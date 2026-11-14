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छठ महापर्व: दूसरे दिन कन्हर नदी घाट पर आस्था का सैलाब, खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

बलरामपुर में कन्हर नदी पर खरना का खीर प्रसाद ग्रहण किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर: जिले में छठ महापर्व के दूसरे दिन कन्हर नदी पर आस्था का सैलाब दिखा. दूसरे दिन की रस्म खरना के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं कन्हर नदी छठ घाट पहुंचीं. यहां स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर नदी के पवित्र जल से खरना का खीर प्रसाद बना प्रसाद ग्रहण किया.