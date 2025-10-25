ETV Bharat / state

नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, हांसी नहर में नहीं है पानी, श्रद्धालुओं ने की पानी छोड़े जाने की मांग

आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है. हालांकि जींद के हांसी ब्रांच नहर में पानी कम होने से श्रद्धालुओ में चिंता है.

Chhath festival begins with Nahay Khay
नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 9:40 AM IST

जींद: चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाय से हो चुकी है. 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा. इस पर्व में सुहागिन महिलाएं सुख, समृद्धि और संतान सुख की कामना के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी. इस कारण पूरे देश भर में नदियों की साफ-सफाई का काम शुरू हो चुका है.

नहर में पानी कम होने से श्रद्धालु निराश: जींद में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हांसी ब्रांच नहर में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. हालांकि इस बार श्रद्धालुओं में चिंता बनी हुई है. दरअसल, नहर में पानी न होने से लोग परेशान हैं. इस बार नहर में शुक्रवार तक पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे श्रद्धालुओं में निराशा है. अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो प्रवासी और स्थानीय श्रद्धालु रानी तालाब या पिंडारा तीर्थ में अर्घ्य देने जाएंगे.

Chhath festival begins with Nahay Khay
हांसी नहर में नहीं है पानी (ETV Bharat)

प्रशासन से मांग: लोगों की परेशानी को देखते हुए पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रधान संतोष कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि हांसी ब्रांच नहर में तुरंत पानी छोड़ा जाए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के परंपरागत रूप से पर्व मना सकें. उन्होंने कहा है कि, " हर साल नहर में अर्घ्य देने का अलग ही आनंद होता है. हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नहर में पानी छोड़ा जाएगा ताकि हम परंपरा निभा सकें."

जानें किस दिन क्या है:

  • 25 अक्टूबर (शनिवार): नहाय-खाय से शुभारंभ
  • 26 अक्टूबर: खरना की पूजा, संझवत परंपरा
  • 27 अक्टूबर: संध्याकालीन अर्घ्य
  • 28 अक्टूबर: उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन

छठ पूजा का महत्व:छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है. व्रती महिलाएं कठोर नियमों का पालन करते हुए श्रद्धा और निष्ठा से यह पर्व करती हैं. हालांकि कई जगहों पर पुरुष भी इस व्रत को करते हैं.

