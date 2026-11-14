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केला, नारियल, गन्ना.. छठी मईया के दउरा में सजने वाले हर फल के पीछे छिपी है आस्था और परंपरा

छठ में फलों का विशेष महत्व ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: लोक आस्था का महापर्व छठ केवल सूर्यदेव और छठी मईया की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, शुद्धता, समर्पण और सनातन परंपराओं का भी प्रतीक है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इस दौरान सूप और दउरा में सजाए जाने वाले फल, फूल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का विशेष महत्व होता है. छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रत्येक फल के पीछे धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक संदेश छिपा है.

छठ में फलों का विशेष महत्व

मान्यता है कि भगवान को फल अर्पित करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फल अर्पित करने का संबंध मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी प्रचलित है, "फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्. तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः संति मनोरथाः"