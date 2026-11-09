दिल्ली: छठ घाटों की तैयारियां 13 नवंबर तक पूरी करने के निर्देश, हर्ष मल्होत्रा ने किया हाथी घाट का निरीक्षण
छठ महापर्व को लेकर भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने आईटीओ स्थित हाथी घाट का निरीक्षण किया.
Published : November 9, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता एवं लक्ष्मी नगर विधायक अभय वर्मा ने सोमवार को आईटीओ स्थित हाथी घाट का निरीक्षण किया. इस दौरान अधिकारियों को दिल्ली के सभी छठ घाटों पर 13 नवंबर की शाम तक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए. खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया.
निरीक्षण के दौरान हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि छठ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि प्रकृति की उपासना का महापर्व है. इसमें स्वच्छता का विशेष महत्व है. उन्होंने घाट की दीवारों पर आस्था से जुड़े सौंदर्यीकरण कार्यों की सराहना की.
मल्होत्रा ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि छठ महापर्व के तीन दिनों यानी 14 से 16 नवंबर तक दिल्ली में कोई आंदोलन या प्रदर्शन आयोजित न किया जाए. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं कठिन व्रत रखकर पूजा करती हैं. ऐसे में किसी भी प्रदर्शन से श्रद्धालुओं के आवागमन और पूजा में बाधा नहीं आनी चाहिए.
उन्होंने बताया कि इस बार भाजपा का पूर्वांचल मोर्चा, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता दिल्ली के सभी छठ घाटों पर सेवा वॉलंटियर के रूप में तैनात रहेंगे. ये श्रद्धालुओं की मदद करने के साथ व्यवस्थाएं सुचारु बनाए रखने में सहयोग करेंगे.
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "दिल्ली में हमारी सरकार आने के बाद हमारी मुख्यमंत्री रेखा गु्प्ता ने पिछले वर्ष भी ये तय किया था कि 12 वर्षों के बाद हमारे पूर्वांचल के भाई-बहन यमुना जी में खड़े होकर छठ पूजा कर पाएंगे... इस वर्ष भी पिछले वर्ष से कहीं… https://t.co/hKFqdQXKg7 pic.twitter.com/ZTtXK9S4pr— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 9, 2026
वहीं, विधायक अभय वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं तैयारियों की लगातार निगरानी कर रही हैं. लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी छठ घाटों को मॉडल घाट के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
निरीक्षण के दौरान दिल्ली सरकार और नगर निगम के अधिकारी, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा तथा पूर्व महापौर बिपिन बिहारी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे.
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