केला, नारियल, गन्ना.. छठी मईया के दउरा में सजने वाले हर फल के पीछे छिपी है आस्था और परंपरा
Chhath 2026: छठ में हर फल का विशेष महत्व है. जानते हैं कि छठी मईया के दउरा में कौन-कौन से फल सजते हैं? रिपोर्ट-विवेक कुमार
Published : November 14, 2026 at 8:12 AM IST
मुजफ्फरपुर: लोक आस्था का महापर्व छठ केवल सूर्यदेव और छठी मईया की उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, शुद्धता, समर्पण और सनातन परंपराओं का भी प्रतीक है. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती पूरी निष्ठा और पवित्रता के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इस दौरान सूप और दउरा में सजाए जाने वाले फल, फूल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का विशेष महत्व होता है. छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रत्येक फल के पीछे धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक संदेश छिपा है.
छठ में फलों का विशेष महत्व
मान्यता है कि भगवान को फल अर्पित करने से मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, फल अर्पित करने का संबंध मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मकता से जुड़ा हुआ है। इस संदर्भ में एक श्लोक भी प्रचलित है, "फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्. तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णाः संति मनोरथाः"
इसका भावार्थ है कि भगवान को फल अर्पित करने से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान को फल समर्पित करना अपनी श्रद्धा, संकल्प और प्रकृति से प्राप्त उपहारों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करने का भाव है. इसे रोग-शोक से मुक्ति और सुख-समृद्धि की कामना से भी जोड़कर देखा जाता है.
मुजफ्फरपुर के बालूघाट राम जानकी मठ से जुड़े आचार्य डॉ. रंजीत नारायण तिवारी कहते हैं कि छठ पूजा में अर्घ्य के दौरान फलों को अर्पित करने के पीछे गहरी धार्मिक मान्यता है. फल भगवान को समर्पित करने का अर्थ केवल पूजा सामग्री चढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और मनोकामनाओं को उनके चरणों में अर्पित करना है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, फल अर्पित करने से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं.
केले के घौद के बिना प्रसाद अधूरा
छठ पूजा के प्रसाद में केले का विशेष स्थान है. आमतौर पर व्रती अर्घ्य के लिए सूप में केले का पूरा घौद यानी गुच्छा रखते हैं. इसे काटकर या अलग-अलग करके चढ़ाने के बजाय साबुत रूप में अर्पित करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, केला समृद्धि, वंश वृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है. केले के पौधे की विशेषता है कि एक पौधे से कई नए पौधे तैयार होते हैं और इसका विस्तार लगातार होता रहता है. इसी प्राकृतिक स्वरूप को वंश वृद्धि और परिवार की उन्नति से जोड़कर देखा जाता है.
धार्मिक मान्यताओं में केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास माना जाता है. इसलिए पूजा-पाठ में भी केले का विशेष महत्व है. छठ के अर्घ्य में केले का पूरा घौद अर्पित करने के पीछे पूर्णता और परिवार की खुशहाली की कामना का भाव जुड़ा हुआ है.
नारियल: पवित्रता और समर्पण का प्रतीक
छठ पूजा के सूप में नारियल का भी विशेष स्थान है. धार्मिक परंपराओं में नारियल को पवित्रता, शुभता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. पूजा में इसे भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है. नारियल का कठोर बाहरी आवरण और अंदर का स्वच्छ भाग भी आध्यात्मिक रूप से पवित्रता और समर्पण के भाव से जोड़ा जाता है.
सेब और मौसमी फलों से अच्छे स्वास्थ्य की कामना
छठ पूजा के सूप में सेब सहित कई तरह के मौसमी फल भी शामिल किए जाते हैं. सेब को अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना के साथ भगवान को अर्पित किया जाता है. पूजा के बाद इन फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है और परिवार तथा आसपास के लोगों के बीच वितरित किया जाता है.
छठ पूजा की एक खास विशेषता यह है कि इसमें किसी एक विशेष फल तक प्रसाद सीमित नहीं रहता. जिस मौसम में जो फल उपलब्ध होते हैं, उन्हें श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है. सेब, केला, खजूर और अन्य मौसमी फलों के साथ क्षेत्रीय उपज को भी सूप में स्थान दिया जाता है.
