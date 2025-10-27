ETV Bharat / state

अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोक गीतों से गुंजायमान हुई रांची

रांची में छठ व्रतियों ने जलाशयों और तालाबों में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया.

CHHATH DEVOTEES ARRIVED AT GHATS
अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर बढ़ी रौनक (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के चार दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन आज छठव्रतियों ने राजधानी रांची के विभिन्न जलाशयों, डैम, तालाबों और स्वर्णरेखा नदी के तटों पर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया. छठव्रती दोपहर से ही राजधानी के घाटों पर पहुंचने लगे थे. परंपरागत रूप से छठव्रती केले, नारियल, घाघरा नींबू और अन्य मौसमी फल, कच्ची हल्दी आदि, मूली और घर पर बने महाप्रसाद को सजाकर जलाशयों पर पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की.

आज अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा करने के बाद, कल मंगलवार की सुबह छठव्रती उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की पूजा करेंगे. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह राजधानी रांची में सूर्योदय का समय 5:52 बजे है.

राजधानी रांची आज पारंपरिक छठ गीतों से गूंज रही है. रंग-बिरंगी डिजिटल लाइटों और आकर्षक रोशनी से जगमगाते रांची के सभी छठ घाट भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित पारंपरिक गीतों से गूंज रहे हैं. रांची के अरगोड़ा झील और बड़ा तालाब का नजारा खास है क्योंकि झीलों के किनारे स्थित सूर्य मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है. भव्य छठ महापर्व के लिए रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और छठ पूजा आयोजन समितियों ने छठ व्रत के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया है.

बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ जलाशयों और तालाबों पर एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं. जलाशयों के गहरे क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें बांस की रस्सियों और लाल रिबन से चिह्नित किया गया है. रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने परिवार के साथ हटनिया तालाब पर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जिला प्रशासन ने हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. उन्होंने रांचीवासियों से प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित रूप से छठ पर्व मनाने की अपील की. ​​प्रशासन ने कल सुबह और आज रात के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है.

TAGGED:

CHHATH PUJA
लोकआस्था का महापर्व छठ
CHHATH DEVOTEES OFFERING PRAYERS
छठ पूजा के दौरान चाक चौबंद व्यवस्था
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.