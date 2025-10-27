ETV Bharat / state

छठ पर लखनऊ से होकर गुजरेंगी स्पेशल ट्रेनें; यह रहेगा रूट और समय

लखनऊ: रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. 27 अक्टूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से दर्जनों पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को पर्व मनाने के लिए आवागमन में कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल पूर्वोत्तर रेलवे ने रखा है और बड़ी संख्या में ट्रेनें संचालित की जा रही हैं.

उत्तर रेलवे कल बिहार के लिए चलाएगा 23 ट्रेनें

छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ स्टेशन की तैयारियों का रविवार को उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने निरीक्षण किया. यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने स्टेशन पर की गई विभिन्न यात्री सुविधाओं और प्रबंधन को विस्तार से देखा और समझा.

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा 27 अक्टूबर को कुल 58 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें बिहार, कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली, जयपुर, गुजरात व मुंबई सहित विभिन्न दिशाओं में संचालित होंगी, जिनमें से 23 ट्रेनें बिहार की दिशा में चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों में गाड़ी संख्या 04235 लखनऊ - शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन 27 को लखनऊ स्टेशन से रात 20:50 बजे शकूर बस्ती के लिए प्रस्थान करेगी.



