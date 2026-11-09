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द‍िल्‍ली: छठ घाटों की तैयारियां 13 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश, हर्ष मल्होत्रा ने किया हाथी घाट का निरीक्षण

आईटीओ स्थित हाथी घाट पहुंचे हर्ष मल्होत्रा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता एवं लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने सोमवार को आईटीओ स्थित हाथी घाट का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों को दिल्ली के सभी छठ घाटों पर 13 नवंबर की शाम तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए. खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया.

निरीक्षण के दौरान हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि छठ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति की उपासना का महापर्व है. इसमें स्वच्छता का विशेष महत्व है. उन्होंने घाट की दीवारों पर आस्था से जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों की सराहना की.