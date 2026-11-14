देवरिया में छठ की धूम, 16 नवंबर को कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में छुट्टी
अभिभावकों और बच्चों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:45 PM IST
देवरिया: महाछठ महापर्व को लेकर देवरिया जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार 16 नवंबर को जिले के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे. इसको लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश की कॉपी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रबंधकों को भेज दी गई है.
जिलाधिकारी देवरिया के निर्देश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. रामजियावन मौर्य ने आदेश जारी किया है. इसके तहत ये छुट्टी सिर्फ परिषदीय स्कूलों तक सीमित नहीं है. आदेश में साफ लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन समस्त बोर्ड के माध्यम से संचालित कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों में अवकाश रहेगा.
इसमें परिषदीय विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, सभी बोर्ड CBSE, ICSE, UP बोर्ड सहित सभी मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं.
बीएसए ने कहा कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए. सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्कूलों की जांच करेंगे. अगर कोई स्कूल 16 नवंबर को खुला पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
महाछठ पूर्वांचल का सबसे बड़ा लोक पर्व है. देवरिया में छठ घाटों पर लाखों श्रद्धालु जुटते हैं. बच्चे भी अपने परिवार के साथ घाट पर जाते हैं, व्रती माताओं की मदद करते हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों को राहत देने के लिए छुट्टी घोषित की है.
अभिभावकों और बच्चों में इस फैसले को लेकर खुशी है. अभिभावकों का कहना है कि छठ में बच्चे पूरे परिवार के साथ पर्व मनाएंगे, इससे हमारी संस्कृति से जुड़ाव बढ़ेगा.
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