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'छठी मैया की कृपा से संतान प्राप्ति हुई', सात समंदर पार स्कॉटलैंड से आकर अंशु ने की छठ पूजा

स्कॉटलैंड से आकर रोहतास में छठ पूजा ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि इसकी आस्था सरहदों और सात समंदर की दूरियों को भी पार कर जाती है. छठी मैया के प्रति विश्वास, परिवार की खुशियां और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का ऐसा ही एक भावुक नजारा रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी के तट पर देखने को मिला. जहां सात समंदर पार स्कॉटलैंड में रहने वाली अंशु अपने पति राहुल पटेल के साथ छठ महापर्व का अनुष्ठान करने पहुंचीं. उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते समय उनके चेहरे पर संतोष, आंखों में खुशी और मन में छठी मैया के प्रति अटूट आस्था साफ झलक रही थी.

स्कॉटलैंड से आकर रोहतास में छठ पूजा

अंशु की यह छठ पूजा महज एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक मां की मुराद, छठी मैया का आशीर्वाद और अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम एक साथ नजर आता है. दरअसल, छठ पूजा के दौरान गाया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत है 'रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दामाद.'

स्कॉटलैंड से आकर अंशु ने की छठ पूजा (ETV Bharat) छठी मैया की कृपा से संतान प्राप्ति

इस गीत में एक मां छठी मैया और सूर्य देव से ऐसी बेटी का वरदान मांगती है, जो चंचल हो, हंसती-खेलती हो और घर-आंगन को अपनी किलकारियों से गुलजार कर दे. अंशु ने भी कभी इसी भाव के साथ छठी मैया से एक बेटी की मन्नत मांगी थी. अंशु बताती हैं कि उनकी शादी के बाद काफी समय तक उनके घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजी थीं. ऐसे में उन्होंने छठी मैया से मन ही मन प्रार्थना की कि उन्हें बेटा नहीं, बल्कि एक प्यारी-सी बेटी चाहिए. अंशु पटेल (ETV Bharat) "शादी के बाद कई सालों तक मुझे बच्चे नहीं हुए. मैंने छठी मैया से प्रार्थना की थी कि मेरे घर में एक नन्ही परी आए, जिसकी हंसी से उनका परिवार खुशियों से भर जाए. यह मुराद पूरी हुई और घर दो-दो बेटियों त्वेशा और आरिका का जन्म हुआ. हर साल मैं छठ मनाने घर आता हूं."- अंशु पटेल, छठ व्रती घर आकर करती हूं छठ

दो बेटियों के जन्म के बाद अंशु ने छठी मैया के प्रति अपनी आस्था और संकल्प को निभाने का फैसला किया. उन्होंने तय किया कि जिस छठी मैया से उन्होंने अपनी संतान के लिए मन्नत मांगी थी, उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह पूरे विधि-विधान से छठ व्रत करेंगी और अपनी जन्मभूमि बिहार की पवित्र धरती पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगी. परिवार के साथ अंशु (ETV Bharat) स्कॉटलैंड में रहती हैं अंशु

हालांकि, इस संकल्प को पूरा करना उनके लिए इतना आसान नहीं था. मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली अंशु पिछले तीन वर्षों से अपने पति राहुल पटेल के साथ स्कॉटलैंड में रह रही हैं. उनके पति वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. विदेश में रहने के कारण छठ के मौके पर बिहार आना और परिवार के साथ इस महापर्व को मनाना उनके लिए एक चुनौती बन गया था.