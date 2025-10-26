ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: रामानुजगंज में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरुप देने में जुटे मूर्तिकार

बलरामपुर: चार दिवसीय छठ महापर्व में आज उत्तर भारत सहित पूरे देशभर में खरना का प्रसाद बनेगा. रामानुजगंज में छठ पूजा से पहले बंगाली मूर्तिकारों का पूरा परिवार मिलकर भगवान सूर्य देव की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरुप देने में जुटे हुए है. रामानुजगंज के नजदीक केरवाशीला गांव में छठ महापर्व के लिए लिए बंगाली समुदाय के पारंपरिक मूर्तिकार भगवान भास्कर की मूर्तियों को बनाने में जुटे हुए हैं. मूर्तिकारों का पूरा परिवार छठ पूजा से पहले इन मूर्तियों को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं. भगवान सूर्य की इन सात घोड़े के रथ वाली प्रतिमाओं को विभिन्न छठ घाटों पर स्थापित किया जाएगा जहां छठ पूजा के समापन के बाद इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाएगा.



छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमाएं बना रहे मूर्तिकार: केरवाशीला गांव के रहने वाले युवा मूर्तिकार प्रीतम सरकार ने कहा कि हम लोगों को इस बार पांच मूर्ति का ऑर्डर मिला है. जितनी भी मूर्तियां इस बार हम लोग बना रहे हैं सबसे यूनिक डिजाइन में बना रहे हैं.मिट्टी से बनी 2 मूर्ति रामानुजगंज भेजी जाएगी जबकि 2 झारखंड भेजा जाना है. 1 मूर्ति चंद्रनगर की है. मूर्तियों के दाम 5 हजार से लेकर 12 हजार तक रखे गए हैं.