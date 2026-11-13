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Chhath Puja in Jharkhand Jails: सलाखों के पीछे छठी मैया की आस्था, झारखंड की जेलों में 85 बंदी कर रहे महापर्व, प्रशासन ने किए खास इंतजाम

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रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि जेल की ऊंची चारदीवारी और सलाखें भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही हैं. अपनों से दूर रहने के बावजूद झारखंड की विभिन्न जेलों में बंद 85 बंदी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ महापर्व कर रहे हैं. इनमें 36 महिला और 49 पुरुष बंदी शामिल हैं. जेल परिसर के भीतर ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की जा रही है.

जेल प्रशासन ने किए पूजा और सुरक्षा के खास इंतजाम