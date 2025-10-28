ETV Bharat / state

छठी मैया से मांगी घर की खुशहाली व देश की तरक्की की दुआ, श्रद्धा और आस्था से सराबोर दिखे श्रद्धालु

जगतपुरी से पहुंचीं पिंकी पटेल ने बताया कि उन्होंने इस बार छठ व्रत रखा है. यह उनका छठा व्रत है. उन्होंने बच्चों की लंबी उम्र, सुख-समृद्धि व परिवार की शांति की कामना की है. उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा से ही परिवार में सब कुशल रहता है. लक्ष्मी नगर निवासी रीता देवी ने बताया कि वह कई सालों से छठ व्रत कर रही हैं. हर साल की तरह इस बार भी उन्होंने घर की सुख-शांति, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य व देश की तरक्की के लिए छठी मैया से दुआ मांगी है.

नई गोविंदपुरी के रहने वाले अशोक राय ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि वह मूल रूप से बिहार के हैं. इस बार उन्होंने अपने बच्चों की सलामती और घर की खुशहाली के लिए छठी मैया से प्रार्थना की. उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में रहकर भी बिहार की परंपरा को निभाना गर्व की बात है. वहीं, गीता कॉलोनी से आईं सुनैना ने कहा कि उन्होंने छठ व्रत अपने परिवार की खुशहाली व जीवन से कष्ट दूर करने के लिए रखा है. उनका मानना है कि छठी मैया सच्चे मन से की गई प्रार्थना को जरूर सुनती हैं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व का उल्लास व आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला. आईटीओ स्थित छठ घाट पर सोमवार शाम अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने व मंगलवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा. घाट पर हर उम्र के लोगों ने श्रद्धा के साथ छठी मैया से घर-परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, बच्चों की सफलता व देश की तरक्की की कामना की. सुबह तक पूरा माहौल छठ गीतों व श्रद्धा की गूंज से भरा रहा. बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़े इस महापर्व को देखने आए युवाओं में उत्साह व जिज्ञासा दोनों देखने को मिली. जिन्होंने पहली बार इस आस्था के महापर्व को करीब से देखा और महसूस किया.

श्रद्धालुओं का जन सैलाब (ETV Bharat)

छठी मैया पूरी करती हर मनोकामना

शिवाजी एनक्लेव से आई संगीता ने बताया कि वह पिछले 10 सालों से छठ व्रत रख रही हैं. उन्होंने कहा कि छठी मैया हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं. जब तक जीवन है तब तक यह व्रत करती रहूंगी. करोल बाग से आईटीओ घाट आईं पुतुल देवी मूल रूप से बिहार की हैं. उन्होंने बताया कि यह उनका पहला छठ व्रत है. उन्होंने कहा कि पहले भी छठी मैया से कुछ मांगा था और वह पूरा हुआ. इस बार भी भरोसा है कि छठी मैया मेरी कामना पूरी करेंगी.

वहीं, पहाड़गंज निवासी संगीता ने बताया कि उन्होंने अब तक 24 बार छठ व्रत रखा है. इस बार उन्होंने अपने बच्चों की नौकरी लगने व घर में सुख-शांति की कामना की. उनका कहना था कि जब तक छठी मैया मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगी, तब तक यह व्रत करेंगी. जबकि चावड़ी बाजार से आईटीओ घाट आईं दुर्गा देवी ने बताया कि उन्होंने पांचवीं बार छठ व्रत रखा है. उन्होंने कहा कि उनकी हर मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं. इस बार भी उन्हें पूरा भरोसा है कि मैया उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी.

छठी मैया से मांगी घर की खुशहाली (ETV Bharat)

छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है

बिहार की रहने वाली रीना की दोस्त पूनम यादव ने बताया कि उन्होंने अपने हॉस्टल की सभी सहेलियों को छठ पर्व के बारे में बताया और उन्हें इसे नजदीक से दिखाने के लिए मंगलवार सुबह आईटीओ घाट लेकर आईं. पूनम ने कहा कि छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता व सामूहिक आस्था का प्रतीक है. मैं चाहती थी कि मेरी दिल्ली व यूपी की सहेलियां भी इसे समझें. इसलिए उन्हें छठ घाट लाई. वहीं, दिल्ली के द्वारका निवासी सत्यम कुमार ने बताया कि उन्होंने छठ महापर्व के बारे में बिहार के रहने वाले अपने दोस्तों से बहुत सुना था. इस बार उन्होंने तय किया कि वह इसे खुद देखेंगे. सत्यम ने बताया कि वह सुबह 5 बजे ही आईटीओ घाट पहुंच गए. जब देखा कि लोग उगते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, तो सच में मन में शांति का अनुभव हुआ. समझ आया कि यह पर्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन के प्रति आभार जताने का तरीका भी है.

व्यवस्था से खुश दिखे छठ व्रती: घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से व्यवस्था अच्छी रही, सुरक्षा व सफाई के पुख्ता इंतजाम थे. इससे पूजा-अर्चना में कोई दिक्कत नहीं आई. यमुना तट का वातावरण श्रद्धा, भक्ति और लोकगीतों की गूंज से भरा रहा.