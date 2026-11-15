छठ महापर्व: पत्नी के साथ CM साय ने भी दिया सूर्य को अर्घ्य, जशपुर के तपकरा में घाट निर्माण का ऐलान, दराखारिका में 4 करोड़ से बनेगा घाट
शाम ढलते ही तालाबों और नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़, पारंपरिक वेशभूषा में सजे व्रती परिवारों के साथ पूजा की टोकरी लेकर घाट पहुंचे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 8:49 PM IST
जशपुरनगर: लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक रविवार को जशपुर शहर के विभिन्न घाटों पर देखने को मिली. शाम ढलते ही शहर के तालाबों और नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ तपकरा ग्राम पंचायत में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए तपकरा में छठ घाट निर्माण कराने की घोषणा भी की.
4 करोड़ की लागत से बनेगा छठ घाट
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा है. इसे देखते हुए कुनकुरी में 5 करोड़ रुपये की लागत से छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराया गया है, वहीं दराखारिका में 4 करोड़ रुपये की लागत से नए छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने तपकरा में भी छठ घाट निर्माण कराने की घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं से जुड़ी सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है.
सौभाग्य की बात है कि अपने कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के अवसर पर शामिल होने का अवसर मिला. यह पर्व हमें प्रकृति, जल और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है. छठ महापर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक है.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री
भगवान बिरसा मुंडा जयंती की भी बधाई दी
मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड में जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की भी शुभकामनाएं दीं.
डूबते सूर्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य
गौरतलब है कि छठ महापर्व चार दिनों तक मनाया जाता है. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. दूसरे दिन खरना के अवसर पर व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं. तीसरे दिन डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है, जबकि चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित कर व्रत का समापन किया जाता है. यह पर्व सूर्य उपासना के साथ पवित्रता, अनुशासन, त्याग और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है.
छठ की छटा
शहर के देउलबंद तालाब, सती उद्यान, शत्रुंजय प्रताप सिंह जूदेव घाट, बाकी नदी तट और शांतिभवन तालाब में छठ पूजा की विशेष चहल-पहल रही. बांस की दौरी और सूप में फल, नारियल तथा अन्य पूजन सामग्री सजाकर परिजन घाटों तक पहुंचे. रास्ते भर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे. आस्था का ऐसा दृश्य भी देखने को मिला, जहां कुछ व्रतियों ने घर से घाट तक दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी यात्रा पूरी की. शाम को निर्धारित समय पर जलाशयों में खड़े होकर व्रती महिलाओं ने सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया.
वाराणसी से 12 मिनट पहले होता है सूर्यास्त
जशपुर में स्थानीय भौगोलिक स्थिति के कारण सूर्यास्त का समय वाराणसी की तुलना में पहले होता है. रविवार को यहां शाम 5:36 बजे सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया. पंडित अनुज मिश्र ने बताया कि देशांतर की स्थिति के चलते जशपुर में वाराणसी की अपेक्षा सूर्योदय और सूर्यास्त करीब 12 मिनट पहले होता है. देउलबंद तालाब में सबसे अधिक श्रद्धालु पहुंचे. सूर्यास्त के समय पानी में खड़ी व्रती महिलाओं और घाट पर मौजूद परिजनों के बीच छठी मइया के गीतों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.