गन्ना मिठास और कृषि समृद्धि का प्रतीक
छठ पूजा में गन्ने का भी विशेष महत्व है. इसे मिठास, खुशहाली और कृषि समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. कई जगहों पर गन्ने से छठ घाट पर मंडप बनाया जाता है. व्रती इसी मंडप के नीचे पूजा-अर्चना करते हैं. गन्ना खेतों में किसानों की मेहनत और प्रकृति की उपज का प्रतीक भी है.
सिंघाड़ा, अमरूद और अन्य फलों का भी है महत्व
छठ के प्रसाद में सिंघाड़ा, अमरूद, शरीफा, नींबू और मौसमी जैसे फल भी शामिल किए जाते हैं. सिंघाड़ा एक मौसमी जलीय फल है, जिसे प्रकृति की उपज के रूप में अर्पित किया जाता है. वहीं अमरूद और अन्य मौसमी फल भी सूर्यदेव को समर्पित किए जाते हैं. इन फलों को चढ़ाने के पीछे प्रकृति से प्राप्त उपहारों के प्रति आभार और श्रद्धा का भाव जुड़ा हुआ है.
अदरक और औषधीय गुणों वाली प्राकृतिक चीजें
छठ पूजा में केवल मीठे और सामान्य फल ही नहीं, बल्कि अदरक जैसी प्राकृतिक और औषधीय गुणों से भरपूर चीजों को भी प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है. अदरक का इस्तेमाल भारतीय खानपान और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में लंबे समय से होता रहा है. छठ के प्रसाद में ऐसी चीजों को शामिल करना प्रकृति की विविधता और उसके उपहारों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करता है.
"केले का घौद समृद्धि और वंश वृद्धि का प्रतीक है. इसे साबुत रूप में चढ़ाने की परंपरा पूर्णता और खुशहाली की कामना से जुड़ी हुई है. वहीं सेब को अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ अर्पित किया जाता है. इस ऋतु में उपलब्ध सभी मौसमी फल और खजूर आदि को भी प्रसाद में शामिल किया जाता है. अदरक जैसी औषधीय गुणों वाली प्राकृतिक चीजें भी प्रकृति के स्वरूप और उसकी समृद्धि को दर्शाती हैं."- डॉ. रंजीत नारायण तिवारी, आचार्य, बालूघाट राम जानकी मठ, मुजफ्फरपुर
क्या कहते हैं जानकार?
वहीं, बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय बाबा के अनुसार, छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले फल हमारी धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े हुए हैं. सूप और दउरा में मौसमी फल, नारियल, केला, गन्ना और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों को शामिल करने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. इन सामग्रियों के माध्यम से श्रद्धालु भगवान सूर्य के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली की कामना करते हैं.
प्रकृति और कृषि संस्कृति से भी जुड़ा है छठ महापर्व
छठ पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्राकृतिक उपज को विशेष महत्व दिया जाता है. खेतों में तैयार अनाज, बागानों में उगे फल और धरती से प्राप्त अन्य उत्पाद पूजा की सामग्री बनते हैं. यही वजह है कि छठ को प्रकृति और कृषि संस्कृति से जुड़ा हुआ महापर्व भी कहा जाता है.
सूप और दउरा में फल सजाने की परंपरा किसानों की मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम भी है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने के दौरान व्रती जल, फल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों के माध्यम से जीवन के आधार सूर्य, जल, धरती और प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं.
आस्था के साथ जीवन का संदेश भी देती है छठ
छठ महापर्व में फल अर्पित करने की परंपरा हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति से प्राप्त हर वस्तु अनमोल है. केले के घौद से परिवार की समृद्धि, सेब से अच्छे स्वास्थ्य, गन्ने से मिठास और मौसमी फलों से प्रकृति की विविधता का संदेश जुड़ा हुआ है.
"छठ के अर्घ्य में चढ़ाए जाने वाले फल केवल पूजा की सामग्री नहीं हैं, बल्कि इनके माध्यम से परिवार की खुशहाली, निरोगी जीवन, वंश वृद्धि और समृद्धि की कामना की जाती है. यही कारण है कि लोक आस्था के इस महापर्व में सूप और दउरा में सजाए गए हर फल का अपना विशेष स्थान है."- विनय बाबा, प्रधान पुजारी, बाबा गरीबनाथ मंदिर
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