आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व, रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त

रांचीः आस्था, श्रद्धा और सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी रांची के घाटों पर सोमवार को अद्भुत दृश्य देखने को मिला. भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरीं, वैसे ही पूरा वातावरण ‘छठ मइया की जय’ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा. पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि, ढोलक की थाप और लोगों के उत्साह ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.

राजधानी रांची के हर बड़े छठ घाट करमटोली तालाब, रांची लेक, हरमू, स्वर्णरेखा नदी, हटिया तालाब और धुर्वा डैम, हटनिया तालाब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. वहीं, इस बार सबसे बड़ी खासियत रही कि शहर में कृत्रिम छठ घाटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई. पिछले पांच वर्षों में कृत्रिम घाटों का चलन तेजी से बढ़ा है. इस वर्ष तो सैकड़ों मोहल्लों, कॉलोनियों और अपार्टमेंट परिसरों में श्रद्धालुओं ने अपने स्तर पर तालाबनुमा कृत्रिम घाट तैयार किए.

रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त (Etv Bharat)

लोगों ने अपने घरों की छतों, आंगनों और गली-मोहल्लों में प्लास्टिक शीट, टब और जलाशय बनाकर जल संचय किया और वहीं भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कई स्थानों पर मोहल्लेवासियों ने सामूहिक रूप से कृत्रिम तालाब तैयार किए, जिनमें श्रद्धालु परिवारों ने पूरे विधि-विधान से व्रत किया. इससे जहां भीड़भाड़ वाले घाटों पर दबाव कम हुआ, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को पूजा करने में सुविधा भी मिली.

रांची के लालपुर, बरियातू, हरमू, कोकर, धुर्वा, हटिया, इटकी रोड, अरगोड़ा और रातू रोड क्षेत्रों में ऐसे कई सामूहिक कृत्रिम घाट बनाए गए. जहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में व्रत कर सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया. इन स्थानों पर स्थानीय समितियों ने साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था की थी. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.