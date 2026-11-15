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छठ महापर्व: पत्नी के साथ CM साय ने भी दिया सूर्य को अर्घ्य, जशपुर के तपकरा में घाट निर्माण का ऐलान, दराखारिका में 4 करोड़ से बनेगा घाट

छठ महापर्व: पत्नी के साथ CM साय ने भी दिया सूर्य को अर्घ्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुरनगर: लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक रविवार को जशपुर शहर के विभिन्न घाटों पर देखने को मिली. शाम ढलते ही शहर के तालाबों और नदी तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ तपकरा ग्राम पंचायत में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान उन्होंने भगवान सूर्यदेव और छठी मैया से प्रदेश की सुख-समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की बधाई देते हुए तपकरा में छठ घाट निर्माण कराने की घोषणा भी की.

जशपुर के तपकरा में घाट निर्माण का ऐलान (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 4 करोड़ की लागत से बनेगा छठ घाट मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में छठ महापर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था और श्रद्धा है. इसे देखते हुए कुनकुरी में 5 करोड़ रुपये की लागत से छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराया गया है, वहीं दराखारिका में 4 करोड़ रुपये की लागत से नए छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा. उन्होंने तपकरा में भी छठ घाट निर्माण कराने की घोषणा करते हुए कहा कि क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं से जुड़ी सुविधाओं का विकास सरकार की प्राथमिकता है.