अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोक गीतों से गुंजायमान हुई रांची

रांची: रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के चार दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे दिन आज छठव्रतियों ने राजधानी रांची के विभिन्न जलाशयों, डैम, तालाबों और स्वर्णरेखा नदी के तटों पर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया. छठव्रती दोपहर से ही राजधानी के घाटों पर पहुंचने लगे थे. परंपरागत रूप से छठव्रती केले, नारियल, घाघरा नींबू और अन्य मौसमी फल, कच्ची हल्दी आदि, मूली और घर पर बने महाप्रसाद को सजाकर जलाशयों पर पहुंचे और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की.

आज अस्ताचलगामी सूर्य की पूजा करने के बाद, कल मंगलवार की सुबह छठव्रती उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की पूजा करेंगे. मौसम विज्ञान केंद्र, रांची द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह राजधानी रांची में सूर्योदय का समय 5:52 बजे है.

राजधानी रांची आज पारंपरिक छठ गीतों से गूंज रही है. रंग-बिरंगी डिजिटल लाइटों और आकर्षक रोशनी से जगमगाते रांची के सभी छठ घाट भगवान भास्कर और छठी मैया को समर्पित पारंपरिक गीतों से गूंज रहे हैं. रांची के अरगोड़ा झील और बड़ा तालाब का नजारा खास है क्योंकि झीलों के किनारे स्थित सूर्य मंदिर को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है. भव्य छठ महापर्व के लिए रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और छठ पूजा आयोजन समितियों ने छठ व्रत के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया है.

बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ जलाशयों और तालाबों पर एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं. जलाशयों के गहरे क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें बांस की रस्सियों और लाल रिबन से चिह्नित किया गया है. रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने परिवार के साथ हटनिया तालाब पर अस्ताचलगामी सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद सभी को शुभकामनाएं दीं और कहा कि जिला प्रशासन ने हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. उन्होंने रांचीवासियों से प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित रूप से छठ पर्व मनाने की अपील की. ​​प्रशासन ने कल सुबह और आज रात के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है.