ETV Bharat / state

उगते सूरज को अर्घ्य देकर संपन्न हुआ छठ महापर्व

हजारों व्रतधारियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 'उगते सूर्य' को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूर्ण किया.

Women offering prayers to the Sun God in Jaipur
जयपुर में सूर्यदेव को अर्घ्य देती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 28, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर में रिमझिम बारिश और घने बादलों के बीच मंगलवार सुबह पूर्वांचल की संस्कृति साकार हुई. भोजपुरी गीतों की गूंज के बीच हजारों व्रतधारियों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 'उगते सूर्य' को अर्घ्य अर्पित कर 36 घंटे का निर्जला उपवास पूर्ण किया. हालांकि सूर्य देव के दर्शन इस बार बादलों के पार ही रहे. भोर की बेला में जब व्रती घाटों पर पहुंचे तो आसमान में सूर्य की सुनहरी किरणों की जगह बादलों की चादर तनी थी. आमेर के मावठे, गलता तीर्थ और कानोता बांध सहित शहर के करीब 200 घाटों पर हजारों व्रतधारी महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया. हाथों में सूप-सजाए ठेकुआ, फल और नारियल के साथ उन्होंने छठी मैया से अपने परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. आकाश भले ही बादलों से ढका रहा, लेकिन श्रद्धा की रौशनी घाटों पर झिलमिलाती रही.

बिहार समाज संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेश पंडित ने बताया कि मौसम की अनिश्चितता के बावजूद आस्था डिगी नहीं. व्रतियों ने उगते सूर्य के स्थान पर आसमान की ओर मुख कर अर्घ्य दिया और जल में खड़े होकर पारंपरिक गीत गाए. कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने प्रतीकात्मक रूप से दीपक जलाकर सूर्य आराधना की. बादलों ने भले ही सूर्य देव को ढक लिया हो, लेकिन व्रतियों की भक्ति और निष्ठा वैसी ही रही, जैसी त्रेता और द्वापर युग से चली आ रही परंपरा में वर्णित है. उन्होंने बताया कि रामायण काल में भी भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठी मैया की पूजा की थी, वहीं द्वापर युग में द्रौपदी की ओर से भी सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है.

जयपुर में छठ पर उमड़ी श्रद्धा एवं आस्था (ETV Bharat Jaipur)
Offering prayers to the Sun in Amer
आमेर में सूर्य को अर्घ्य (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:गुलाबी नगरी में भी छाई छठ पर्व की छटा, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी की सूर्य उपासना

Crowd of devotees at the ghat
घाट किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat Jaipur)

इससे पहले सोमवार शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान भी बादल छाए रहे, लेकिन दीपकों की झिलमिल और लोकगीतों की स्वर लहरियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया. इस बार का छठ जयपुर के लिए सचमुच बादलों के बीच की आस्था बन गया. जहां सूरज दिखा नहीं, लेकिन हर चेहरे पर उसकी किरणों-सी श्रद्धा जरूर झलकती रही.

TAGGED:

CHHATH CELEBRATED IN JAIPUR
CHHATH FESTIVAL CONCLUDES
DEVOTEE OFFER PRAYERS TO RISING SUN
बादलों की ओट में रहे सूर्यदेव
CHHATH FESTIVAL IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इन राज्यों में आज से शुरू हो रहा SIR का दूसरा फेज, विपक्षी नेताओं के हमले शुरू

टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस तलाशेगी कुशल वक्ता व प्रवक्ता, अगले माह होगा आगाज

पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.