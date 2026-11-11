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बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज, अरपा नदी घाट पर जुटेंगे हजारों श्रद्धालु

बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज ( Etv Bharat )

बिलासपुर : लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ के आयोजन को लेकर अरपा नदी स्थित छठ घाट पर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस वर्ष 13 से 16 नवंबर तक आयोजित होने वाले पर्व के लिए आयोजन समिति और नगर निगम व्यवस्थाएं कर रही है.

आपको बता दें कि अरपा तट स्थित छठ घाट पर प्रतिवर्ष बिलासपुर सहित आसपास के शहरों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. सूर्य उपासना, स्नान और अर्घ्य अर्पण के लिए जुटने वाले श्रद्धालुओं से घाट पर आस्था और उत्साह का वातावरण बनता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की संभावित उपस्थिति को देखते हुए प्रशासन, नगर निगम और आयोजन समिति के समन्वय से तैयारियां की जा रही हैं.

बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज (Etv Bharat)

बिलासपुर के अरपा मईया के तट पर श्रद्धालु पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ घाट पर आते हैं.उनकी सुविधा और सम्मान का ध्यान रखना हम सब की जिम्मेदारी है. घाट की साफ-सफाई, पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित आवागमन, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था किया जा रहा है, जिससे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है- रोशन सिंह,छठपूजा समिति

बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी तेज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हर जगह की रखी जाएगी निगरानी

प्रशासन ने घाट तक आने-जाने के लिए सड़क, प्रवेश और निकास स्थलों और भीड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखेगी.यातायात और पार्किंग की व्यवस्था इस तरह है कि किसी भी श्रद्धालुओं के आवागमन में बाधा न हो और आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता अलग है.



