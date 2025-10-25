ETV Bharat / state

नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, हांसी नहर में नहीं है पानी, श्रद्धालुओं ने की पानी छोड़े जाने की मांग

नहाय खाय के साथ छठ महापर्व शुरू ( ETV Bharat )

जींद: चार दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत आज नहाय खाय से हो चुकी है. 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ पर्व का समापन होगा. इस पर्व में सुहागिन महिलाएं सुख, समृद्धि और संतान सुख की कामना के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगी. इस कारण पूरे देश भर में नदियों की साफ-सफाई का काम शुरू हो चुका है. नहर में पानी कम होने से श्रद्धालु निराश: जींद में हजारों की संख्या में श्रद्धालु हांसी ब्रांच नहर में सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं. हालांकि इस बार श्रद्धालुओं में चिंता बनी हुई है. दरअसल, नहर में पानी न होने से लोग परेशान हैं. इस बार नहर में शुक्रवार तक पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे श्रद्धालुओं में निराशा है. अगर नहर में पानी नहीं छोड़ा गया तो प्रवासी और स्थानीय श्रद्धालु रानी तालाब या पिंडारा तीर्थ में अर्घ्य देने जाएंगे. हांसी नहर में नहीं है पानी (ETV Bharat)