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सूर्य उपासना का महापर्व छठ, 13 नवंबर से नहाय खाय से शुरुआत, उगते सूरज को अर्ध्य देकर होगा व्रत पारण

रायपुर : साल 2026 में छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर से होगी और इस पर्व का समापन 16 नवंबर को होगा. जिसमें पहले दिन नहाय-खाय, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और चौथा दिन उषा अर्घ्य दिया जाएगा. लोक आस्था का महापर्व छठ सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के लिए समर्पित होता है. इस दौरान व्रती परिवार की सुख-समृद्धि और संतान के अच्छे स्वास्थ्य व उज्ज्वल भविष्य की कामना इस छठ महापर्व में करते हैं.

'परिवार कल्याण वाला व्रत' ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि "छठ पर्व एक त्यौहार मात्र नहीं है. वास्तव में सूर्य, प्रकृति, जल, अन्न, अर्ध्य, संतान और परिवार के कल्याण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महापर्व है. यह पर्व सामूहिक एकता का भी प्रतीक है. राजनीतिक समरसता समाजिक एकता सांस्कृतिक एकता संस्कृत साम्य प्रतीक है. यह 4 दिनों का त्यौहार होता है."

छठ महापर्व का महत्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस बार यह त्यौहार 13 नवंबर से शुरू होकर 16 नवंबर तक चलेगा. 13 नवंबर को नहाय खाय होगा. इस दिन महिलाएं अपने घर को साफ करके अपने मन को पवित्र करके संध्या काल के समय सूर्य को अर्ध्य देती है. 14 नवंबर को खरना मनाया जाता है. आज के दिन गुड़ की खीर गेहूं की रोटी मौसमी फल होता है, जिसे खरना कहा जाता है. इसे महिलाएं ग्रहण करती है. उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत करती है. 15 नवंबर को संध्या के समय सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा. 16 नवंबर यानि सोमवार को प्रातः काल में सूर्य को अर्ध्य दिया जाएगा. खरना का प्रसाद व्रती महिलाएं आपस में बांटती हैं- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी,ज्योतिषाचार्य

उगते सूरज को अर्ध्य देकर होगा व्रत पारण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरा परिवार पर्व में होता है शामिल

भारतीय संस्कृति में मोटे तौर पर यह त्यौहार संतान की दीर्घायु और आरोग्य की कामना के लिए किया जाता है. इस त्यौहार को केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि स्त्री पुरुष बच्चे सभी इस पर्व में शामिल होते हैं. छठ पर्व मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार इन राज्यों में मनाया जाने वाला पर्व है. ऐसा पहले हुआ करता था. अब तो यह पर्व रायपुर में लंदन में अमेरिका में भी मनाया जाने लगा है. जहां-जहां पर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के लोग निवास रहते हैं. वहां पर इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. लेकिन खासतौर पर यह पर्व बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर काफी संख्या में महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं.

13 नवंबर से नहाय खाय से शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूर्य उपासना का महापर्व छठ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छठ का जो तासीर है वह छत्तीसगढ़ के हरछठ पर्व जैसा होता है. छत्तीसगढ़ में हरछठ का पर्व संतान की दीर्घायु और आरोग्य के लिए किया जाता है. वैसे ही कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को बिहार और उत्तर प्रदेश में संतान की दीर्घायु की कामना के लिए छठ पर्व मनाया जाता है. ज़्यादातर हमारे शास्त्रों में उगते सूर्य को अर्ध्य देने की परंपरा है, लेकिन छठ पर्व का प्रारंभ डूबते सूर्य को अर्ध्य देकर किया जाता है. वही इस पर्व का समापन उगते सूरज को अर्ध्य देकर किया जाता है.