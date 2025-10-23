छठ महापर्व की तैयारी तेज, सजने लगे घाट, रायपुर के महादेव घाट में महाआरती के साथ कई सांस्कृतिक आयोजन
25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा छठ महापर्व, 27 अक्टूबर को होंगे कई आयोजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 3:18 PM IST
रायपुर: दीपावली के बाद अब छठ महापर्व की तैयारी तेज हो गई है. ये त्योहार 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. रायपुर में भी छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट में इसकी तैयारी कर रही है. इसमें घाट की साफ सफाई, पानी की साफ सफाई, टेंट और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही है. ताकि दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन को सफलतापूर्वक किया जा सके.
सीएम और राज्यपाल को भी न्योता: वैसे तो राजधानी रायपुर में छोटे-बड़े तालाब मिलाकर 50 जगह पर छठ घाट हैं जहां अर्घ्य और स्नान होगा, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन राजधानी के महादेव घाट पर किया जाएगा. इसमें लगभग 15 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है. 27 अक्टूबर को समिति ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन रखा है. 27 अक्टूबर के मुख्य आयोजन में आने के लिए छठ महापर्व आयोजन समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी आमंत्रण दिया है.
हमारी समिति इस साल भव्य आयोजन करने जा रही है. छठ स्नान के लिए एक महीना पहले से तैयारी शुरू करते हैं. प्रशासन की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता है, जिसमें नगर निगम के साथ ही दूसरे विभागों का भी सहयोग है. - बृजेश कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी, छठ महापर्व आयोजन समिति
इस तरह होगा आयोजन: इस महापर्व में बहते पानी में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है. समिति के सदस्य ने बताया कि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व को यूनेस्को की पांचवी सूची में शामिल करने की घोषणा की है जिससे हमारी आस्था भी बढ़ती जा रही है. उत्तर भारतीयों का यह त्यौहार 25 अक्टूबर से नहाए खाए के साथ शुरू होगा. वहीं, 27 अक्टूबर को शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. फिर 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर इस पर्व का समापन होगा.
27 अक्टूबर को मुख्य आयोजन रहेगा. जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कलाकार तिलक राज साहू के साथ ही उनकी टीम प्रस्तुति देगी. वहीं इलाहाबाद से आई सोनाली तरुण चोपड़ा की ओर से झांकी की प्रस्तुति होगी. इसके साथ ही लोक गायिका स्वाति मिश्रा का भी एक कार्यक्रम रखा गया है.- राजेश सिंह, आयोजन प्रमुख, छठ महापर्व आयोजन समिति
इसके साथ ही महाआरती का आयोजन भी 27 अक्तूबर को किया जाएगा. जो दर्शक और भक्त बाहर से आते हैं. उनके रुकने और खाने के लिए व्यवस्था आयोजन समिति की ओर से करने की कोशिश की जा रही है. 28 अक्टूबर की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस छठ महापर्व का समापन किया जाएगा.