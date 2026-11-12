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क्या JDU ज्वाइन करेंगी भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह? निशांत और संजय झा के बाद नीतीश कुमार से मिलीं

नीतीश कुमार से मिलीं अक्षरा सिंह ( ETV Bharat )

पटना: प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दोनों नेताओं से मुलाकात को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है. इस दौरान उनके पिता विपिन इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे.

नीतीश कुमार से मिलीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने नीतीश कुमार से मिलकर 15 नवंबर को छठ पर्व के लिए आमंत्रित किया है. भोजपुरी स्टार भी महापर्व छठ करती हैं. उसी में पूर्व मुख्यमंत्री से भी आने का निवेदन किया है. तस्वीर में नीतीश के साथ अक्षरा अपने पिता और अभिनेता विपिन इंद्रजीत सिंह भी नजर आ रहे हैं.