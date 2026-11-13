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छठ में सदियों पुरानी परंपरा है ओरी धान के चावल से खीर बनाने की परंपरा, जानें खासियत

ओरी धान के चावल की खीर ( ETV Bharat )

गया: हर तरफ लोक आस्था के महापर्व छठ की रौनक है. देश दुनिया में रहने वाले बिहार के लोग अपने घर पहुंचकर परंपराओं और मान्यताओं के साथ छठ की तैयारी में लगे हैं. पूरी आस्था शुद्धता पवित्रता से छठ वृत्तियों के घरों में खरना की भी तैयारियां चल रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी जीवित रखा जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों की इन्हीं परंपराओं में एक परंपरा ओरी के धान से खरना का प्रसाद भी तैयार करना होता है. ओरी धान के चावल और गुड़ से खरना की खीर तैयार होती है.

ओरी धान की बालियां चुनती हैं महिलाएं

शहरी परिवेश में खुद से खेतों में जाकर धान की बालियां चुनकर उससे चावल तैयार करने की परंपरा विलुप्त हो चुकी है लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी ये परंपरा जीवित हैं. ग्रामीण महिलाएं बाजार से चावल खरीदने के बजाय खुद खेतों में जाकर धान की बालियां चुनती हैं और उनसे पारंपरिक तरीके से चावल तैयार करती हैं, जो खरना के प्रसाद में उपयोग होता है.