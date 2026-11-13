छठ में सदियों पुरानी परंपरा है ओरी धान के चावल से खीर बनाने की परंपरा, जानें खासियत
Chhath 2026: बिहार में छठ पर ओरी धान के चावल से खरना की खीर तैयार करने की परंपरा आज भी कायम है. रिपोर्ट- सरताज अहमद
Published : November 13, 2026 at 7:37 AM IST
गया: हर तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक है. देश दुनिया में रहने वाले बिहार के लोग अपने घर पहुंचकर परंपराओं और मान्यताओं के साथ छठ की तैयारी में लगे हैं. पूरी आस्था शुद्धता पवित्रता से छठ वृत्तियों के घरों में खरना की भी तैयारियां चल रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखा जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों की इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा ओरी के धान से खरना का प्रसाद भी तैयार करना होता है. ओरी धान के चावल और गुड़ से खरना की खीर तैयार होती है.
ओरी धान की बालियां चुनती हैं महिलाएं
शहरी परिवेश में खुद से खेतों में जाकर धान की बालियां चुनकर उससे चावल तैयार करने की परंपरा विलुप्त हो चुकी है लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी ये परंपरा जीवित हैं. ग्रामीण महिलाएं बाजार से चावल खरीदने के बजाय खुद खेतों में जाकर धान की बालियां चुनती हैं और उनसे पारंपरिक तरीके से चावल तैयार करती हैं, जो खरना के प्रसाद में उपयोग होता है.
क्या होता है ओरी धान?
ओरी धान सामान्य धान से अलग किस्म का माना जाता है, क्योंकि यह खेत में धान की लगी फसल में सबसे पहले पककर तैयार होती है. आकार में भी सामान्य धान की अपेक्षा में बड़ा दिखाई देता है. गया के इमामगंज की कैली देवी कहती हैं कि ग्रामीण परिवेश में छठ के दौरान ओरी धान का उपयोग करना काफी शुद्ध माना जाता है.
"ओरी धान को हमलोग शुद्ध और पवित्र मानते हैं. इसलिए छठ के समय खरना के प्रसाद बनाने में इसी से तैयार चावल का उपयोग करते हैं. छठ व्रती इस धान को खुद से ही खेत से लाती हैं और उससे चावल तैयार कर खीर प्रसाद के लिए बनाती हैं."- कैली देवी, छठ व्रती
ओरी बिना लगाए भी होता है पैदा
किसान बिन्देश्वरी यादव बताते हैं कि ओरी धान की पैदावार बीज की बुवाई से भी होती है और बिना बुवाई के भी होती है. बिना बुवाई वाले धान बीज का ओरी आहर में खुद-बखुद हो जाता है, जो अन्य धनों के तैयार होने से पहले तैयार हो जाता है. हालांकि इस की मात्रा बहुत कम होती है. जहां पर होता है, वहां पर सिर्फ लोग छठ या फिर उसे गरम कर ढेकी में कूटकर खाते हैं. छठ में खेती वाले ओरी धान का सब से ज्यादा उपयोग होता है.
सूर्य की पड़ती है पहली किरण
एक छठ व्रती आभा कुमारी सिन्हा कहती हैं कि ओरी धान से चावल तैयार करने की परंपरा अपने पुरखों से देख रही हैं. जब उनकी दादी छठ करती थीं, तब वो खेत में उनके साथ जा कर ओरी धान लाती थीं. ओरी धान उसे कहा जाता है, जो खेत में धान की डंडियों सब से पहले धान फूटता है. यानी कि उसकी कली टहनी अन्य धान की डांटी से पहले सूर्य की किरण पड़ती है. इसलिए वो सब से पहले पकता भी है.
"छठ व्रती पकी हुई उन्हीं बालियों को खेतों से लगी हुई फसल से चुनकर घर लाती हैं और इसके बाद उसे उन्हें एक दिन धूप में सुखा कर पीट ती हैं, फिर इसे ओखली या ढेकी में कूटकर चावल निकाला जाता है, इस पूरी प्रक्रिया में शुद्धता और परंपरागत तरीके का विशेष ध्यान रखा जाता है."- आभा कुमारी सिन्हा, छठ व्रती
लोक मान्यताओं में ओरी धान
कुंती देवी कहती हैं कि ओरी धान से खरना का प्रसाद बनाने की परंपरा उनके परिवार के पूर्वजों से चली आर ही है. ओरी धान के चावल से ही खरना का प्रसाद बनाया जाता है. वह भी इस वर्ष छठ व्रत कर रही हैं और खुद खेतों में जाकर ओरी की बालियां चुनकर लाई हैं. इस परंपरा को निभाना उनके लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों की सीख और संस्कारों को आगे बढ़ाना भी है.
"हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि आज हजारों साल पहले भी इसी तरह ओरी धान से खरना के लिए चावल तैयार किया जाता था, तब तो मील और अन्य चीजों का जन्म भी नहीं हुआ था. इससे शुद्ध मार्केट में चावल नहीं हो सकता है. खुद से चावल तैयार करने से शुद्धता और पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है, नहा धोकर ही खेत में इसे लाने के लिए जाते हैं."- कुंती देवी, छठ व्रती
इसी चावल से बनती है खरना की खीर
छठ व्रत की शुरुआत नहाय खाय से होती है. इसके अगले दिन खरना का विधान होता है. इस दिन छठ व्रती पूरे नियम और निष्ठा के साथ पूजा करती हैं. ओरी के धान से तैयार चावल, गाय के दूध और गुड़ से खीर बनती है, जो कि इसका काफी महत्व है. ये खीर विशेष प्रसाद के रूप में होती है और इसका अपना विशेष महत्व होता है.
ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस प्रसाद के लिए खुद से खेत से लेकर घर तक खुद तैयार करती हैं. ओरी के धान से चावल बनाने तक की प्रक्रिया 2 से 3 दिन का समय लगता है. इस में खेत से लाने से लेकर उसे सुखाने और फिर उसको पीट कर ओखली में तैयार करने तक की प्रक्रिया शामिल होती है.
छठ से खेती किसानी का जुड़ाव
छठ महापर्व का खेती किसानी से भी सीधा जुड़ाव माना जा सकता है. इमामगंज के कमलेश प्रसाद कहते हैं हैं कि आज वर्तमान में संसाधन बढ़े हैं तो लोगों की व्यस्तता भी बढ़ी है. अब लोग 5 -6 दिनों के अंदर ही सारी तैयारी कर लेते हैं लेकिन हमारे वक्त में यानी के 40 वर्षों पूर्व छठ महापर्व जिनके घरों में होते थे, वो 6 महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते थे अदरक से लेकर धान और सब्जी सभी अपने खेत में खुद से उपजाते थे, ताकि इस पर्व के लिए पूरी चीजें खुद से शुद्धता के साथ कर सकें.
"धान की बालियां चुनने से लेकर चावल तैयार करने तक की प्रक्रिया ग्रामीण जीवन और खेती किसानी से छठ के गहरे जुड़ाव को दर्शाती है. आधुनिकता के बावजूद ग्रामीण महिलाएं इस परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभा रही हैं. इससे नई पीढ़ी को भी स्थानीय कृषि विरासत और पारंपरिक खानपान की जानकारी मिल रही है, ये एक अच्छी और मन को शांति देने वाली प्रक्रिया कही जा सकती है."- कमलेश प्रसाद, किसान
'नई फसल नहीं होती है जूठी'
पंडित रतन लाल कहते हैं, 'ओरी धान के चावल से खीर बनाने को लेकर मान्यताएं हैं कि खेत में लगी नई फसल जूठी नहीं होती है. यही वजह है सदियों से छठ वृत्तियों के द्वारा धान की नई फसल सबसे पहले सूर्य देव और छठी मईया को अर्पित किया जाता है. ओरी धान से खरना का प्रसाद तैयार करना शुद्धता प्राकृतिक के प्रति आभार और सदियों पुराने लोक परंपराओं का प्रतीक भी माना जाता है. नई फसल सूर्य देव और छठी मईया को अर्पित किया जाता है.'
छठी मईया की कृपा से संतान की प्राप्ति
मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता छठी भगवान भास्कर (सूर्य) की बहन हैं. इसलिए सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मईया को प्रसन्न करते हैं. वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यानी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है. वैसे छठी मईया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि छठ पर्व संतान के लिए होता है. जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई, वह छठ का व्रत रखते हैं. बाकी सभी अपने बच्चों के सुख-शांति के लिए भी छठ मानते हैं.
"मैंने जब संतान होने की मनोकामना की थी, तब पहली बार छठ महापर्व के लिए खरना का प्रसाद अपनी सास के बताए हुए अनुसार खेत से ओरी का धान लाया था, उसे सुखा कर चावल तैयार किया और उसी से प्रसाद बनाया था. मुझे संतान भी हुई और आज भी मैं ओरी के धान से चावल तैयार करती हूं."- सीता देवी, छठ व्रती
कब है महापर्व छठ?
शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ की शुरुआत होगी. दूसरे दिन यानी शनिवार को खरना होगा. रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व का समापन हो जाएगा.
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