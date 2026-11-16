'छठी मैया की कृपा से संतान प्राप्ति हुई', सात समंदर पार स्कॉटलैंड से आकर अंशु ने की छठ पूजा
Chhath 2026: रोहतास की अंशु हर साल स्कॉटलैंड से आकर छठ मनाती हैं. कहती हैं, 'छठी मैया की कृपा से संतान प्राप्ति हुई'. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : November 16, 2026 at 9:20 AM IST
सासाराम: बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ की महिमा ही कुछ ऐसी है कि इसकी आस्था सरहदों और सात समंदर की दूरियों को भी पार कर जाती है. छठी मैया के प्रति विश्वास, परिवार की खुशियां और अपनी मिट्टी से जुड़ाव का ऐसा ही एक भावुक नजारा रोहतास जिले के डेहरी में सोन नदी के तट पर देखने को मिला. जहां सात समंदर पार स्कॉटलैंड में रहने वाली अंशु अपने पति राहुल पटेल के साथ छठ महापर्व का अनुष्ठान करने पहुंचीं. उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते समय उनके चेहरे पर संतोष, आंखों में खुशी और मन में छठी मैया के प्रति अटूट आस्था साफ झलक रही थी.
स्कॉटलैंड से आकर रोहतास में छठ पूजा
अंशु की यह छठ पूजा महज एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक मां की मुराद, छठी मैया का आशीर्वाद और अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम एक साथ नजर आता है. दरअसल, छठ पूजा के दौरान गाया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय लोकगीत है 'रुनुकी झुनुकी बेटी मांगिला, पढ़ल पंडितवा दामाद.'
छठी मैया की कृपा से संतान प्राप्ति
इस गीत में एक मां छठी मैया और सूर्य देव से ऐसी बेटी का वरदान मांगती है, जो चंचल हो, हंसती-खेलती हो और घर-आंगन को अपनी किलकारियों से गुलजार कर दे. अंशु ने भी कभी इसी भाव के साथ छठी मैया से एक बेटी की मन्नत मांगी थी. अंशु बताती हैं कि उनकी शादी के बाद काफी समय तक उनके घर में संतान की किलकारियां नहीं गूंजी थीं. ऐसे में उन्होंने छठी मैया से मन ही मन प्रार्थना की कि उन्हें बेटा नहीं, बल्कि एक प्यारी-सी बेटी चाहिए.
"शादी के बाद कई सालों तक मुझे बच्चे नहीं हुए. मैंने छठी मैया से प्रार्थना की थी कि मेरे घर में एक नन्ही परी आए, जिसकी हंसी से उनका परिवार खुशियों से भर जाए. यह मुराद पूरी हुई और घर दो-दो बेटियों त्वेशा और आरिका का जन्म हुआ. हर साल मैं छठ मनाने घर आता हूं."- अंशु पटेल, छठ व्रती
घर आकर करती हूं छठ
दो बेटियों के जन्म के बाद अंशु ने छठी मैया के प्रति अपनी आस्था और संकल्प को निभाने का फैसला किया. उन्होंने तय किया कि जिस छठी मैया से उन्होंने अपनी संतान के लिए मन्नत मांगी थी, उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह पूरे विधि-विधान से छठ व्रत करेंगी और अपनी जन्मभूमि बिहार की पवित्र धरती पर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करेंगी.
स्कॉटलैंड में रहती हैं अंशु
हालांकि, इस संकल्प को पूरा करना उनके लिए इतना आसान नहीं था. मूल रूप से बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली अंशु पिछले तीन वर्षों से अपने पति राहुल पटेल के साथ स्कॉटलैंड में रह रही हैं. उनके पति वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. विदेश में रहने के कारण छठ के मौके पर बिहार आना और परिवार के साथ इस महापर्व को मनाना उनके लिए एक चुनौती बन गया था.
अंशु बताती हैं कि पिछले साल भी उनकी इच्छा थी कि वह छठ पूजा में बिहार आएं लेकिन फ्लाइट की टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण उनका आना संभव नहीं हो सका. उस समय उन्हें काफी निराशा हुई थी लेकिन इस बार उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, छठ पूजा करने के लिए उन्हें अपने गांव और अपनी मिट्टी तक पहुंचना ही है. आखिरकार उनकी यह इच्छा पूरी हुई. वह अपने पति के साथ स्कॉटलैंड से बिहार पहुंचीं और डेहरी के सोन नदी तट पर छठ महापर्व का अनुष्ठान पूरा किया.
पर्व के दौरान अंशु भावुक
अंशु भावुक होकर कहती हैं कि बिहार में छठ की बात ही कुछ अलग है. यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक इमोशन है। जब छठ महापर्व आता है और सोन नदी के किनारे हजारों लोगों को एक साथ आस्था में डूबे देखती हैं, तो मन भावुक हो जाता है। कई बार तो आंखों से आंसू निकल आते हैं. विदेश में रहते हुए भी छठ की यादें हमेशा उनके साथ रहती है. वह कहती हैं कि इंसान भले ही रोजगार और परिवार की जरूरतों के लिए सात समंदर पार चला जाए, लेकिन अपनी मिट्टी अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं से उसका रिश्ता कभी खत्म नहीं होता.
क्या बोले पति राहुल?
वहीं, अंशु के पति राहुल पटेल भी इस अनुभव को अपनी जिंदगी का बेहद खास पल बताते हैं. उनका कहना है कि छठी मैया के आशीर्वाद से उनके परिवार को दो बेटियां मिली हैं. यह उनके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है. वह कहते हैं कि समाज में कई लोग बेटे की कामना करते हैं लेकिन उनके लिए उनकी दोनों बेटियां ही सबसे बड़ी खुशियां हैं. उनके घर में एक नहीं, बल्कि दो-दो लक्ष्मियां आई हैं.
भले ही वे आज सात समंदर पार स्कॉटलैंड में रहते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपनी जन्मभूमि और संस्कृति से आज भी उतना ही गहरा है. यही कारण है कि उन्होंने इस बार किसी भी तरह बिहार पहुंचकर छठ पूजा करने का संकल्प लिया था. सोन नदी के तट पर परिवार के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देना उनके लिए अविस्मरणीय अनुभव है."- राहुल पटेल, अंशु के पति
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