आस्था और श्रद्धा से सराबोर छठ महापर्व, रांची में कृत्रिम घाटों पर उमड़े भक्त
रांची में कृत्रिम जलाशय बनाकर छठ व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया.
Published : October 27, 2025 at 6:38 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 7:19 PM IST
रांचीः आस्था, श्रद्धा और सूर्योपासना के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी रांची के घाटों पर सोमवार को अद्भुत दृश्य देखने को मिला. भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु घाटों पर पहुंचे. जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य ने अपनी सुनहरी किरणें बिखेरीं, वैसे ही पूरा वातावरण ‘छठ मइया की जय’ के जयघोष से गुंजायमान हो उठा. पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि, ढोलक की थाप और लोगों के उत्साह ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.
राजधानी रांची के हर बड़े छठ घाट करमटोली तालाब, रांची लेक, हरमू, स्वर्णरेखा नदी, हटिया तालाब और धुर्वा डैम, हटनिया तालाब में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. वहीं, इस बार सबसे बड़ी खासियत रही कि शहर में कृत्रिम छठ घाटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई. पिछले पांच वर्षों में कृत्रिम घाटों का चलन तेजी से बढ़ा है. इस वर्ष तो सैकड़ों मोहल्लों, कॉलोनियों और अपार्टमेंट परिसरों में श्रद्धालुओं ने अपने स्तर पर तालाबनुमा कृत्रिम घाट तैयार किए.
लोगों ने अपने घरों की छतों, आंगनों और गली-मोहल्लों में प्लास्टिक शीट, टब और जलाशय बनाकर जल संचय किया और वहीं भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कई स्थानों पर मोहल्लेवासियों ने सामूहिक रूप से कृत्रिम तालाब तैयार किए, जिनमें श्रद्धालु परिवारों ने पूरे विधि-विधान से व्रत किया. इससे जहां भीड़भाड़ वाले घाटों पर दबाव कम हुआ, वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों को पूजा करने में सुविधा भी मिली.
रांची के लालपुर, बरियातू, हरमू, कोकर, धुर्वा, हटिया, इटकी रोड, अरगोड़ा और रातू रोड क्षेत्रों में ऐसे कई सामूहिक कृत्रिम घाट बनाए गए. जहां महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में व्रत कर सूर्य देव को पहला अर्घ्य दिया. इन स्थानों पर स्थानीय समितियों ने साफ-सफाई, सुरक्षा और रोशनी की व्यवस्था की थी. प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.
महिलाओं ने व्रत के दौरान कठोर नियमों का पालन करते हुए पूरे दिन निर्जला उपवास रखा और सायंकालीन सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. मंगलवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व का समापन होगा. इस दौरान श्रद्धालु सूर्य भगवान और छठ मइया से परिवार की सुख-समृद्धि, संतान की दीर्घायु और समाज में शांति की कामना करेंगे.
छठ पर्व के दौरान पूरे शहर में भक्ति और स्वच्छता का सुंदर संगम दिखाई दिया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने मिलकर घाटों की सफाई, सजावट और रोशनी की व्यवस्था में सहयोग किया. कृत्रिम घाटों की बढ़ती परंपरा यह दर्शाती है कि आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों और परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं.
छठ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह सामूहिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का प्रतीक बन गया है. रांची में इस बार का छठ पर्व न केवल भव्यता बल्कि सामाजिक सहभागिता के नए स्वरूप के रूप में यादगार रहेगा.
