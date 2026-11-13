नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, नदी में स्नान कर व्रतियों ने भरा जल
Chhath Puja 2026: बूढ़ी गंडक नदी में छठ व्रतियों ने स्नान करके नहाय-खाय की शुरुआत की. व्रतियों में भारी उत्साह देखने को मिला. रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 13, 2026 at 2:52 PM IST
मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो गई है. सुबह से ही बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. व्रतियों ने सीढ़ी घाट, आश्रम घाट समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना कर नदी का पवित्र जल लेकर घर लौटीं.
नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत
नहाय-खाय के अवसर पर नदी के पवित्र जल से घरों में प्रसाद तैयार किया जाएगा. इस दिन अरवा चावल का भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाने की परंपरा है. पूरी स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार प्रसाद ग्रहण करके व्रती चार दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत करेंगी.
छठ को लेकर व्रतियों में उत्साह
व्रतियों में छठ को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. उनका कहना है कि छठी मईया पर उनकी अटूट आस्था है, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, इसलिए हर साल पूरी श्रद्धा और नियम-निष्ठा के साथ वो महापर्व मनाती हैं और छठ का इंतजार करती हैं.
छठी मईया से मांगी गई मन्नत होती है पूरी
सीढ़ी घाट पर पहुंचीं मुन्नी देवी ने बताया कि वो पिछले 15 वर्षों से छठ व्रत कर रही हैं, जबकि गोबरसही की उषा देवी भी करीब 15 साल से इस महापर्व का अनुष्ठान कर रही हैं. उनका कहना है कि छठी मईया से मांगी गई मन्नतें पूरी हुई हैं. इसी विश्वास के साथ हर साल पूरी निष्ठा से व्रत करती हैं.
व्रतियों ने परिवार के लिए मांगी दुआ
वहीं, आश्रम घाट पर पहुंचीं अखाड़ाघाट की रीता देवी भी 10 साल से अधिक समय से छठ कर रही हैं. उन्होंने परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनाए रखने की कामना की है. उनका कहना है कि निर्जला व्रत कठिन जरूर है, लेकिन छठी मईया की कृपा से सब संभव हो जाता है.
14 नवंबर को होगा खरना
चार दिवसीय इस महापर्व के दूसरे दिन (14 नवंबर) खरना होगा. इस दिन शाम को व्रती पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगी. इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा. तीसरे दिन (15 नवंबर) डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि चौथे दिन (16 नवंबर) उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व का समापन होगा.
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