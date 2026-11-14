छठ महापर्व: दूसरे दिन कन्हर नदी घाट पर आस्था का सैलाब, खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू
दूसरे दिन खरना पर छठ घाट पर जुटी व्रती महिलाएं, बलरामपुर में कन्हर नदी पर खरना का खीर प्रसाद ग्रहण किया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 9:04 PM IST
बलरामपुर: जिले में छठ महापर्व के दूसरे दिन कन्हर नदी पर आस्था का सैलाब दिखा. दूसरे दिन की रस्म खरना के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं कन्हर नदी छठ घाट पहुंचीं. यहां स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर नदी के पवित्र जल से खरना का खीर प्रसाद बना प्रसाद ग्रहण किया.
अब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू
छठ व्रती महिलाओं ने बताया कि छठ पूजा का महत्व इतना विशेष है कि जगह जगह सभी लोग छठ पूजा व्रत करते हैं. श्रद्धालु उमड़ते हैं. इस पूजा को हमारे भारत देश सहित पूरे विश्व में मनाया जा रहा है. एक महिला ने कहा कि आज कन्हर नदी में स्नान कर भगवान को अर्घ्य देने के बाद नदी का जल लेकर घर लौट रहे हैं. इसी जल से आज मिट्टी के चूल्हे पर खरना का खीर प्रसाद बनाया जाएगा और फिर प्रसाद ग्रहण कर अगले 36 घंटे तक निर्जला व्रत शुरू होगा.
जो भी इस छठ पूजा को श्रद्धा के साथ तीन दिनों तक उपवास किया जाता है छठी मैया सभी की विनती सुनती हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं.- शांति कश्यप, छठ व्रती महिला
चार दिवसीय महापर्व का सोमवार को होगा समापन
छठ पूजा की विधि में पहले दिन नहाए खाए होता है, जिसमें चने की दाल, लौकी-सब्जी घी से बनी होती है उसका भोजन किया जाता है. दूसरे दिन खरना रस्म पर खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं. अब सोमवार सुबह उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर इस चार दिवसीय महापर्व का समापन होगा.