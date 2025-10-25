जय छठी मइया: नहाय-खाय संग आज से छठ महापर्व शुरू, इन बातों का रखें ध्यान, कहां कैसी तैयारी?, जानिए

ETV Bharat / state

Published : October 25, 2025 at 8:24 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 9:20 AM IST

वाराणसी/लखनऊ/कानपुर: लोक आस्था का महापर्व कार्तिक छठ पूजा 2025 अक्तूबर आज यानी शनिवार से नहाए-खाए के साथ शुरू हो रहा है. यह चार दिवसीय पर्व 28 अक्तूबर (मंगलवार) को ऊषा अर्घ्य के साथ संपन्न होगा. छठ पूजा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह सूर्य देव की उपासना, प्रकृति के प्रति आभार और मानव के आत्मसंयम का अद्भुत उदाहरण भी है. बिहार, झारखंड के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. इस महापर्व में महिलाएं और पुरुष शामिल होते हैं. जो पहली बार छठ पूजा शुरू करने जा रहे हैं. उनके मन में यह सवाल होते है कि वह कैसे अपनी पूजा कर सकें? विवाहित के साथ अविवाहित लोग भी इस पूजा में कैसे शामिल हो सकते? इन प्रश्नों के उत्तर वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर मधुसूदन मिश्रा दी.



पहली बार व्रत कर रहे हैं तो रखें इन बातों का ध्यान: ईटीवी भारत को प्रोफेसर मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि भगवान भास्कर प्रकृति के देवता कहे जाते हैं. यही वजह है कि उनके अनुष्ठान में प्रकृति से जुड़ी हुई सभी चीजों को अर्पित किया जाता है. ऐसे में अविवाहित महिला पुरुष या कोई भी व्यक्ति संकल्प के साथ इस अनुष्ठान में भाग ले सकता है. यह एक ऐसी पूजा होती है जिसमें फल पहले मिलता है और उसके बाद अनुष्ठान को पूरा किया जाता है. हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति छठ पूजा करना चाहते हैं वह कोई संकल्प लेते हैं और जब छठ मैया उनके संकल्प को पूरा कर देती है तो उसके बाद वह विधि विधान पूर्वक इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं.

जानिए छठ पूजा की पूरी जानकारी (Video Credit: ETV Bharat)
प्रोफेसर मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि छठ करने से पूर्व अपनी परिवार के वरिष्ठों से अनुमति लेकर उसे शुरू करनी चाहिए और इसके पहले से ही व्यक्ति को भगवान सूर्य को अर्ध देता शुरू कर देना चाहिए. यदि कोई छठ पर्व का संकल्प लेता है तो वो एक माह पूर्व से ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दे. इससे न सिर्फ उनका संकल्प मजबूत होगा, बल्कि मानसिक रूप से भी वो मजबूत होंगे. भगवान सूर्य की उपासना रोग व्याधि को दूर करने चर्म रोग को दूर करने नेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए कराया जाता है.

उन्होंने बताया कि पूजा में किसी औपचारिक परिवेश की आवश्यकता नहीं व्यक्ति अपने समर्थ के अनुसार इसमें पूजा कर सकते हैं. यदि पहली बार व्यक्ति चाहे तो फल लेकर भगवान सूर्य का दर्शन करके इस व्रत को शुरू कर सकते हैं. दूसरे बार में सायंकालीन अर्घ्य देकर के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं और तीसरी बार प्रातःसायं कालीन दोनों अर्घ्य दे सकते हैं. यदि आप एक बार में पूजा कर पा रहे हैं तो आप शुरू से पूरी विधि विधान से छठ पूजा को कर सकते हैं.


नहाय खाय से होती है छठ महापर्व की शुरुआत: प्रोफेसर मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि छठ की शुरुआत नहाए खाए से होती है. यह एक वैज्ञानिक दृष्टि का त्यौहार भी माना जाता है. नहाए खाने में सबसे पहले महिलाएं जल तत्व का सेवन करती है. जिसके तहत वह जल से भरे हुए सब्जी का सेवन करते हैं. उसके बाद दूसरे दिन खरना के समय चावल और गुड़ का सेवन करती है. गुड़ एक अग्नि तत्व होता है और उसके बाद फिर तीसरे दिन निर्जल उपवास रखकर जल तत्व का सेवन करते हैं. चौथे दिन भोर में अर्घ्य के दौरान वह वायु तत्व का अनुसरण करती है. इस प्रकार पांच तत्व के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं.

छठ महापर्व
छठ महापर्व (Photo Credit: ETV Bharat)
24 घंटे भी कर सकते है निर्जला उपवास: मधुसूदन मिश्रा ने बताया कि इस व्रत में 36 घंटे का उपवास रखा जाता है. लेकिन यदि कोई महिला 36 घंटे तक उपवास नहीं रख पाती तो वह 24 घंटे का निर्जला उपवास रख करके भी व्रत को पूरा कर सकती है. षष्ठी के दिन सुबह से लेकर के सप्तमी की सुबह तक महिला को निर्जला उपवास रखकर फल फूल प्रसाद के माध्यम से भगवान सूर्य और मा छठ की आराधना करनी होती है.

