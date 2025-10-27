ETV Bharat / state

धमतरी के रुद्रेश्वर महादेव घाट में उमड़ा सैलाब, छठ व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य

धमतरी: सोमवार को छठ व्रतियों ने रुद्री स्थित रुद्रेश्वर घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. अब मंगलवार को उगते सूर्य को छठी व्रती अर्घ्य देंगे इसके बाद छठ व्रत का समापन हो जाएगा. आस्था का महापर्व छठ सूर्य देव और छठी माती की पूजा के लिए समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में पवित्रता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है, साथ ही सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. छठ पूजा का मुख्य दिन संध्या अर्घ्य और ऊषा अर्घ्य को माना जाता है.



छठ महापर्व 2025: छठ व्रतियों ने बताया कि 4 दिनों के इस महापर्व में 36 घंटे तक व्रती निर्जला रहती हैं. पहले दिन नहाय खाय से ही इस व्रत की शुरूआत हो जाती है. इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है. खरना के बाद वाले दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं. डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगले दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बात चार दिनों तक चले महापर्व का समापन हो जाता है.



रुद्रेश्वर महादेव घाट पर व्रतियों की लगी भारी भीड़: धमतरी में सोमवार को रुद्रेश्वर महादेव घाट पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली. व्रती महिलाएं सूप और बांस की टोकरी फल और प्रसाद से सजाकर घाट पहुंचीं. इसके बाद घाट पर गन्ने का मंडप सजा कर छठी मैया की व्रतियों ने पूजा की. इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने छठ मैया की आराधना की.