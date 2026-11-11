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छठ पर्व स्पेशल ट्रेन: बिहार और पूर्वांचल के लिए कानपुर रूट पर चलेंगी कई विशेष ट्रेनें, जानिए शेड्यूल

नई दिल्ली-पटना स्पेशल (02258): ये ट्रेन 11 नवंबर को सुबह 5 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद फिर शाम 6:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.



पटना-नई दिल्ली स्पेशल (02257): वापसी में ये ट्रेन 12 नवंबर को सुबह 8 बजे पटना जंक्शन से चलेगी, शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.



नई दिल्ली-पटना स्पेशल (02436): गाड़ी 13 नवंबर को सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली से चलकर दोपहर 1:35 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.



पटना-नई दिल्ली स्पेशल (02435): ट्रेन 14 नवंबर को सुबह 8 बजे पटना से रवाना होकर दोपहर 3:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.



राजेंद्र नगर-नई दिल्ली स्पेशल (02309 / 02310): ये ट्रेन 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच (बुधवार, शुक्रवार, रविवार) राजेंद्र नगर से रात 8:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे गोविंदपुरी और दोपहर 3:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में 12 से 21 नवंबर (गुरुवार, शनिवार, सोमवार) नई दिल्ली से शाम 7 बजे चलकर, गोविंदपुरी रात 1:55 बजे होते हुए राजेंद्र नगर दोपहर 2:00 बजे पहुंचेगी.



जयपुर-भागलपुर स्पेशल (09721 / 09722): जयपुर से 11 नवंबर को दोपहर 12:45 बजे चलकर ये ट्रेन रात 10:50 बजे गोविंदपुरी आएगी और अगले दिन दोपहर 3:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में भागलपुर से 18 नवंबर को रात 9:30 बजे चलकर ये अगले दिन शाम 4:05 बजे गोविंदपुरी और फिर जयपुर पहुंचेगी.



अहमदाबाद-राजगीर स्पेशल (09427 / 09428): अहमदाबाद से 10 नवंबर को रात 12:55 बजे चलकर ये ट्रेन रात 10:02 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:45 बजे राजगीर पहुंचेगी. वापसी में राजगीर से 11 नवंबर को दोपहर 2:45 बजे चलकर, अगले दिन सुबह 4:18 बजे गोविंदपुरी और रात 11:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.