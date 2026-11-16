उत्तराखंड में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न, मसूरी में कृत्रिम झील में पूजा कर तोड़ा 36 घंटे का निर्जला व्रत
ठिठुरती ठंड में व्रती महिलाओं-पुरुषों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 9:23 AM IST
मसूरी: लोक आस्था का महापर्व छठ आज सोमवार सुबह संपन्न हो गया. चार दिवसीय 36 घंटे का निर्जला व्रत वाला छठ महापर्व अनुष्ठान सोमवार सुबह श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ. सूर्य उपासना के इस पर्व पर व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया. इस दौरान परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई. इस दौरान मसूरी में कृत्रिम झील परिसर छठी मैया के जयकारों से गूंज उठा.
मसूरी में पहाड़ों के बीच बही छठ की आस्था की गंगा: पहाड़ों की रानी मसूरी में भले ही गंगा जैसी नदी और छठ पूजा के लिए कोई प्राकृतिक जलाशय नहीं है, लेकिन यहां रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के प्रवासियों की आस्था के आगे पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियां भी बाधा नहीं बन सकीं. अपनी मिट्टी, संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव का ऐसा ही दृश्य पिक्चर पैलेस पार्किंग में देखने को मिला. यहां मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से कृत्रिम झील तैयार कराकर छठ पूजा का आयोजन किया गया. ठिठुरती ठंड में व्रती महिलाओं और पुरुषों ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.
कृत्रिम झील में गूंजे छठी मैया के जयकारे: छठ पूजा के दौरान मसूरी पिक्चर पैलेस पार्किंग का नजारा पूरी तरह भक्तिमय हो गया. पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूजा की सामग्री, फल और प्रसाद के साथ विधि-विधान से अनुष्ठान किए. इससे पहले रविवार शाम व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया था. इसके बाद आज सोमवार सुबह सूर्योदय होते ही एक बार फिर श्रद्धालु कृत्रिम झील के किनारे जुटे और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा के प्रमुख अनुष्ठान पूरे किए. कठिन व्रत और ठंडे पानी में घंटों खड़े रहने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दी.
ठिठुरती ठंड में पानी में खड़े होकर व्रतियों ने दिया उगते सूर्य को अर्घ्य: पूजा स्थल पर देर रात तक भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे. छठी मैया के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा. इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई. घर और अपने प्रदेश से दूर रह रहे प्रवासी परिवारों के लिए यह आयोजन केवल पूजा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जुड़ाव को महसूस करने का अवसर भी मिला.
व्यापारियों ने बनाई आस्था की झील: मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने बताया कि एसोसिएशन की ओर से हर वर्ष छठ पूजा के आयोजन की व्यवस्था की जाती है. मसूरी में नदी और प्राकृतिक झील उपलब्ध नहीं होने के कारण कृत्रिम जलाशय तैयार कराया जाता है, ताकि बिहार और पूर्वांचल से यहां आकर बसे परिवार अपनी परंपरा के अनुसार छठ पर्व मना सकें. उन्होंने कहा कि छठ पूजा सूर्य और जल के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है. इस आयोजन के माध्यम से प्रवासी परिवारों को अपने घर-प्रदेश जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभूति देने का प्रयास किया जाता है.
सांस्कृतिक विविधता ही मसूरी की पहचान: नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि-
मसूरी विभिन्न प्रदेशों और संस्कृतियों के लोगों का साझा शहर है. यहां रहने वाले सभी समुदायों को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार पर्व मनाने का अवसर मिलना चाहिए. छठ पूजा जैसे आयोजन सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक सौहार्द को मजबूत करते हैं. व्रतियों और श्रद्धालुओं के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं.
-मीरा सकलानी, नगर पालिका अध्यक्ष, मसूरी-
सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है छठ: छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है. इसमें भगवान सूर्य को जीवन, ऊर्जा और आरोग्य का स्रोत मानकर उनकी उपासना की जाती है. व्रती कठिन नियमों के साथ उपवास रखते हैं और शाम को डूबते सूर्य तथा सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. पूजा में ठेकुआ, फल और अन्य पारंपरिक प्रसाद का विशेष महत्व होता है. छठी मैया से परिवार की खुशहाली और संतान के सुखमय जीवन की कामना की जाती है.
मसूरी में कृत्रिम झील के किनारे संपन्न हुआ यह आयोजन इस बात की मिसाल बना कि रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में लोग भले ही अपने मूल प्रदेश से दूर बस जाएं, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उनका जुड़ाव बना रहता है. स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से प्रवासियों को पहाड़ों के बीच भी अपने लोकपर्व को उसी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाने का अवसर मिला.
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