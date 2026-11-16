उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ महापर्व का समापन, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब
छठ महापर्व के अंतिम दिन सुबह तड़के ही व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ छठ घाट पहुंचने लगी थीं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 10:32 AM IST
बलरामपुर\गौरेला पेंड्रा मरवाही\कोरिया: लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ. सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास पूरा किया.
कन्हर नदी घाट पर छठ पर्व
बलरामपुर में लोक आस्था और प्रकृति उपासना का पवित्र और पारंपरिक छठ महापर्व धूमधान से मनाया गया. पर्व के चौथे दिन रामानुजगंज में कन्हर नदी छठ घाट पर उगते हुए भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर चार दिवसीय छठ महापर्व का समापन हुआ. कन्हर नदी छठ घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा देखने और दर्शन पूजन करने के लिए उमड़े.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य
बलरामपुर में सेंदुर नदी में छठ पूजा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुई. उन्होंने व्रतधारी महिलाओं और श्रद्धालुओं के साथ भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और कल्याण की कामना की. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था, तप, संयम और पवित्रता का प्रतीक है, जो हमें प्रकृति, जल और सूर्यदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रेरणा देता है.
घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है छठ पर्व
छठ व्रती महिला संगीता चौरसिया ने कहा कि छठ पर्व हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व है. यह पर्व छठी मैया से मनचाहे वरदान के लिए किया जाता है. पहले दिन नहाए खाए होता है फिर खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन सुबह उषा अर्घ्य दिया जाता है. छठ महापर्व अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है.
छठ व्रती महिला सुषमा मानिकपुरी ने बताया कि छठ पूजा चार दिनों का महापर्व होता है. छठी मैया की पूजा होती है और सूर्य भगवान की पूजा पाठ और अर्ध्य देकर घर परिवार की सुख समृद्धि और बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है.
गौरेला पेंड्र मरवाही में छठ महापर्व की धूम
इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी पेंड्रा के शीतला सरोवर एवं दुर्गा सरोवर स्थित छठ घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. छठ महापर्व के अंतिम दिन सुबह तड़के ही व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ छठ घाट पहुंचने लगी. सूर्य उदय होने से पहले ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई. जैसे ही भगवान सूर्य की पहली किरण दिखाई दी, छठ व्रतियों ने जल में खड़े होकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान महिलाओं ने भगवान सूर्य और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली, संतान की लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की.
व्रत संपन्न होने के बाद परिजनों और श्रद्धालुओं ने छठ व्रतियों से आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया. पूरे आयोजन के दौरान छठ घाटों पर धार्मिक उत्साह और भक्तिमय वातावरण बना रहा. सूर्य उपासना के इस महापर्व के समापन पर श्रद्धालुओं में विशेष उल्लास देखने को मिला.
उगते सूर्य को अर्घ्य, घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब
कोरिया जिले में भी सूर्य उपासना का महापर्व छठ श्रद्धा भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया. चार दिवसीय छठ महापर्व के समापन अवसर पर सुबह तड़के ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. व्रती महिलाओं और पुरुषों ने पूरे विधि-विधान और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी, छठ घाटों पर पूजा-अर्चना का सिलसिला शुरू हो गया. पारंपरिक वेशभूषा में सजे-धजे व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूजा की डलिया लेकर घाटों पर पहुंचे. डलिया में फल, फूल, नारियल, ठेकुआ और विभिन्न प्रकार के पूजन सामग्री सजाई गई थी. श्रद्धालुओं ने जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की विधिवत पूजा-अर्चना की.
इस दौरान छठ घाटों का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया. कहीं छठी मैया के जयकारे गूंज रहे थे तो कहीं पारंपरिक छठ गीतों की मधुर धुन श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में सराबोर कर रही थी. घाटों पर परिवार के सदस्यों और बच्चों की मौजूदगी ने पर्व की खुशियों को और बढ़ा दिया. व्रतियों के साथ पहुंचे परिजनों ने भी पूजा में शामिल होकर भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति अपनी आस्था प्रकट की.
36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण
छठ महापर्व के अंतिम दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास पूर्ण हुआ. इसके बाद व्रतियों ने विधि-विधान से पारण कर चार दिवसीय कठिन व्रत का समापन किया. मान्यता है कि छठ पर्व पर भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करने से परिवार में सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली आती है. यही वजह है कि इस महापर्व में व्रती पूरी श्रद्धा, निष्ठा और कठिन नियमों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना करते हैं. छठ महापर्व के समापन के साथ ही कोरिया जिले में चार दिनों तक चला भक्ति और आस्था का माहौल संपन्न हुआ. इस पर्व ने एक बार फिर सामाजिक एकता, पारिवारिक समर्पण और लोक संस्कृति की जीवंत परंपरा को प्रदर्शित किया.
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