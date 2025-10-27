ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: रायपुर के महादेव घाट पर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और महापौर ने छठ पूजा की दी बधाई.

Chhath Mahaparva 2025
डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 9:30 PM IST

रायपुर: महादेव घाट में सोमवार को हजारों की संख्या में उत्तर भारतीयों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया. मंगलवार को उगते सूरज को अर्ध देकर उत्तर भारतीयों के द्वारा इस पर्व का समापन किया जाएगा. चार दिनों का यहा महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. उत्तर भारतीयों के द्वारा आयोजित महादेव घाट में छठ महापर्व के आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी पहुंचे. रमन सिंह ने कहा, छठ महापर्व बिहार की सांस्कृतिक पहचान होने के साथ ही यह देश को जोड़ता है. छठ महापर्व के इस आयोजन में सोमवार को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी पहुंची थी.

छठ महापर्व 2025: छठ महापर्व के इस आयोजन में मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा, छठ महापर्व में माताएं कठोर व्रत रखती हैं. यह पूजा परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए होता है. आदिकाल से हम सूर्य की उपासना करते आ रहे हैं. वैदिक काल से देश में सूर्य की उपासना हो रही है. निश्चित रूप से यह बिहार की सांस्कृतिक पहचान तो है, लेकिन यह पूरे देश को जोड़ता है. महादेव घाट के में होने वाले छठ पर्व की भव्यता को लेकर उन्होंने कहा की महादेव घाट की भव्यता है. शिवजी की कृपा है. यह तट इतना शानदार बन चुका है कि छठ के पूजा के समय इसका दर्शन करना ही अभूतपूर्व रहता है. बोटिंग करने के साथ ही सुबह से लेकर रात तक पूजा करते हैं. यहां पर काफी भीड़ रहती है.

छठ महापर्व 2025 (ETV Bharat)

कल होगा महापर्व का समापन: छठ महापर्व के इस आयोजन में महादेव घाट पर डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे ने बताया कि "यह चार दिनों का महापर्व होता है जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से हुई है. पहले दिन नहाए खाए से पर्व की शुरुआत होती है. दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम आयोजित होता है और तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है. चौथे दिन सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना करने के साथ ही उन्हें अर्घ्य दिया जाता है. उत्तर भारतीयों के द्वारा यह छठ महापर्व सालों से करते आ रहे हैं उनका कहना है कि घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली तरक्की पति और बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए की जाती है. छठ महापर्व में छठी मैया के लिए उपवास व्रत निर्जला रखा जाता है. यह काफी कठिन व्रत होता है जिसको महिलाओं के द्वारा चार दिनों तक रखना होता है. छठ महापर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है.

Chhath Mahaparva 2025
छठ महापर्व 2025 (ETV Bharat)



महापौर और स्पीकर ने दी बधाई: सोमवार को महादेव घाट पर डूबते हुए सूर्य अर्घ्य देने के इस कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी पहुंची हुई थी. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए महापौर मीनल चौबे ने कहा कि "छठ महापर्व की रायपुर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी. सभी सूर्य उपासक जो इस महादेव घाट के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं उन सबको नगर निगम परिवार की ओर से बधाई देती हूं. यह त्यौहार सब के जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लेकर आए यही शुभकामनाएं मैं आपके माध्यम से देना चाहती हूं."

TAGGED:

ARGHYA OFFERED TO SETTING SUN
MAHADEV GHAT
RAIPUR
ASSEMBLY SPEAKER RAMAN SINGH
CHHATH MAHAPARVA 2025

