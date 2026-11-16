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चार दिनों तक आस्था और भक्ति में डूबा रहा देवघर, रामगढ़, जामताड़ा और बोकारो! उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ संपन्न

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ संपन्न ( Etv Bharat )

देवघर/रामगढ़/जामताड़ा/बोकारो: छठ महापर्व का चार दिवसीय अनुष्ठान सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ समाप्त हो गया. इसी के साथ लोक आस्था के इस महापर्व का समापन हुआ. देवघर शहर से लेकर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों तक छठ पूजा को लेकर श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला. सुबह होते ही छठ व्रती विभिन्न तालाबों, नदियों और जलाशयों के घाटों पर पहुंचे और पूरे विधि-विधान के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान व्रतियों ने भगवान भास्कर से अपने परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली, बेहतर स्वास्थ्य और समाज के कल्याण की कामना की.

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ संपन्न (ETV BHARAT) व्रतियों ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य