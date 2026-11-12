क्या JDU ज्वाइन करेंगी भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह? निशांत और संजय झा के बाद नीतीश कुमार से मिलीं
Akshara Singh Met Nitish Kumar: नीतीश कुमार से अक्षरा सिंह की मुलाकात के बाद उनके पॉलिटिकल एंट्री की चर्चा शुरू हो गई है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 12, 2026 at 9:16 AM IST
पटना: प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह इन दोनों नेताओं से मुलाकात को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी मुलाकात की हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है. इस दौरान उनके पिता विपिन इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे.
नीतीश कुमार से मिलीं अक्षरा सिंह
अक्षरा सिंह ने नीतीश कुमार से मिलकर 15 नवंबर को छठ पर्व के लिए आमंत्रित किया है. भोजपुरी स्टार भी महापर्व छठ करती हैं. उसी में पूर्व मुख्यमंत्री से भी आने का निवेदन किया है. तस्वीर में नीतीश के साथ अक्षरा अपने पिता और अभिनेता विपिन इंद्रजीत सिंह भी नजर आ रहे हैं.
संजय झा और निशांत से भी मिलीं
नीतीश से पहले अक्षरा सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मुलाकात की थी. एक के बाद एक जेडीयू के बड़े नेताओं से मुलाकात से चर्चित भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने की चर्चा तेज है. हालांकि जेडीयू नेताओं ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है.
2023 में अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर के अभियान में शामिल हुईं थीं. उस समय भी अक्षरा सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही थी लेकिन अक्षरा सिंह न तो लोकसभा का चुनाव लड़ीं और न ही विधानसभा का चुनाव लड़ीं लेकिन अब अचानक जेडीयू नेताओं से हो रही मुलाकात से उनके सक्रिय राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं.
पवन सिंह से विवाद के कारण सुर्खियां
अक्षरा सिंह 50 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी हैं. पवन सिंह के साथ विवाद के कारण वह हमेशा चर्चा में रहती हैं. भोजपुरी के प्रसिद्ध अभिनेता और गायक पवन सिंह बीजेपी में शामिल हैं, उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया है. इसलिए चर्चा हो रही है कि जेडीयू की तरफ से अक्षरा सिंह को मौका मिल सकता है. अक्षरा सिंह ने छठ जैसे लोक पर्व के बहाने अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखाने की कोशिश की है.
कब है छठ?
लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ हो रही है. शनिवार को खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया जाएगा. वहीं रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि सोमवार को उगते सूर्य को देने के साथ ही चार दिवसीय छठ का समापन हो जाएगा.
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