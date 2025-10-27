ETV Bharat / state

छठ महापर्व 2025: रायपुर के महादेव घाट पर डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य

रायपुर: महादेव घाट में सोमवार को हजारों की संख्या में उत्तर भारतीयों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया. मंगलवार को उगते सूरज को अर्ध देकर उत्तर भारतीयों के द्वारा इस पर्व का समापन किया जाएगा. चार दिनों का यहा महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू होकर 28 अक्टूबर को समाप्त होगा. उत्तर भारतीयों के द्वारा आयोजित महादेव घाट में छठ महापर्व के आयोजन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह भी पहुंचे. रमन सिंह ने कहा, छठ महापर्व बिहार की सांस्कृतिक पहचान होने के साथ ही यह देश को जोड़ता है. छठ महापर्व के इस आयोजन में सोमवार को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे भी पहुंची थी.

छठ महापर्व 2025: छठ महापर्व के इस आयोजन में मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा, छठ महापर्व में माताएं कठोर व्रत रखती हैं. यह पूजा परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए होता है. आदिकाल से हम सूर्य की उपासना करते आ रहे हैं. वैदिक काल से देश में सूर्य की उपासना हो रही है. निश्चित रूप से यह बिहार की सांस्कृतिक पहचान तो है, लेकिन यह पूरे देश को जोड़ता है. महादेव घाट के में होने वाले छठ पर्व की भव्यता को लेकर उन्होंने कहा की महादेव घाट की भव्यता है. शिवजी की कृपा है. यह तट इतना शानदार बन चुका है कि छठ के पूजा के समय इसका दर्शन करना ही अभूतपूर्व रहता है. बोटिंग करने के साथ ही सुबह से लेकर रात तक पूजा करते हैं. यहां पर काफी भीड़ रहती है.