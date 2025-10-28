ETV Bharat / state

उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया

छठ व्रतियों ने उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्पित किया अर्घ्य .36 घंटे से चला आ रहा निर्जला उपवास तोड़ा

CHHATH FESTIVAL CONCLUDED IN RANCHI
छठ व्रतियों ने उदयाचल गामी भगवान भास्कर को अर्पित किया अर्ध्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 28, 2025 at 9:48 AM IST

2 Min Read
रांची: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत, झारखंड में श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो गया. महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के चौथे दिन यानी मंगलवार सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ, उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्ध्य देकर आराधना की और परिवार के साथ-साथ सृष्टि के लिए सुख और समृद्धि की कामना की.

सूर्य उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन (Etv Bharat)

घंटों पानी में खड़ी रही छठव्रती

उदीयमान सूर्य को अर्ध्य देने के लिए राजधानी रांची में आधी रात के बाद से ही जलाशयों के आसपास मेला जैसा नजारा देखने को मिला. दौरा सजाकर और कई व्रती गाजे बाजे के साथ छठ घाट पहुंची और घंटों पानी में खड़ी होकर भगवान में लीन होते देखी गई. आधी रात के बाद से ही समूची रांची मानो छठ घाट की ओर अपना कदम बढ़ा रही हो. परंपरागत छठ गीतों के बीच सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए दौरा में प्रसाद सजाकर छठ व्रतियों के साथ साथ, हर कदम जलाशयों -तालाबों, डैमों की ओर बढ़ते दिखे.

छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया

रांची के अरगोड़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर (बड़ा तालाब) बटन तालाब, शालीमार तालाब, हटिया डैम, हटनिया तालाब, कांके डैम, स्वर्णरेखा नदी तट के साथ-साथ शालीमार बाग में बने कृत्रिम जलाशय के साथ साथ दूसरे जलाशयों में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था और लाइटिंग के बीच छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सृष्टि के कल्याण की कामना भगवान सूर्य से की. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी, आवासीय परिसर के बाहर बने कृत्रिम तालाब और अपार्टमेंट की छतों पर भी अस्थायी जलाशय बनाकर भगवान सूर्य की उपासना की.

रांची में दिखी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था

महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में प्रशासनिक व्यवस्था कुल मिलाकर चुस्त दुरुस्त दिखी, जहां छठ पूजा समितियां लोक आस्था के इस महापर्व में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो. वही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य महकमा भी रात भर शहर में और छठ घाटों पर पूरी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते दिखा.

WORSHIP OF LORD BHASKAR
OFFERING WATER TO RISING BHASKAR
उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य
लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत
CHHATH FESTIVAL CONCLUDED IN RANCHI

