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उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब

छत्तीसगढ़ छठ पूजा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बलरामपुर\गौरेला पेंड्रा मरवाही\कोरिया: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ. सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास पूरा किया.

कन्हर नदी घाट पर छठ पर्व बलरामपुर में लोक आस्था और प्रकृति उपासना का पवित्र और पारंपरिक छठ महापर्व धूमधान से मनाया गया. पर्व के चौथे दिन रामानुजगंज में कन्हर नदी छठ घाट पर उगते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ. कन्हर नदी छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा देखने और दर्शन पूजन करने के लिए उमड़े.