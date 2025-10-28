उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हो गया
छठ व्रतियों ने उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्पित किया अर्घ्य .36 घंटे से चला आ रहा निर्जला उपवास तोड़ा
Published : October 28, 2025 at 9:48 AM IST
रांची: उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत, झारखंड में श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो गया. महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान के चौथे दिन यानी मंगलवार सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ, उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्ध्य देकर आराधना की और परिवार के साथ-साथ सृष्टि के लिए सुख और समृद्धि की कामना की.
घंटों पानी में खड़ी रही छठव्रती
उदीयमान सूर्य को अर्ध्य देने के लिए राजधानी रांची में आधी रात के बाद से ही जलाशयों के आसपास मेला जैसा नजारा देखने को मिला. दौरा सजाकर और कई व्रती गाजे बाजे के साथ छठ घाट पहुंची और घंटों पानी में खड़ी होकर भगवान में लीन होते देखी गई. आधी रात के बाद से ही समूची रांची मानो छठ घाट की ओर अपना कदम बढ़ा रही हो. परंपरागत छठ गीतों के बीच सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए दौरा में प्रसाद सजाकर छठ व्रतियों के साथ साथ, हर कदम जलाशयों -तालाबों, डैमों की ओर बढ़ते दिखे.
छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया
रांची के अरगोड़ा तालाब, विवेकानंद सरोवर (बड़ा तालाब) बटन तालाब, शालीमार तालाब, हटिया डैम, हटनिया तालाब, कांके डैम, स्वर्णरेखा नदी तट के साथ-साथ शालीमार बाग में बने कृत्रिम जलाशय के साथ साथ दूसरे जलाशयों में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन और रांची नगर निगम की ओर से विशेष सुरक्षा व्यवस्था और लाइटिंग के बीच छठव्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सृष्टि के कल्याण की कामना भगवान सूर्य से की. इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी, आवासीय परिसर के बाहर बने कृत्रिम तालाब और अपार्टमेंट की छतों पर भी अस्थायी जलाशय बनाकर भगवान सूर्य की उपासना की.
रांची में दिखी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था
महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में प्रशासनिक व्यवस्था कुल मिलाकर चुस्त दुरुस्त दिखी, जहां छठ पूजा समितियां लोक आस्था के इस महापर्व में इस बात का पूरा ख्याल रखा कि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो. वही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ स्वास्थ्य महकमा भी रात भर शहर में और छठ घाटों पर पूरी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते दिखा.
ये भी पढ़ें- अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोक गीतों से गुंजायमान हुई रांची
आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व, रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त
लोक आस्था का महापर्व छठः व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य