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छठ महापर्व की छत्तीसगढ़ में रौनक: तीसरे दिन व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय

कांकेर/ बलरामपुर/ एमसीबी: सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में आस्था का रंग देखने को मिला. बस्तर से लेकर रायपुर और बिलासपुर से लेकर सरगुजा तक छठ की छटा देखने को मिली.

उत्तर बस्तर कांकेर में भी श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला. छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को व्रतधारी महिलाओं और श्रद्धालुओं ने घाट पहुंचकर विधि-विधान से छठी मैया की पूजा-अर्चना की और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और छठी मैया के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

छठ पूजा का इंतजार हम लोग पूरे साल करते हैं. इस पर्व की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. महिलाएं पति की लंबी उम्र, बच्चों की दीर्घायु और परिवार में सुख-शांति एवं कल्याण की कामना के साथ यह कठिन व्रत रखती हैं. - सुधा तिवारी, व्रती महिला

छठ महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कठिन व्रत है. मान्यता है कि छठी मैया की आराधना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और संतान संबंधी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं. यह पर्व परिवार के मिलन और आपसी खुशियों का भी अवसर होता है. - माला तिवारी, व्रती महिला

पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने सूप में फल, फूल, दीपक और पारंपरिक प्रसाद सजाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया. व्रतधारी महिलाओं ने परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की. छठ पूजा को लेकर लोगों में ऐसा उत्साह देखने को मिला, मानो घर में कोई बड़ा मांगलिक उत्सव हो. इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर-दराज में रहने वाले परिवार के सदस्य भी अपने घर लौटते हैं और सभी मिलकर इस महापर्व को मनाते हैं.

मुकेश तिवारी ने छठ महापर्व की चार दिवसीय परंपरा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है, इसके बाद खरना, तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है.

छठ महापर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब श्रद्धालुओं को सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य की उपासना का इंतजार है. सुबह सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण होगा और चार दिवसीय लोक आस्था के इस महापर्व का समापन हो जाएगा.

बलरामपुर में भी दिया गया अर्घ्य

सूर्योपासना एवं छठी मैया को समर्पित छठ महापर्व के तीसरे दिन रामानुजगंज कन्हर नदी तट पर व्रतियों ने संध्या अर्घ्य अर्पित किया. बलरामपुर रामानुजगंज में कन्हर नदी छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा करने पहुंचे. कन्हर नदी के दोनों तरफ झारखंड और छत्तीसगढ़ के विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों ने छठी मैया और भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया छठ घाट पर मेला का भी आयोजन किया गया.

मनेंद्रगढ़ में दिखी छठ की छटा

एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. छठ महापर्व के अवसर पर डोमनहिल छठ घाट सहित विभिन्न घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े. व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा एवं पारंपरिक विधि-विधान के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इसके साथ ही परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. घाटों पर सजे पूजा पंडाल जलते दीपों की रोशनी और छठी मैया के पारंपरिक गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

एमसीबी में छठ पूजा (ETV BHARAT)

छठ पूजा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री (ETV BHARAT)

इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल भी चिरमिरी के डोमनहिल छठ घाट पहुंचे. उन्होंने व्रती महिलाओं एवं श्रद्धालुओं के बीच पहुंचकर पूजा-अर्चना की और छठी मैया का आशीर्वाद लिया. मंत्री जायसवाल ने चिरमिरी के विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर पर्व में शामिल श्रद्धालुओं से मुलाकात की और छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं.