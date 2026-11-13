Chhath Puja in Jharkhand Jails: सलाखों के पीछे छठी मैया की आस्था, झारखंड की जेलों में 85 बंदी कर रहे महापर्व, प्रशासन ने किए खास इंतजाम
Jharkhand Chhath Puja 2026: लोक आस्था का महापर्व छठ झारखंड की जेलों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार
Published : November 13, 2026 at 1:39 PM IST
रांची: लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ऐसी है कि जेल की ऊंची चारदीवारी और सलाखें भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक पा रही हैं. अपनों से दूर रहने के बावजूद झारखंड की विभिन्न जेलों में बंद 85 बंदी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ महापर्व कर रहे हैं. इनमें 36 महिला और 49 पुरुष बंदी शामिल हैं. जेल परिसर के भीतर ही पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना की जा रही है.
जेल प्रशासन ने किए पूजा और सुरक्षा के खास इंतजाम
झारखंड के जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि बंदियों की धार्मिक आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है. जेलों के अंदर साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, रोशनी और कृत्रिम पूजा स्थल (अर्घ्य के लिए जल कुंड) तैयार किए गए हैं. इसके साथ ही व्रती बंदियों को प्रशासन की ओर से पूजन सामग्री, फल, नैवेद्य और नए वस्त्र भी उपलब्ध कराए गए हैं. पर्व के दौरान जेल में सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.
बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सबसे अधिक 18 व्रती
राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में सबसे अधिक 18 बंदी छठ महापर्व कर रहे हैं, जिनमें 9 महिला और 9 पुरुष बंदी शामिल हैं. राज्य की अन्य केंद्रीय जेलों का विवरण इस प्रकार है:
- लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा (हजारीबाग): 5 महिला और 6 पुरुष (कुल 11 बंदी)
- मेदिनीनगर केंद्रीय कारा: 5 महिला और 3 पुरुष (कुल 8 बंदी)
- दुमका केंद्रीय कारा: 1 महिला और 4 पुरुष (कुल 5 बंदी)
- घाघीडीह केंद्रीय कारा (जमशेदपुर): 1 महिला बंदी
धनबाद, गढ़वा और अन्य मंडल काराओं में भी छठ की रौनक
केंद्रीय काराओं के अलावा राज्य की कई मंडल और उपकाराओं में भी छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं. गढ़वा मंडल कारा में 9 महिला और 6 पुरुष समेत कुल 15 बंदी व्रत कर रहे हैं. वहीं, धनबाद मंडल कारा में 3 महिला और 6 पुरुष बंदी छठ पूजा में शामिल हैं. इसके अलावा गिरिडीह मंडल कारा में 8 पुरुष, साहेबगंज मंडल कारा में 4 पुरुष और चतरा मंडल कारा में 2 पुरुष बंदी व्रत रख रहे हैं. उपकाराओं की बात करें तो राजमहल उपकारा में 2 महिला व 1 पुरुष तथा गढ़वा के श्री बंशीधर नगर उपकारा में 1 महिला बंदी छठ कर रही हैं.
इन जेलों में नहीं हो रहा छठ व्रत
झारखंड की कई जेलें ऐसी भी हैं, जहां इस वर्ष कोई भी बंदी छठ महापर्व नहीं कर रहा है. इनमें चाईबासा, चास, देवघर, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, साकची, सरायकेला और सिमडेगा की जेलें शामिल हैं. साथ ही बरही, घाटशिला, खूंटी, मधुपुर, रामगढ़ और तेनुघाट उपकारा के अलावा हजारीबाग स्थित आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा में भी किसी बंदी के व्रत करने की सूचना नहीं है.
आस्था के आगे फीकी पड़ी सलाखों की बंदिशें
जेल की चारदीवारी के भीतर छठ महापर्व का यह आयोजन इस बात का प्रमाण है कि लोक आस्था के इस महापर्व के प्रति लोगों की श्रद्धा किसी भी परिस्थिति की मोहताज नहीं है. परिवार से दूर होने के बावजूद बंदी पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ इस कठिन व्रत का पालन कर रहे हैं.
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