धार्मिक जुड़ाव नहीं, फिर भी इन लोगों को बेसब्री से रहता है छठ का इंतजार
लातेहार में रहने वाले आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के लिए छठ महापर्व सूप दउरा की बिक्री के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आता है.
Published : October 25, 2026 at 6:17 PM IST
लातेहार: छठ महापर्व झारखंड और बिहार के लिए सबसे बड़े त्योहार के रूप देखा जाता है. हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक आस्था इस त्योहार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो धार्मिक रूप से तो छठ व्रत से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उन्हें भी छठ का बेसब्री से इंतजार रहता है.
आमदनी का जरिया
लातेहार जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के लिए छठ महापर्व सूप दउरा की बिक्री के कारण आर्थिक आमदनी का एक बेहतर मौका लेकर आता है.
बांस का सूप और दउरा बनाने में माहिर
दरअसल, लातेहार जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आदिम जनजाति समुदाय के अधिकांश लोग बांस का सूप और दउरा बनाने में माहिर होते हैं. सामान्य दिनों में बिक्री काफी कम होने के कारण सूप बनाने के प्रति आदमी जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं लेकिन छठ महापर्व के दौरान सूप और दउरा की बिक्री जमकर होती है. इसकी डिमांड और कीमत भी सामान्य दिनों की अपेक्षा दो से ढाई गुना बढ़ जाती है.
मांग और कीमत बढ़ने की वजह से आदिम जनजाति समुदाय के अधिकांश लोग इस कार्य में लग जाते हैं. बताया जाता है कि एक महीने के अंतराल में सूप बनाने वाले लोगों को इतनी आमदनी हो जाती है, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से चल सकता है.
छठ त्यौहार के दौरान थोक में बिकते हैं सूप और दउरा
बांस का सूप और दउरा बनाने वाले आदिम जनजाति समुदाय के लोगों का कहना है कि छठ महापर्व के दौरान थोक में व्यापारी उनसे सूप और दउरा खरीदकर ले जाते हैं. सामान्य दिनों में जहां इसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 120 रुपए तक होती है. वहीं छठ पर्व में सूप 200 से 250 रुपए में आसानी से बिक्री हो जाता है. आदिम जनजाति समुदाय के कैलाश परहिया बताते हैं कि छठ त्यौहार आने पर सूप और दउरा की बिक्री जमकर होती है.
छठ खत्म होने के बाद दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं कारीगर
वहीं लखन परहिया ने बताया कि दिनभर में एक व्यक्ति 2 से 3 सूप आसानी से बना लेता है. इसकी बिक्री भी आसानी से हो जाती है. वहीं दुखराज परहिया ने कहा कि त्यौहार में सूप दउरा बनाने के लिए वे लोग अपने गांव में रुक जाते हैं. छठ खत्म होने के बाद अधिकांश लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं.
काफी मेहनत से बनता है सुप
स्थानीय ग्रामीण दोंबल परहिया ने बताया कि सूप बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. सबसे पहले उन्हें दूर जंगलों में जाकर बांस लाना पड़ता है. इसके बाद बांस को पानी में दो दिनों तक भीगोकर रखना पड़ता है. 2 दिनों के बाद भीगे हुए बांस को पतले-पतले पत्ती के रूप में काटना पड़ता है, फिर उससे सूप तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि छठ त्यौहार के दौरान उनकी मेहनत की पूरी कीमत मिल जाती है लेकिन आम दिनों में काफी कम पैसे मिलने के कारण इस व्यवसाय में लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते.
इस व्यवसाय को बढ़ावा देने की जरूरत
इधर, इस संबंध में जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव ने बताया कि इस व्यवसाय को यदि सरकार और प्रशासन कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा दे, तो इसका फायदा आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को काफी अधिक होगा और उनकी मेहनत की पूरी कीमत भी मिलेगी.
ये भी पढ़ें- छठ पर्व पर ना बांटे सूप और दउरा, नहीं तो नेताजी पर होगा केस, चुनाव आयोग की सख्त हिदायत
छठ महापर्व को लेकर सज गया बाजार, पूजा सामग्री की कीमतों में इजाफा से लोग परेशान
महापर्व छठः कोडरमा में बांस के सूप-दउरा बनाने वाले हैं उत्साहित, बाजारों में खरीदारों की उमड़ रही भीड़