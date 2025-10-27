ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: CM साय ने पत्नी के साथ की पूजा, दुलदुला घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा, अलग-अलग शहरों में आस्था और उत्साह का संगम

छठ महापर्व 2025: CM साय ने पत्नी के साथ की पूजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुलदुला घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुर/सरगुजा/नारायणपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज: सूर्य उपासना और लोक आस्था के प्रतीक छठ महापर्व की भव्यता इस बार पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ दुलदुला छठ घाट पहुंचकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने श्रद्धालुओं को पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, छठ पूजा लोक आस्था का पर्व है, जो सूर्य देव और छठी मैया के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है. जानिए अलग-अलग शहरों में कैसा रहा माहौल.

पहले विधायक, फिर सांसद और अब मुख्यमंत्री के रूप में अपने ही विधानसभा क्षेत्र में छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुजन के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला. प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

देखिए तस्वीरें

. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ दुलदुला छठ घाट पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुलदुला छठ घाट में डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुलदुला घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा में लोकभक्ति और परंपरा की झलक: सरगुजा संभाग में छठ पर्व का उल्लास अलग ही दिखाई दिया. पूरे क्षेत्र में भोजपुरी लोकभजनों की गूंज सुनाई दी और महिलाएं घाटों की ओर गीत गाते हुए बढ़ती रहीं. व्रतियों ने सूर्यास्त के मुहूर्त पर भगवान सूर्य को दूध और जल से अर्घ्य अर्पित किया. अंबिकापुर शहर में 27 से अधिक छठ घाटों पर आयोजन हुआ, जिनमें शंकर घाट सबसे पुराना माना जाता है. बढ़ती भीड़ के कारण अब घुनघुट्टा नदी तट पर भी छठ पूजा का आयोजन होने लगा है, जो क्षेत्र में आस्था के विस्तार का प्रतीक है.

सरगुजा में लोकभक्ति और परंपरा की झलक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नारायणपुर में भी मनाया गया छठ पर्व: आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले में भी इस बार छठ पूजा ने नई सांस्कृतिक एकता की मिसाल पेश की. बंधुवा तालाब महादेव घाट पर पिछले 35 साल से मनाए जा रहे इस पर्व में न केवल उत्तर भारत से आए श्रद्धालु बल्कि स्थानीय जनजातीय समुदाय भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

नारायणपुर में भी मनाया गया छठ पर्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साफ सफाई पर नाराजगी: नारायणपुर में व्रतियों में और लोगों में उत्साह तो दिखा लेकिन श्रद्धालुओं ने घाट की सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई. व्रतियों ने कहा कि, अधूरे घाट और निर्माण कार्य के कारण उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद, लोगों ने उत्साह के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परंपरा निभाई.

रामानुजगंज में मंत्री रामविचार नेताम ने की आरती: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कन्हर नदी तट पर हजारों श्रद्धालु एकत्र हुए. कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी छठ घाट पहुंचकर गंगा आरती में भाग लिया. नदी तट पर मेला जैसा माहौल था. व्रती महिलाओं ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाला यह व्रत नहाय-खाय, खरना, निर्जला उपवास और अर्घ्य अर्पण जैसे चरणों से पूरा होता है. मंगलवार सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पर्व का समापन होगा.

रामानुजगंज में मंत्री रामविचार नेताम ने की आरती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जशपुर से लेकर नारायणपुर और रामानुजगंज तक एक ही दृश्य दिखाई दिया जो था श्रद्धा, लोकगीत, दीपमालाओं से सजे घाट और जल में खड़े व्रतियों की आस्था का. आस्था की शक्ति न तो भाषा में सीमित है और न भौगोलिक सीमाओं में. लोक परंपरा, सांस्कृतिक एकता और श्रद्धा के इस पर्व ने प्रदेश को एक सूत्र में बांध दिया. मुख्यमंत्री से लेकर ग्रामीण अंचलों तक, सबने कहा- जय छठी मैया, जय सूर्य देव.