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नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व शुरू, नदी में स्नान कर व्रतियों ने भरा जल

बूढ़ी गंडक में व्रतियों ने किया स्नान ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज नहाय-खाय के साथ हो गई है. सुबह से ही बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. व्रतियों ने सीढ़ी घाट, आश्रम घाट समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना कर नदी का पवित्र जल लेकर घर लौटीं.

नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत