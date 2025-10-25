ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत, महापौर ने किया घाट का निरीक्षण

कोरबा: भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ इस बार 27 अक्टूबर को है. इस अवसर पर रवि योग का विशेष संयोग भी बन रहा है. पर्व की शुरुआत आज 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से हो चुकी है. 26 को खरना और 27 को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. 28 अक्टूबर को अरुणोदय काल में अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा. यह व्रत सुख-समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है. कोरबा जिले में छठ पर्व को महापौर संजू देवी राजपूत निगम के अधिकारियों के साथ छठ घाटों का दौरा कर रही हैं. कोरबा जिले में 23 स्थान पर छठ घाट का निर्माण होता है. जहां सूर्य उपासना का महापर्व मनाया जाता है. इस वर्ष घाटों में विशेष तैयारी की गई है.

छठ महापर्व 2025: छठ महापर्व को लेकर प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है. बड़े औद्योगिक संस्थाओं के मौजूद होने के कारण कोरबा को मिनी भारत भी कहा जाता है. जहां अलग-अलग प्रांत के लोग निवास करते हैं. कोरबा में बड़ी तादाद में पूर्वांचल के लोग भी निवासरत हैं.