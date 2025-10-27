ETV Bharat / state

आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व, रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त

रांची में कृत्रिम जलाशय बनाकर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया.

Chhath devotees offer Arghya to Lord Sun in artificial reservoir in Ranchi
कृत्रिम जलाशय में छठ पूजा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 6:38 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः आस्था, श्रद्धा और सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी रांची के घाटों पर सोमवार को अद्भुत दृश्य देखने को मिला. भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरीं, वैसे ही पूरा वातावरण ‘छठ मइया की जय’ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा. पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि, ढोलक की थाप और लोगों के उत्साह ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.

राजधानी रांची के हर बड़े छठ घाट करमटोली तालाब, रांची लेक, हरमू, स्वर्णरेखा नदी, हटिया तालाब और धुर्वा डैम, हटनिया तालाब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. वहीं, इस बार सबसे बड़ी खासियत रही कि शहर में कृत्रिम छठ घाटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई. पिछले पांच वर्षों में कृत्रिम घाटों का चलन तेजी से बढ़ा है. इस वर्ष तो सैकड़ों मोहल्लों, कॉलोनियों और अपार्टमेंट परिसरों में श्रद्धालुओं ने अपने स्तर पर तालाबनुमा कृत्रिम घाट तैयार किए.

रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त (Etv Bharat)

लोगों ने अपने घरों की छतों, आंगनों और गली-मोहल्लों में प्लास्टिक शीट, टब और जलाशय बनाकर जल संचय किया और वहीं भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कई स्थानों पर मोहल्लेवासियों ने सामूहिक रूप से कृत्रिम तालाब तैयार किए, जिनमें श्रद्धालु परिवारों ने पूरे विधि-विधान से व्रत किया. इससे जहां भीड़भाड़ वाले घाटों पर दबाव कम हुआ, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को पूजा करने में सुविधा भी मिली.

रांची के लालपुर, बरियातू, हरमू, कोकर, धुर्वा, हटिया, इटकी रोड, अरगोड़ा और रातू रोड क्षेत्रों में ऐसे कई सामूहिक कृत्रिम घाट बनाए गए. जहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में व्रत कर सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया. इन स्थानों पर स्थानीय समितियों ने साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था की थी. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

Chhath devotees offer Arghya to Lord Sun in artificial reservoir in Ranchi
कृत्रिम जलाशय में छठ करते व्रती (ETV Bharat)

महिलाओं ने व्रत के दौरान कठोर नियमों का पालन करते हुए पूरे दिन निर्जला उपवास रखा और सायंकालीन सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन होगा. इस दौरान श्रद्धालु सूर्य भगवान और छठ मइया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज में शांति की कामना करेंगे.

छठ पर्व के दौरान पूरे शहर में भक्ति और स्वच्छता का सुंदर संगम दिखाई दिया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर घाटों की सफाई, सजावट और रोशनी की व्यवस्था में सहयोग किया. कृत्रिम घाटों की बढ़ती परंपरा यह दर्शाती है कि आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं.

छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह सामूहिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का प्रतीक बन गया है. रांची में इस बार का छठ पर्व न केवल भव्यता बल्कि सामाजिक सहभागिता के नए स्वरूप के रूप में यादगार रहेगा.

इसे भी पढ़ें- अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठव्रतियों ने दिया अर्घ्य, लोक गीतों से गुंजायमान हुई रांची

इसे भी पढ़ें- लोक आस्था का महापर्व छठः व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को दिया पहला अर्घ्य

इसे भी पढ़ें- धनबाद: BCCL सीएमडी आवास पर मनाया गया छठ महापर्व, कोल कर्मियों की सुख समृद्धि की कामना

Last Updated : October 27, 2025 at 7:19 PM IST

TAGGED:

कृत्रिम छठ घाट का निर्माण
CHHATH DEVOTEES OFFER ARGHYA
ARGHYA TO LORD SUN
ARTIFICIAL RESERVOIR IN RANCHI
CHHATH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.