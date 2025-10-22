ETV Bharat / state

हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू, डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश

हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. विशेष रूप से छठ घाट साफ किए जा रहे हैं. इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन, छठ घाट को साफ-सफाई करने में लगे हैं. इसी क्रम में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, एसपी अंजनी अंजन, एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारीयों ने छठ तालाब की साफ सफाई की.

साफ सफाई में मिला समाजसेवी संगठनों का सहयोग

लगभग 2 घंटे तक युद्ध स्तर पर सभी पदाधिकारी साफ-सफाई में लग रहे. इस दौरान समाज के लोग और कई समाजसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला. दरअसल, हजारीबाग की झील शहर के बीचो-बीच स्थित है. यहां गंदगी का अंबार था. हाल के दिनों में दशहरा, दीपावली और काली पूजा की सामग्री का तालाब में विसर्जन किया गया था, जिस वजह से तालाब में काफी प्रदूषण हो गया था. इसके साथ ही आसपास इलाकों का गंदा पानी भी तालाब में बहाया जा रहा था. इसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया.

हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू (Etv bharat)

उपायुक्त की जनता से अपील

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की है कि जल स्रोत को साफ रखें. छठ को देखते हुए लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. सिर्फ पर्व त्यौहार के दिन नहीं आम दिनों में भी जल स्रोत साफ रखना चाहिए. इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी एवं सफाई कर्मी सफाई के काम में जुटे दिखे. उपायुक्त ने पिछले दिनों ही लोगों से अपील की थी कि अपने घर के आसपास के छठ घाटों को साफ रखें और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें. अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है.