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यूपी से छठ पूजा के लिए चलेंगी 214 ट्रेनें, रेलवे ने किया ये खास इंतजाम

छठ पर्व पर चलेंगी स्पेशल ट्रेन. ( etv bharat )

गोरखपुर: छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 214 विशेष ट्रेनें 2044 फेरों में चला रहा है. त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही रहती है, जिसको देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है जो यात्रियों को काफी सकून देने वाला है. इसके अलावा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है जिसमें यात्रियों की जरूरत की हर सुविधा मौजूद है जिसमें मोबाइल चार्जिंग से लेकर विश्राम करना भी शामिल है. ट्रेन के विलम्ब होने पर यात्री यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं. बनाए गए होल्डिंग एरिया में बैठे हुए यात्रियों ने बताया कि रेलवे द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है.इस होल्डिंग एरिया में कूलर, लेटने के लिए जगह, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इत्यादि की व्यवस्था की गई है. यात्रियों ने कहा कि रेलवे द्वारा उनके लिए की गई यह व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सारी व्यवस्था की हुई है. सबसे पहले स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो अभी 214 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई है जिनमें से 43 ट्रेन ऐसी है जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनो से शुरु हो रही है और बाकी जो ट्रेन है वे पासिंग ट्रैन है. जो अलग-अलग महानगरों को जोड़ रही हैं. इन ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस को कवर किया जा रहा है.

यात्री और रेलवे अफसर क्या बोले. (etv bharat) गोरखपुर. (etv bharat) गोरखपुर. (etv bharat) उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है उन स्टेशनों पर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं अपने घरों को जाने के लिए ऐसे चार रेलवे स्टेशन आईडेंटिफाई किए गए हैं. पूर्वोत्तर रेलवे में जहां पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जा रहा है जिसमें गोरखपुर जंक्शन स्टेशन, छपरा, बनारस और लखनऊ जंक्शन स्टेशन है. इन स्टेशनों पर एडिशनल यात्री होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं इन यात्री होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टॉयलेट की व्यवस्था ड्रिंकिंग वॉटर की व्यवस्थाएं की जाएगी.