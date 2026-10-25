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धार्मिक जुड़ाव नहीं, फिर भी इन लोगों को बेसब्री से रहता है छठ का इंतजार

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लातेहार: छठ महापर्व झारखंड और बिहार के लिए सबसे बड़े त्योहार के रूप देखा जाता है. हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक आस्था इस त्योहार से सीधे तौर पर जुड़ी हुई रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो धार्मिक रूप से तो छठ व्रत से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उन्हें भी छठ का बेसब्री से इंतजार रहता है.

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