धमतरी के रुद्रेश्वर महादेव घाट में उमड़ा सैलाब, छठ व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य

छठ व्रती कल उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे जिसके बाद चार दिनों के महार्पव का समापन हो जाएगा.

CHHATH MAHAPARVA 2025
छठ व्रतियों ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य (ETV Bharat)
Published : October 27, 2025 at 10:04 PM IST

धमतरी: सोमवार को छठ व्रतियों ने रुद्री स्थित रुद्रेश्वर घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. अब मंगलवार को उगते सूर्य को छठी व्रती अर्घ्य देंगे इसके बाद छठ व्रत का समापन हो जाएगा. आस्था का महापर्व छठ सूर्य देव और छठी माती की पूजा के लिए समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस व्रत में पवित्रता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है. मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है, साथ ही सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है. छठ पूजा का मुख्य दिन संध्या अर्घ्य और ऊषा अर्घ्य को माना जाता है.

छठ महापर्व 2025: छठ व्रतियों ने बताया कि 4 दिनों के इस महापर्व में 36 घंटे तक व्रती निर्जला रहती हैं. पहले दिन नहाय खाय से ही इस व्रत की शुरूआत हो जाती है. इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है. खरना के बाद वाले दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं. डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अगले दिन उगते सूर्य की पूजा की जाती है. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं. इसके बात चार दिनों तक चले महापर्व का समापन हो जाता है.

रुद्रेश्वर महादेव घाट पर व्रतियों की लगी भारी भीड़: धमतरी में सोमवार को रुद्रेश्वर महादेव घाट पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली. व्रती महिलाएं सूप और बांस की टोकरी फल और प्रसाद से सजाकर घाट पहुंचीं. इसके बाद घाट पर गन्ने का मंडप सजा कर छठी मैया की व्रतियों ने पूजा की. इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने छठ मैया की आराधना की.

सबसे कठिन व्रत माना जाता है: श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को करते हैं. सुबह से ही ठेकुआ जैसे पकवान बनाए जाते हैं. सभी फलों को सजाकर घाट पर संध्या अर्घ्य के लिए पहुंचते हैं. महिलाओं ने बताया कि ये व्रत काफी कठिन है. पहले दिन नहाय खाय के दिन नियम से लौकी चावल पकाया जाता है. उसे खाकर व्रती व्रत शुरू करती हैं, इसके बाद खरना के दिन सुबह से निर्जला रहकर व्रती खीर और रोटी पकाकर खीर का प्रसाद छठ मैया को अर्पित करते हैं. फिर उसी खीर को खाकर खरना करती हैं, इसके बाद व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू होता है. फिर संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं. रुद्रेश्वर महादेव घाट में छठ पर्व को लेकर तैयारी की गई थी इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी घाट पहुंचकर व्रति महिलाओं को पर्व की शुभकामनाएं दी. महापौर रामू रोहरा भी इस दौरान पहुंचे हुए थे.
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने चिरमिरी के कोरिया कॉलरी छठ घाट से लेकर विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद और आप लोगों के कारण ही मुझे प्रदेश का दायित्व मिल पाया है. मैं इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं ताकि प्रदेश के साथ-साथ विधानसभा में विकास की बयार बहे.


चक्रवाती तूफान मोन्था का दिखेगा छत्तीसगढ़ में असर, 27-30 अक्टूबर तक रेड और ऑरेंज अलर्ट, बस्तर में भारी बारिश और आंधी की आशंका

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 1 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर, रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल

छठ महापर्व 2025: CM साय ने पत्नी के साथ की पूजा, दुलदुला घाट के सौंदर्यीकरण की घोषणा, अलग-अलग शहरों में आस्था और उत्साह का संगम

DHAMTARI
CHHATH PUJA 2025
RUDRESHWAR MAHADEV GHAT
डूबते सूर्य को अर्घ्य
CHHATH MAHAPARVA 2025

