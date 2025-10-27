ETV Bharat / state

अर्घ्य देने पहुंची व्रती, पानी में डूबकी लगाते ही निकल गये प्राण!

हजारीबाग में नदी घाट पर छठ व्रती की मौत हो गयी.

Chhath devotee died while bathing in pond in Hazaribag
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
हजारीबागः जिला के केरेडारी थाना अंतर्गत गांव में दिल दहलाने वाली घटना घटी है. छठ पूजा कर रही एक महिला की अचानक मौत हो गई. जैसे ही वह अर्घ्य देने के लिए नदी में डूबकी लगाई और उनकी जान चली गई.

केरेडारी थाना अंतर्गत बेंगवरी गांव के छठ पूजा घाट पर महिला परवैतिन मम्पी कुमारी (पिता बुधन साव) की नदी में अचानक से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी. ये महिला छठ पूजा व्रती थी, जिसने घाट पर आकर जैसे ही नदी में डूबकी लगाई अचानक से बेहोश हो गयी.

इसके बाद तत्काल एंबुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया परंतु बचाया नहीं जा सका. महिला की मौत की सूचना से लोग स्तब्ध हो गए. छठ व्रती की मौत से लोगों में शोक की लहर फैल गयी. परिजनों ने बताया कि वह घर से भली-भांति निकली थी. रविवार को भी उसकी तबीयत अच्छी थी. अचानक कैसे यह घटना घट गई या समझ के परे है.

खरना के दिन प्रसाद लेने के लिए लोग पहुंचे थे. देर रात तक सभी बैठकर बातचीत भी की. सुबह ठेकुआ का प्रसाद भी बनाया और घाट आने की तैयारी चल रही थी. उस वक्त भी परवैतिन ने किसी भी तरह का शिकायत नहीं की लेकिन जैसे ही छठ घाट पहुंची और एक डूबकी लगाई और बेहोश हो गई. लोगों को समझ नहीं आया और आननफानन में अस्पताल लाया गया. डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

केरेडारी थाना प्रभारी ने बताया कि महिला अपने मायके में पूजा करने के लिए आई थी. उसकी शादी हजारीबाग के कटकमदाग प्रखंड में हुई थी. परिजन पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं है. शव को मृतक के घर लाया गया है. ऐसा लगता है कि किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हुई है. दुखद बात यह है कि रविवार को ही केरेडारी में ही दो बच्चियों की मौत हुई थी. दो दिनों में यह तीसरी मौत है.

