों ने दिया अर्ध्य
लोक आस्था का महान पर्व छठ जामताड़ा में धूमधाम हर्षोल्लास साथ सम्पन्न हो गया. नदी सरोवर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही, जहां पर छठ व्रती एवं श्रद्धालुओं ने उगते हुए भगवान सूर्य का अर्ध्य दिये और उपासना की. जामताड़ा में अजय नदी के किनारे छठ व्रतियों ने अर्ध्य दिया. जामताड़ा के अजय नदी में काफी संख्या में छठ व्रती और श्रद्धालु पहुंचे.
पारंपरिक छठ गीतों के बीच सूर्य उपासना
बोकारो में लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ भक्तिमय माहौल में संपन्न हो गया. सोमवार की अहले सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ घाटों पर भारी भीड़ उमड़ी. पारंपरिक छठ गीतों और सूर्य उपासना के बीच छठव्रतियों ने पूरे विधि-विधान के साथ भगवान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान घाटों पर भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला.
ये भी पढ़ें- उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ चार दिवसीय महापर्व छठ का समापन, रांची के सभी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
जेल की सलाखों के पीछे गूंजा छठी मैया का जयकारा, झारखंड के विभिन्न जेलों में बंदियों ने दिया अर्घ्य
छठव्रतियों के लिए काफी अहम है बांस से निर्मित सूप और दउरा, जानिए इनके पीछे क्या है मान्यता