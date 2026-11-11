छठ पर्व स्पेशल ट्रेन: बिहार और पूर्वांचल के लिए कानपुर रूट पर चलेंगी कई विशेष ट्रेनें, जानिए शेड्यूल
वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:37 PM IST
कानपुर: छठ महापर्व पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ी सौगात दी है. त्योहार के दौरान नियमित ट्रेनों में उमड़ने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है. ये स्पेशल ट्रेनें कानपुर (सेंट्रल और गोविंदपुरी) से होकर गुजरेंगी, जिससे बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों को सुगम और आरामदायक सफर का लाभ मिल सकेगा.
इन प्रमुख स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी- यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अलग-अलग रूटों पर कई फेरे लगाने वाली स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. जिनका पूरा विवरण इस प्रकार है.
नई दिल्ली-पटना स्पेशल (02258): ये ट्रेन 11 नवंबर को सुबह 5 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और सुबह 10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी. यहां 5 मिनट के ठहराव के बाद फिर शाम 6:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
पटना-नई दिल्ली स्पेशल (02257): वापसी में ये ट्रेन 12 नवंबर को सुबह 8 बजे पटना जंक्शन से चलेगी, शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल आएगी और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
नई दिल्ली-पटना स्पेशल (02436): गाड़ी 13 नवंबर को सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली से चलकर दोपहर 1:35 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और रात 9:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी.
पटना-नई दिल्ली स्पेशल (02435): ट्रेन 14 नवंबर को सुबह 8 बजे पटना से रवाना होकर दोपहर 3:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी और रात 9:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
राजेंद्र नगर-नई दिल्ली स्पेशल (02309 / 02310): ये ट्रेन 11 नवंबर से 20 नवंबर के बीच (बुधवार, शुक्रवार, रविवार) राजेंद्र नगर से रात 8:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 6:45 बजे गोविंदपुरी और दोपहर 3:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी. वापसी में 12 से 21 नवंबर (गुरुवार, शनिवार, सोमवार) नई दिल्ली से शाम 7 बजे चलकर, गोविंदपुरी रात 1:55 बजे होते हुए राजेंद्र नगर दोपहर 2:00 बजे पहुंचेगी.
जयपुर-भागलपुर स्पेशल (09721 / 09722): जयपुर से 11 नवंबर को दोपहर 12:45 बजे चलकर ये ट्रेन रात 10:50 बजे गोविंदपुरी आएगी और अगले दिन दोपहर 3:00 बजे भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में भागलपुर से 18 नवंबर को रात 9:30 बजे चलकर ये अगले दिन शाम 4:05 बजे गोविंदपुरी और फिर जयपुर पहुंचेगी.
अहमदाबाद-राजगीर स्पेशल (09427 / 09428): अहमदाबाद से 10 नवंबर को रात 12:55 बजे चलकर ये ट्रेन रात 10:02 बजे गोविंदपुरी पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:45 बजे राजगीर पहुंचेगी. वापसी में राजगीर से 11 नवंबर को दोपहर 2:45 बजे चलकर, अगले दिन सुबह 4:18 बजे गोविंदपुरी और रात 11:25 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम मिश्रा ने बताया, रेलवे का मुख्य उद्देश्य त्योहार के अवसर पर हर यात्री को सुरक्षित और समय पर अपने परिवार तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.
इन विशेष ट्रेनों के संचालन से न केवल यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी, बल्कि उनका सफर भी अधिक सुविधायुक्त और आनंददायक बनेगा. रेलवे की ये पहल उन लाखों प्रवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी जो अपने घर पर अपनों के साथ छठ पर्व मनाना चाहते हैं.
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