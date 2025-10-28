ETV Bharat / state

उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया

छठ व्रतियों ने उदयाचल गामी भगवान भास्कर को अर्पित किया अर्ध्य ( Etv Bharat )