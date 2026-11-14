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देवरिया में छठ की धूम, 16 नवंबर को कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी

छठ महापर्व के चलते देवरिया में स्कूल बंद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: महाछठ महापर्व को लेकर देवरिया जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार 16 नवंबर को जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश की कॉपी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधकों को भेज दी गई है.

जिलाधिकारी देवरिया के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. रामजियावन मौर्य ने आदेश जारी किया है. इसके तहत ये छुट्टी सिर्फ परिषदीय स्कूलों तक सीमित नहीं है. आदेश में साफ लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन समस्त बोर्ड के माध्यम से संचालित कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा.