यूपी से छठ पूजा के लिए चलेंगी 214 ट्रेनें, रेलवे ने किया ये खास इंतजाम
त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही रहती है, जिसको देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:00 AM IST
गोरखपुर: छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है. रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 214 विशेष ट्रेनें 2044 फेरों में चला रहा है. त्योहारों के दौरान लाखों यात्रियों की आवाजाही रहती है, जिसको देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है जो यात्रियों को काफी सकून देने वाला है. इसके अलावा गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है जिसमें यात्रियों की जरूरत की हर सुविधा मौजूद है जिसमें मोबाइल चार्जिंग से लेकर विश्राम करना भी शामिल है. ट्रेन के विलम्ब होने पर यात्री यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं. बनाए गए होल्डिंग एरिया में बैठे हुए यात्रियों ने बताया कि रेलवे द्वारा काफी अच्छी व्यवस्था की गई है.इस होल्डिंग एरिया में कूलर, लेटने के लिए जगह, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इत्यादि की व्यवस्था की गई है. यात्रियों ने कहा कि रेलवे द्वारा उनके लिए की गई यह व्यवस्था बहुत ही सराहनीय है.
पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं. छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सारी व्यवस्था की हुई है. सबसे पहले स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो अभी 214 स्पेशल ट्रेनें नोटिफाई की गई है जिनमें से 43 ट्रेन ऐसी है जो कि पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनो से शुरु हो रही है और बाकी जो ट्रेन है वे पासिंग ट्रैन है. जो अलग-अलग महानगरों को जोड़ रही हैं. इन ट्रेनों के माध्यम से सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस को कवर किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर जो व्यवस्थाएं की जा रही है उन स्टेशनों पर ज्यादा फोकस किया गया है जहां पर बड़ी संख्या में यात्री आते हैं अपने घरों को जाने के लिए ऐसे चार रेलवे स्टेशन आईडेंटिफाई किए गए हैं. पूर्वोत्तर रेलवे में जहां पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जा रहा है जिसमें गोरखपुर जंक्शन स्टेशन, छपरा, बनारस और लखनऊ जंक्शन स्टेशन है. इन स्टेशनों पर एडिशनल यात्री होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं इन यात्री होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, टॉयलेट की व्यवस्था ड्रिंकिंग वॉटर की व्यवस्थाएं की जाएगी.
सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ के जवानों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है और एडिशनल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं जिससे कि हर गतिविधि पर नजर रखा जा सके. उन्होंने दीपावली पर्व पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि ट्रेनों में पटाखे लेकर यात्रा न करें इससे कोई भी दुर्घटना घट सकती है और पकड़े जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
कानपुर से गोरखपुर आए ने बताया कि यहां आने के बाद उन्हें रुकने ठहरने का जो रेलवे ने इंतजाम किया है वह बहुत अच्छा लगा. यहां से वह जबलपुर के लिए निकलेंगे फिर जबलपुर से लौटकर आएंगे और छठ पर्व के बीतने के बाद अपना जो काम है यहां प्रारंभ करेंगे. उन्होंने देखा की रात के समय भी जो यात्री रेलवे की व्यवस्था में रुके थे उन्हें बहुत सुकून और सुविधा मिली.
इस दौरान पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि विशेष ट्रेनों में सीटें खाली है. यात्री इसका भी फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कुछ गाड़ियों का डिटेल देते हुए कहा कि इसमें यात्री टिकट कराने तो उनकी यात्रा आसान हो सकेगी.
ये ट्रेनें चलेंगी
- गोरखपुर से चलने वाली 05101 गोरखपुर-शकूर बस्ती (दिल्ली) त्यौहार विशेष गाड़ी में 15 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 07, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 40 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 41 बर्थ तथा 29 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 15, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 37 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 362 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 04830 गोरखपुर-जोधपुर त्यौहार विशेष गाड़ी में 13 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 07, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 13 एवं शयनयान श्रेणी में 70 बर्थ तथा 27 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 13, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 36 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 03132 गोरखपुर-सियालदह त्यौहार विशेष गाड़ी में 11 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 19 एवं शयनयान श्रेणी में 13 बर्थ एवं 13 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 99 एवं शयनयान श्रेणी में 296 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 05977 गोरखपुर-डिब्रुगढ़ त्यौहार विशेष गाड़ी में 12 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 129 एवं शयनयान श्रेणी में 321 बर्थ तथा 26 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 43 एवं शयनयान श्रेणी में 167 बर्थ उपलब्ध है.
- बनारस से चलने वाली 05048 बनारस-कोलकाता त्यौहार विशेष गाड़ी में 10 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 702 बर्थ तथा 24 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 917 बर्थ उपलब्ध है.
- गोरखपुर से चलने वाली 03528 गोरखपुर-आसनसोल त्यौहार विशेष गाड़ी में 14 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 76, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 380 एवं शयनयान श्रेणी में 397 बर्थ, 21 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 72, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 313 एवं शयनयान श्रेणी में 179 बर्थ तथा 28 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 77, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 342 एवं शयनयान श्रेणी में 370 बर्थ उपलब्ध है.
- मऊ से चलने वाली 04824 मऊ-जोधपुर त्यौहार विशेष गाड़ी में 24 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 12 बर्थ उपलब्ध है.
- गाजीपुर सिटी से चलने वाली 01432 गाजीपुर सिटी-हडपसर (पुणे) त्यौहार विशेष गाड़ी में 26 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 111 एवं शयनयान श्रेणी में 88 बर्थ तथा 29 नवम्बर, 2026 को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 02 एवं शयनयान श्रेणी में 17 बर्थ उपलब्ध है.
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