उन्होंने बताया कि इस त्यौहार में वस्त्र को लेकर के भी कई तरीके की मिथ है. पहली बार कोई इस अनुष्ठान को शुरू कर रहा है तो हमारे धर्मशास्त्र में नए वस्त्र के बारे में बोला गया है. षष्ठी के दिन सायंकाली अर्घ्य के दौरान महिलाएं नए वस्त्र को धारण करके भगवान को जल दे सकती हैं और उसके बाद वह स्वच्छता के साथ उसे वस्त्र को धूल करके सुखा सकती हैं और सुबह के अर्घ्य में भी स्नान करने के उपरांत उस वस्त्र को धारण कर जल में जाकर भगवान भास्कर को प्रातः काल का जल भी दे सकती है. एक नए वस्त्र के साथ सुबह-शाम दोनों ही अर्घ्य भगवान को दिया जा सकता है. बस वह वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए यदि आपके पास समर्थ है तो आप दोनों पहर के लिए नए वस्त्र भी ले सकते हैं.

छठ पूजा 2025
छठ पूजा 2025 (Photo Credit: ETV Bharat)
स्वच्छता के साथ करें छठ का व्रत: उन्होंने बताया कि यह व्रत प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है. इसमें किसी भी प्रकार के आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जिस भी श्रद्धालुओं के पास जैसे सामर्थ्य और शक्ति है वह अनुसार प्रसाद खरीद सकता है. वस्त्र आभूषण खरीद सकता है और उसी अनुरूप भगवान की आराधना भी कर सकता है. शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई रोगी है बालक है महिला या वृद्ध है और उसकी औषधि चल रही है तो वह व्रत के दौरान औषधि का भी सेवन कर सकता है. इससे व्रत पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ता. इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात स्वच्छता और आस्था की होती है जिसका ध्यान सभी व्यक्तियों को रखना चाहिए.
शुभ मुहूर्त
शुभ मुहूर्त (Photo Credit: ETV Bharat)

मंत्री एके शर्मा ने घाटों का किया निरीक्षण: वहीं, प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा शुक्रवार को छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण करने वाराणसी पहुंचे. मौजूद व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जिसमें एलईडी लाइट, हाईमास्ट और झालरों से रोशनी की व्यवस्था की जाये. घाटों पर स्वच्छता अभियान विशेष रूप से संचालित किया जाए और सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो. कूड़े-कचरे को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर डस्टबिन रख लोगों को जागरूक किया जाए.

लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में छठ की तैयारियां पूरी: लखनऊ के निषादगंज स्थित लक्ष्मण मेला मैदान में छठ महापर्व की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. छठ घाट पर महिलाएं आने भी लगी है और कुछ महिलाओं ने घाट पर वेदी बनाया है. जिसे रंग-बिरंगे रंगों से रंगा है. इस समय छठ घाट एक आकर्षण का केंद्र बन चुका है. जगह-जगह महिलाओं ने अपने पूजा के स्थान पर वेदी बनाया है. वेदी से ही महिलाएं छठी मैया की विधि विधान के साथ पूजा-अर्चना करेंगी. अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि बीते 25 सालों से इसी तरह यहां छठ मनाया जाता है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ छठ के गोमती नदी में लक्ष्मण मेला मैदान से ही सूर्य भगवान को अर्ध देते हैं. इस बार यहां रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा.

कानपुर में सांसद की फटकार के बाद घाटों में सफाई तेज: कानपुर में शहर की अलग-अलग नहरों में छठ पूजा से पहले गंदगी का अंबार देख सांसद रमेश अवस्थी का पारा काफी ज्यादा हाई हो गया था इतना ही नहीं उन्होंने मौके से ही नगर निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फोन पर जमकर फटकार लगाई थी और तत्काल कार्यालय में आने के लिए तलब करने के साथ चेतावनी देते हुए छठ पूजा से पहले नहरों की सफाई के साथ उनका सुंदरीकरण और पूजा योग बनाने के लिए भी कहा था.वही, ऐसा न होने पर उन्होंने अधिकारियों से कार्यवाही के लिए तैयार रहने के लिए कहा था सांसद रमेश अवस्थी के द्वारा अफसरों को लगाई गई इस फटकार के बाद उनकी नींद टूटी और महज चंद घण्टों के अंदर जिन घाटों पर कुछ समय पहले गंदगी का अंबार लगा हुआ था अब वह 80% तक साफ सफाई का काम पूरा हो गया. वहीं, सांसद ने भी 24 घंटे के अंदर एक के बाद एक स्थल निरीक्षण किया और बाकी बचे कार्य को छठ पूजा के बाद पूरा करने का सख्त निर्देश दिया. सांसद रमेश अवस्थी के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए स्थानीय जनता के द्वारा उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया है.

कानपुर के अर्मापुर, पनकी, सीटीआई नहर के आसपास घाटों के किनारों पर बेदियां बनाई जा रही हैं. जहां पर भक्त आकर छठी मईया का विधि-विधान से पूजन-अर्चन करेंगे. शहर में अलग-अलग स्थानों पर कुल 47 अस्थायी घाट बनाए गए हैं. कानपुर में छठ पर्व का आयोजन पिछले करीब 30 सालों से पूरे उल्लास और उमंग के साथ किया जाता है. शहर में लगभग पांच लाख भक्त हर साल छठ पर्व को मनाते हैं.


छठ महापर्व आज से शुरू, कैसे करें व्रत-पारन?, कब है शुभ मुहूर्त; क्यों है इतना कठिन व्रत

Last Updated : October 25, 2025 at 9:20 AM IST

CHHATH PUJA VARANASI
NAHAY KHAY
CHHATH PUJA IN UP
छठ पूजा 2025
CHHATH PUJA 2025

