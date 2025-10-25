ETV Bharat / state

छठ पूजा के बहाने भाजपा का बिहारी समाज में सियासी दांव, यह है धार्मिक मान्यता

यह भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है. छठ शब्द का संबंध संस्कृत के षष्ठी से है, जिसका अर्थ है छठा दिन. यही कारण है कि छठ पर्व षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है. पुराणों में उल्लेख है कि छठी मैया बालकों की रक्षा करती हैं. उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देती हैं. यही कारण है कि महिलाएं यह व्रत संतान सुख और परिवार की मंगल कामना के लिए रखती हैं.

छठ पूजा की मान्यता : बिहारी मतदाता प्राची नवल कहती हैं कि लोक आस्था का महापर्व छठ, सूर्य देव की उपासना और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अनूठा त्योहार है. यह पर्व जितना सूर्य देव को समर्पित है, उतना ही यह छठी मैया की भक्ति का भी प्रतीक है. लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार, छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना गया है. इसलिए, छठ के दौरान व्रती (व्रत करने वाले) सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपनी बहन छठी मैया को प्रसन्न करते हैं.

जयपुर: छठ महापर्व 2025 पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से हो चुकी है. छठ एक प्राचीन हिंदू त्योहार है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के कुछ प्रांतों में बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है. चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देवता, सूर्य और उनकी बहन छठी मैया (उषा) को समर्पित है. यह पर्व कृतज्ञता प्रकट करने और अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए मनाया जाता है. बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में भाजपा प्रवासी बिहारी मतदाताओं के जरिए भी जमीन मजबूत कर रही है. राजस्थान में भाजपा बिहारी समाज के बीच इस पर्व को मना रही है. देखिए इस खास रिपोर्ट में...

छठ पूजा पर सियासी दांव : छठ पर्व बिहार से शुरू हुआ जो अब देशभर में अपनी जड़ें फैला चुका है और भारतीय सांस्कृतिक पर्यटन का अहम हिस्सा बन गया है. देश भर में कमोबेश सभी राज्यों में बिहारी समुदाय की बड़ी संख्या है. बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा है. इस बीच प्रवासी बिहारी मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान चल रही है. बीजेपी के अनुसार, लगभग 2 करोड़ प्रवासी बिहारी विभिन्न राज्यों में रहते हैं, जिनमें से लगभग 65% अभी भी बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं.

पढ़ें : राजस्थान में भाजपा मनाएगी छठ पर्व, प्रवासी बिहारियों को साधने की बड़ी तैयारी, स्टूडेंट्स पर भी नजर

इसका मतलब है कि 1.3 करोड़ मतदाता बिहार से बाहर रहते हैं, जिनमें से अधिकांश दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में रहते हैं. छठ पूजा के बहाने बीजेपी इस समुदाय के बीच में है और अपनी चुनावी जमीन मजबूत कर रही है. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान सह संयोजक सुमन शर्मा ने बताया कि छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भारत की लोक संस्कृति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सामूहिक आस्था का अद्भुत संगम है. भारतीय जनता पार्टी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान चला रही है. इस अभियान के शुक्रवार से राजस्थान के सभी जिलों में पार्टी की टीमें बिहारी समुदाय के बीच छठ पर्व मना रही है.

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान (ETV Bharat GFX)

'मतदाता' और 'समर्थक' : बिहार में कुछ लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो राजस्थान में बस गए हैं. बीजेपी की कोशिश है कि अभियान के इन्हें पार्टी से जोड़ा जाए. बीजेपी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को पार्टी का समर्थन करें. एक अनुमान के अनुसार, राजस्थान में लगभग 6 लाख बिहारी निवासी हैं. स्थानीय भाजपा इकाइयां विभिन्न जिलों में बिहारी प्रवासियों के साथ अगले पांच दिन छठ पर्व मनाएगी. भाजपा के नेताओं को अपने साथ पाकर प्रवासी बिहारी भी उत्साहित हैं. बिहारी मतदाता नेहा सिंह कहती हैं कि छठ पर्व बिहारी समाज का एक बड़ा और पवित्र त्योहार है. ऐसा पहली बार है जब कोई पार्टी उनके बीच में इस त्योहार को मना रही है. ये अच्छी बात है कि जिन बिहारी समाज के लोगों को इस पर्व पर सामान की जरूरत है, वो पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है. बिहार का हर मतदाता वहां के विकास के लिए मतदान करेगा. जो भी पार्टी बिहार के आर्थिक विकास पर काम करेगी, उसका चुनाव करेंगे.

बिहार का मतदाता समझदार : विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा बीजेपी राजनीतिक तौर पर काम करती है. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान के जरिए भाजपा देश भर के प्रवासियों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा की ये रणनीति कांग्रेस को रास नहीं आ रही है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बिहार और देश की जनता भाजपा के ढकोसलों को समझ चुकी है. बिहार का मतदाता समझदार है. उन्होंने नीतीश सरकार को देखा है. अब वो इनके किसी भी तरह के बहकावे में आने वाले नहीं हैं. छठ पर्व के बहाने से या अन्य आर्थिक लाभ, भाजपा कितनी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार बिहार से उन्हें निराशा हाथ लगेगी. खाचरियावास ने कहा कि भाजपा का झूठ अब चलने वाला नहीं है. इस बार जनता गुमराह होने वाली नहीं है.