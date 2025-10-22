हजारीबाग में छठ घाटों की साफ सफाई अभियान शुरू, डीसी और एसपी ने घाट की सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश
हजारीबाग में उपायुक्त और एसपी के नेतृत्व में वरीय पदाधिकारियों ने छठ घाट की सफाई की.
हजारीबाग: लोक आस्था के महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है. विशेष रूप से छठ घाट साफ किए जा रहे हैं. इसे लेकर विभिन्न सामाजिक संगठन और जिला प्रशासन, छठ घाट को साफ-सफाई करने में लगे हैं. इसी क्रम में हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, एसपी अंजनी अंजन, एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारीयों ने छठ तालाब की साफ सफाई की.
साफ सफाई में मिला समाजसेवी संगठनों का सहयोग
लगभग 2 घंटे तक युद्ध स्तर पर सभी पदाधिकारी साफ-सफाई में लग रहे. इस दौरान समाज के लोग और कई समाजसेवी संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिला. दरअसल, हजारीबाग की झील शहर के बीचो-बीच स्थित है. यहां गंदगी का अंबार था. हाल के दिनों में दशहरा, दीपावली और काली पूजा की सामग्री का तालाब में विसर्जन किया गया था, जिस वजह से तालाब में काफी प्रदूषण हो गया था. इसके साथ ही आसपास इलाकों का गंदा पानी भी तालाब में बहाया जा रहा था. इसे देखते हुए यह अभियान चलाया गया.
उपायुक्त की जनता से अपील
उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की है कि जल स्रोत को साफ रखें. छठ को देखते हुए लोग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. सिर्फ पर्व त्यौहार के दिन नहीं आम दिनों में भी जल स्रोत साफ रखना चाहिए. इस दौरान नगर निगम के पदाधिकारी एवं सफाई कर्मी सफाई के काम में जुटे दिखे. उपायुक्त ने पिछले दिनों ही लोगों से अपील की थी कि अपने घर के आसपास के छठ घाटों को साफ रखें और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें. अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है.
लोगों के सामाजिक दायित्व का निर्वहन: एसपी
हजारीबाग एसपी अंजलि अंजन ने बताया कि सिर्फ छठ के समय ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी विभिन्न जल स्रोतों की साफ सफाई होनी चाहिए. छठ के दौरान सावधानी बरतने की भी उन्होंने सभी से अपील की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह लोक आस्था का महापर्व है. इसलिए लोग बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं. सबसे महत्वपूर्ण छठ घाट की साफ-सफाई होती है. प्रशासन अपना दायित्व पूरा करते हुए छठ घाट का साफ सफाई कर रहा है. इसके साथ ही आम जनता भी आगे बढ़े और अपने आसपास के क्षेत्र को साफ करें.
जनचेतना जगाने की जरूरत
वहीं वसुधा कल्याण फाउंडेशन के सदस्य ऋषि प्रसाद ने बताया कि फाउंडेशन पिछले दो सालों से हजारीबाग में निस्वार्थ भाव से साफ सफाई का काम कर रहा है. सफाई करने के बाद लोग फिर से जल स्रोत को प्रदूषित कर देते हैं. ऐसे में व्यवहार परिवर्तन करने की जरूरत है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि छठ पूजा में समाज के लोग भी फाउंडेशन की मदद करें और जल स्रोत को साफ रखें. इन्हीं जल स्रोतों में छठव्रती अर्घ्य देने के लिए आएंगी.
