छठ पर लखनऊ से होकर गुजरेंगी स्पेशल ट्रेनें; यह रहेगा रूट और समय

27 अक्टूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से दर्जनों पूजा विशेष ट्रेनों का होगा संचालन

छठ पर स्पेशल ट्रेनें.
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 7:49 AM IST

लखनऊ: रेलवे प्रशासन छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा. 27 अक्टूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से दर्जनों पूजा विशेष गाड़ियों का संचालन किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को पर्व मनाने के लिए आवागमन में कोई दिक्कत न हो, इसका ख्याल पूर्वोत्तर रेलवे ने रखा है और बड़ी संख्या में ट्रेनें संचालित की जा रही हैं.

27 अक्टूबर को इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन

  • 05741 गोमती नगर-न्यू जलपाईगुड़ी पूजा विशेष ट्रेन गोमती नगर से 09.40 बजे प्रस्थान कर बाराबंकी, अयोध्या धाम जं., मनकापुर, गोरखपुर, सीवान और छपरा होते हुये चलाई जाएगी.
  • 09044 बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी बढ़नी से 13.30 बजे प्रस्थान कर बलरामपुर, गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलाई जाएगी.
  • 05062 टनकपुर-अछनेरा पूजा विशेष गाड़ी टनकपुर से 04.35 बजे चलकर पीलीभीत, इज्जतनगर, कासगंज, मथुरा जं. होते हुए चलेगी.
    09112 गोरखपुर-वडोदरा पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 05.00 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल और फर्रुखाबाद होते हुये चलाई जाएगी.
  • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी और गोंडा होते हुए चलाई जाएगी.
  • 04607 छपरा-अमृतसर पूजा विशेष गाड़ी छपरा से 12 बजे प्रस्थान कर सीवान, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर और मुरादाबाद होते हुये चलाई जाएगी.
  • 03048 गोरखपुर-हावड़ा पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 13.00 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा और हाजीपुर होते हुए चलाई जाएगी.
  • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल और वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुये चलाई जाएगी.
  • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी बहराइच से 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी और आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी.
  • 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 15.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, औंड़िहार, जौनपुर और वाराणसी जं. होते हुए चलाई जाएगी.
  • 01032 बनारस-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा विशेष गाड़ी बनारस से 16.00 बजे प्रस्थान कर प्रयागराज छिवकी और सतना होते हुये चलाई जाएगी.
  • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 17.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलाई जाएगी.
  • 03216 थावे-पटना पूजा विशेष गाड़ी थावे से 18.25 बजे प्रस्थान कर मसरख और खैरा होते हुए चलाई जाएगी.
  • 05305 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी छपरा से रात 10 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा और ऐशबाग होते हुए चलाई जाएगी.

उत्तर रेलवे कल बिहार के लिए चलाएगा 23 ट्रेनें

छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए लखनऊ स्टेशन की तैयारियों का रविवार को उत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने निरीक्षण किया. यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने स्टेशन पर की गई विभिन्न यात्री सुविधाओं और प्रबंधन को विस्तार से देखा और समझा.

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि लखनऊ मंडल से होकर गुजरने वाली नियमित ट्रेनों के अलावा 27 अक्टूबर को कुल 58 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ये ट्रेनें बिहार, कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली, जयपुर, गुजरात व मुंबई सहित विभिन्न दिशाओं में संचालित होंगी, जिनमें से 23 ट्रेनें बिहार की दिशा में चलाई जा रही हैं. इन ट्रेनों में गाड़ी संख्या 04235 लखनऊ - शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन 27 को लखनऊ स्टेशन से रात 20:50 बजे शकूर बस्ती के लिए प्रस्थान करेगी.

