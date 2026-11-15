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सदियों से छठ पूजा में डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य, जानें इसका महत्व

क्यों डूबते सूर्य को दिया जाता है अर्घ्य ( ETV Bharat )

पटना: छठ महापर्व , आस्था, श्रद्धा, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का ऐसा पर्व, जिसमें भगवान सूर्य की उपासना के साथ जीवन के गहरे संदेश भी छिपे हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में हर अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है. नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, संध्या अर्घ्य और फिर उषा अर्घ्य तक चलने वाली पूजा में सबसे खास होता है.

तीसरे दिन (15 नवंबर) का संध्या अर्घ्य दिया जाएगा. इस दिन व्रती नदी, तालाब और सरोवरों के किनारे पहुंचकर अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. इसके बाद अगली सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है.

बिहार के प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य का समय

लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दो दिनों में 15 नवंबर 2026 (रविवार) को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर (सोमवार) को उषा अर्घ्य दिया जाएगा. राजधानी पटना में 15 नवंबर को शाम 05:01 बजे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. गया में संध्या अर्घ्य शाम 05:03 बजे, मुजफ्फरपुर में शाम 04:59 बजे अर्घ्य दिया जाएगा.

वहीं भागलपुर में शाम 04:54 बजे, जबकि पूर्णिया में शाम 04:51 बजे अर्घ्य दिया जाएगा. वहीं किशनगंज में शाम 04:49 बजे और भभुआ में शाम 05:08 बजे सूर्यास्त होगा. अलग-अलग जिलों में भौगोलिक स्थिति के कारण समय में यह अंतर देखने को मिलेगा.

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डूबते सूर्य के साथ देवी प्रत्यूषा की भी होती है आराधना

आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि संध्या अर्घ्य का संबंध केवल भगवान सूर्य की पूजा से नहीं, बल्कि सूर्य की शक्ति और उनकी पत्नी देवी प्रत्यूषा की उपासना से भी जुड़ा हुआ है. धार्मिक मान्यता के अनुसार संध्या काल में सूर्य की अंतिम किरणों के साथ देवी प्रत्यूषा की आराधना की जाती है. इसलिए छठ महापर्व में शाम के समय दिया जाने वाला अर्घ्य विशेष महत्व रखता है.

"संध्या के समय जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाते हैं, उस समय उनकी उपासना देवी प्रत्यूषा के साथ की जाती है. इस दौरान व्रती सूर्य देव और उनकी शक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं. मान्यता है कि इस पूजा से परिवार में सुख-समृद्धि आती है, धन-धान्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं. संतान की सुख-समृद्धि, परिवार की मंगलकामना और आरोग्य के लिए भी श्रद्धालु पूरी निष्ठा के साथ संध्या अर्घ्य देते हैं."- आचार्य गोलू पांडे, ज्योतिषाचार्य

डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा (ETV Bharat)

डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा

आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि छठ महापर्व केवल भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन जीने की एक बड़ी सीख भी देता है. आमतौर पर दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है. जब कोई व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर होता है, तब हर कोई उसका सम्मान करता है, लेकिन छठ की परंपरा हमें डूबते हुए सूर्य का भी सम्मान करना सिखाती है.

उनके अनुसार, सूर्य पूरे दिन संसार को प्रकाश देते हैं. अपनी ऊर्जा से पूरी सृष्टि को जीवन प्रदान करते हैं और जब दिन समाप्त होने पर वे अस्ताचल की ओर लौटते हैं, तब भी श्रद्धालु उन्हें उतनी ही श्रद्धा से प्रणाम करते हैं. यह हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है कि वह केवल उन्नति करने वाले व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि कठिन समय से गुजर रहे व्यक्ति का भी सम्मान करना सिखाती है.

आचार्य गोलू पांडे का कहना है कि छठ की यह परंपरा हमें गिरते हुए व्यक्ति को उठाने, झुके हुए का सम्मान करने और जीवन के हर पड़ाव को स्वीकार करने की प्रेरणा देती है. जिस तरह सूर्य के उदय होने पर उनका स्वागत किया जाता है, उसी तरह उनके अस्त होने पर भी उन्हें श्रद्धापूर्वक विदाई दी जाती है. यही छठ महापर्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है.

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क्या है संध्या अर्घ्य की परंपरा?

छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को संध्या अर्घ्य दिया जाता है. खरना के बाद व्रती लगभग 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं. इसके बाद पूरे दिन घरों में छठ का प्रसाद तैयार किया जाता है. शाम होते ही परिवार के सदस्य पूजा की सामग्री से सजे दउरा और सूप लेकर घाटों की ओर निकलते हैं.

घाट पर पहुंचने के बाद व्रती स्नान करते हैं और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य देते हैं. इस दौरान बांस के सूप में रखे प्रसाद और फलों को सूर्य देव के सामने अर्पित किया जाता है. परिवार के सदस्य लोटे से जल और दूध की धार अर्पित करते हैं. कई स्थानों पर गंगाजल और दूध से अर्घ्य देने की परंपरा भी निभाई जाती है.

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गंगाजल और दूध का विशेष महत्व

आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि संध्या अर्घ्य में गंगाजल और दूध का विशेष महत्व है. व्रती अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पूजा की सामग्री तैयार करते हैं. किसी परिवार में चांदी का सूप रखने की परंपरा होती है, तो कोई बांस के पारंपरिक सूप में ही भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है. छठी मईया से मनोकामना पूरी होने का संकल्प लेने वाले श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार विशेष सामग्री भी अर्पित करते हैं.

36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास (ETV Bharat)

सूप में कौन-कौन से फल चढ़ाए जाते हैं?

छठ पूजा में बांस से बने सूप और दउरा का विशेष महत्व होता है. सूप में तरह-तरह के मौसमी फल, पारंपरिक प्रसाद और पूजन सामग्री सजाई जाती है. इसमें केला, नारियल, सेब, नारंगी, सिंघाड़ा, शरीफा, गन्ना और अन्य मौसमी फल शामिल किए जाते हैं. इसके अलावा शकरकंद, मूली और अदरक जैसे फल-सब्जियां भी कई परिवारों की पूजा सामग्री का हिस्सा होती हैं.

आचार्य गोलू पांडे बताते हैं कि भगवान सूर्य को प्रिय माने जाने वाले फलों को सूप में विशेष रूप से स्थान दिया जाता है. इसमें नारियल, केला, सेब, नारंगी, सिंघाड़ा और मौसमी फल शामिल होते हैं. गन्ना भी पूजा में विशेष स्थान रखता है। इसके साथ गेहूं के आटे और गुड़ से तैयार ठेकुआ तथा चावल के आटे से बने प्रसाद को भी सूप में सजाया जाता है.

सूप में केवल फल ही नहीं रखे जाते, बल्कि पूजा की अन्य सामग्रियां भी शामिल होती हैं. इसमें पांच सुपारी, जनेऊ, धोती और अन्य पूजन सामग्री रखकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया जाता है. अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में सामग्री की संख्या और सजावट में थोड़ा अंतर हो सकता है. लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही होता है, पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ छठी मईया और सूर्य देव की आराधना करना.

सूर्य की उपासना करतीं व्रती (ETV Bharat)

कोसी भरने की परंपरा

संध्या अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती अपने घर लौटते हैं. वहीं कई श्रद्धालु घाट पर ही रुक जाते हैं. संध्या अर्घ्य के बाद छठ महापर्व की एक और महत्वपूर्ण परंपरा शुरू होती है, जिसे कोसी भरना कहा जाता है. बिहार और झारखंड के कई इलाकों में कोसी भरने की विशेष परंपरा है.