छठ महापर्व 2025: रामानुजगंज में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरुप देने में जुटे मूर्तिकार

लोक आस्था के महापर्व पर आज खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे भक्त.

CHHATH MAHAPARVA 2025
छठ महापर्व 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 26, 2025 at 11:23 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 11:33 AM IST

बलरामपुर: चार दिवसीय छठ महापर्व में आज उत्तर भारत सहित पूरे देशभर में खरना का प्रसाद बनेगा. रामानुजगंज में छठ पूजा से पहले बंगाली मूर्तिकारों का पूरा परिवार मिलकर भगवान सूर्य देव की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरुप देने में जुटे हुए है. रामानुजगंज के नजदीक केरवाशीला गांव में छठ महापर्व के लिए लिए बंगाली समुदाय के पारंपरिक मूर्तिकार भगवान भास्कर की मूर्तियों को बनाने में जुटे हुए हैं. मूर्तिकारों का पूरा परिवार छठ पूजा से पहले इन मूर्तियों को अंतिम स्वरूप दे रहे हैं. भगवान सूर्य की इन सात घोड़े के रथ वाली प्रतिमाओं को विभिन्न छठ घाटों पर स्थापित किया जाएगा जहां छठ पूजा के समापन के बाद इन मूर्तियों को विसर्जित कर दिया जाएगा.

छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमाएं बना रहे मूर्तिकार: केरवाशीला गांव के रहने वाले युवा मूर्तिकार प्रीतम सरकार ने कहा कि हम लोगों को इस बार पांच मूर्ति का ऑर्डर मिला है. जितनी भी मूर्तियां इस बार हम लोग बना रहे हैं सबसे यूनिक डिजाइन में बना रहे हैं.मिट्टी से बनी 2 मूर्ति रामानुजगंज भेजी जाएगी जबकि 2 झारखंड भेजा जाना है. 1 मूर्ति चंद्रनगर की है. मूर्तियों के दाम 5 हजार से लेकर 12 हजार तक रखे गए हैं.

दीपावली के बाद से हमने छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य भगवान की मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया है. चार-पांच जगह मूर्ति बना रहे हैं. जितना मेहनत है उतना दाम नहीं मिलता अब: मूर्तिकार

इस बार हम लोग मूर्तियों में थोड़ा यूनिक डिजाइन दे रहे हैं. कुल 5 मूर्तियों का आर्डर हमें इस बार मिला है. दो रामानुजगंज के लिए है. 2 पड़ोसी राज्य झारखंड जाएगी जबकि एक चंद्रनगर भेजनी है: मूर्तिकार

बंगाली समुदाय के लोग बनाते हैं मूर्तियां: रामानुजगंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के मूर्तिकारों का परिवार रहता है. ये मूर्तिकार परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा और छठ पूजा के लिए भगवान सूर्य देव की प्रतिमाएं बनाकर बेचने का व्यवसाय पीढ़ियों से कर रहे हैं. इससे उन्हें जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं.

Last Updated : October 26, 2025 at 11:33 AM IST

